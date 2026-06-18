港島香格里拉3日快閃優惠 買1送1/買2送2/長者65折 歎和牛海鮮自助餐（附預訂連結）

港島香格里拉自助餐餐廳cafe TOO將於6月24日至26日推出限時3天網店快閃優惠，預訂7月份指定自助午餐及晚餐時段，享買1送1、買2送2、第二位成人半價等優惠。餐廳除了供應多款日式料理、刺身及海鮮外，同時新增多款升級加購美饌，包括A5宮崎和牛、北海道海膽及藍鰭吞拿魚大拖羅等，大家不要錯過今次優惠，即睇以下優惠詳情。



港島香格里拉3日限定快閃優惠 買1送1/買2送2/長者65折 cafe TOO將於6月24日上午11時起至6月26日推出限時網店優惠，適用於7月1日至31日期間指定用餐時段。星期一至四晚市自助餐可享買一送一及買二送二優惠；而星期一至日及公眾假期則設有買二送一及第二位成人半價等選擇。 此外，香格里拉會會員可享八折優惠，60歲或以上長者則可享六五折優惠，適用於指定午市及晚市時段。 優惠* 適用日子 適用時段 買一送一 星期一至四（公眾假期除外） 自助晚餐 買二送二 星期一至四（公眾假期除外） 自助晚餐及晚餐 買二送一 星期一至日及公眾假期 自助晚餐及晚餐 第二位成人半價 星期一至日及公眾假期 自助晚餐及晚餐 香格里拉會會員八折優惠 星期一至日及公眾假期 自助晚餐及晚餐 長者六五折優惠（60 歲或以上） 星期一至日及公眾假期 自助晚餐及晚餐

五大專區任食刺身、和牛及拉麵 自助餐劃分為五大日式主題專區，刺身區有吞拿魚、三文魚、油甘魚及紅蝦等選擇，週末及公眾假期晚市更供應帆立貝、大拖羅及中拖羅。壽司區除了手握壽司及海膽茶碗蒸外，亦有可自行配搭餡料的「壽司Taco」。 晚市的和牛專區是焦點之一，可品嚐和牛壽喜燒、吉列和牛及鐵板和牛；新加入的拉麵檔則有白雞湯、豚骨湯及櫻花蝦湯三款湯底，配搭多款配料自由組合。甜品區則有北海道芝士撻及綠茶可麗餅等日式甜點。

除了日式料理，自助餐亦保留cafe TOO的人氣菜式，包括烤羊架、佛跳牆及明爐燒鴨等，晚市另有即蒸龍蝦及即蒸生蠔，海鮮愛好者亦有不少選擇。 北海道海膽、A5宮崎和牛可額外加購 除了自助餐菜式外，餐廳亦推出多款豪華加購選擇。其中「特選豪華海鮮拼盤」（兩位用，$888）集結野生藍鰭吞拿魚大拖羅及中拖羅、珍寶帶子、雪蟹及日本生蠔。 其他加購項目包括惠比壽生蠔6隻（$418）、原板北海道小川海膽250克（$1,388）及A5宮崎和牛100克（$268）。甜品則有和風香蕉船（$138），飲品則可加配威士忌高球雞尾酒（每杯$88）或日本清酒無限暢飲套餐（每位$298）。

港島香格里拉自助餐cafe TOO「尋味東瀛：和牛・和食・海鮮盛宴」 按此預訂 午餐（星期一至五） 時間：12:30pm至2:30pm 價錢：$568起 午餐（星期六、日及公眾假期） 時間：12pm至3pm 價錢：$688起 晚餐（星期一至四） 時間：6:30pm至10pm 價錢：$868起 晚餐（星期五、六、日、公眾假期及前夕） 時間：6:30pm至10pm 價錢：$988起 以上價錢另收加一服務費，並以原價計算。

