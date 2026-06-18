網上熱話｜內地遊客問冰室有無Wi-Fi遭白眼嬲爆 網民呻：香港規矩好多

內地遊客來港旅遊時，因遇上種種情況有所不滿的事情屢見不鮮，相信大部分都與文化及語言差異有關，難免釀成大大小小的誤會與衝突。早前，有內地旅客大呻到太子一間冰室食飯的不快體驗，直言疑因問店員「有無Wi-Fi」而引起不滿，事後嬲爆發文問「香港飯店問有沒有Wi-Fi犯法嗎」，引起網民熱烈討論。

內地遊客幫襯冰室遭白眼 早前，有內地旅客在小紅書嬲爆發文問「香港飯店問有沒有wifi犯法嗎？」，有指她與男友一行二人去位於太子一間冰室食飯，「進門問了句咱店有沒有Wi-Fi（因為我男朋友需要用wifi辦一些東西）」，豈料在場店員回應指「吃飯哪有Wi-Fi沒Wi-Fi」，就連「接待我們的那位大嬸服務員」亦「超大聲用國語說大陸人來香港要Wi-Fi了，然後一邊一直翻白眼」。

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》 劇照

嬲爆發文稱無語兼反胃 發文者對自己問一句卻換來以上態度十分不滿，「說實在我要無語死了，我們就問了句有沒有Wi-Fi犯很大錯？我們是大陸人也犯很大錯？」、「最後結帳走的時候還一副看不起我們的樣子，我天，大嬸開個飯店都這麼優越嗎？」。可能因為心情影響，發文者就批評冰室的餐點味道一般，加上被差別對待令她與男朋友「很反胃很噁心」。

網民留言呻香港「好多規矩」 發文者的經歷引起大批網民熱烈討論，有內地網民表示「去香港好多次，很少碰見服務態度很差的，大概是因為我一進門就先垮臉+翻白眼吧，先發制人」，亦有網民狠批香港「比內地落後多了，20年前我去的時候很哇塞，現在給錢都不去」、「鄉下沒有Wi-Fi很正常啦」、「澳門服務態度好好多」；更有人形容「香港的規矩真好多」、「我以後去香港旅遊，一定找個本地的導遊，帶我避開這些彎彎繞兒、否則在計程車裡喝一口水會挨罵，在街上打傘會挨罵，在餐廳吃飯慢了會挨罵」。