迷你兵團登陸銅鑼灣時代廣場！ 必影香港獨家主題自拍亭+3.8米高Minions金色雕像

Minions迷你兵團即將回歸！超可愛的Minions除了登上大銀幕與粉絲見面，更會登陸銅鑼灣時代廣場，與粉絲一起創造難忘回憶。商場不但設有香港獨家的主題自拍亭，同時打造3.8米高巨型Minions金色雕像，各位萬勿錯過！

迷你兵團 回歸大銀幕

將於暑假上映的全新電影《迷你兵團與大怪獸》講述征服荷里活的Minions準備拍攝怪物電影。6月26日起，電影中3位新主角占士（James）、阿亨（Henry）與阿德（Ed）將會把片場搬到銅鑼灣，帶領粉絲走進電影世界。

必影3.8米高雕像+ 獨家主題自拍亭

他們會以多個造型登場，並且攜手全新角色咕米（Gommi）及多特（Dort）穿梭地面露天廣場和商場不同樓層。2樓中庭的「Minions名人堂」同時設有3.8米高巨型Minions金色雕像和頒獎典禮打卡背景板，占士及阿亨更於指定日子現身舉辦粉絲見面會，加上香港獨家主題自拍亭及互動體驗，讓人彷彿置身在Minions世界中。