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生活
出版：2026-Jun-19 18:30
更新：2026-Jun-19 18:30

LABUBU登陸太古城中心　4米高ZIMOMO現身復古理髮店主題展　11大打卡位/即影即印拍照亭

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LABUBU登陸太古城中心　4米高ZIMOMO現身復古理髮店主題展　11大打卡位/即影即印拍照亭

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LABUBU粉絲們注意！今個暑假又有新打卡熱點。太古城中心聯同潮玩品牌POP MART合作，將於6月26日至8月2日舉辦「THE MONSTERS 復古理髮店主題展@太古城中心」，打造全港首個THE MONSTERS理髮店主題展。場內除了有4米高ZIMOMO立體裝置首度亮相，更設有11個大型角色裝置及多個美式復古理髮店場景，以及主題即影即有拍照亭，粉絲們暑假記得抽空去打卡！

4米高ZIMOMO化身首席造型師

整個展覽以美式復古理髮店為設計概念，近8米高的店面外觀掛上搶眼的「THE MONSTERS」招牌，配合經典三色旋轉理髮燈，氣派十足，將商場二樓中庭化身復古理髮店。入口位置有一個高近4米的ZIMOMO巨型裝置。ZIMOMO換上理髮師造型，手持巨大剪刀迎接粉絲。

店內亦有多位THE MONSTERS角色換上全新造型亮相，包括身穿紅裙的Blunt Bangs LABUBU、Twinning Looks LABUBU及MOKOKO等，營造出熱鬧的理髮派對氛圍。

11大全新THE MONSTERS造型立體裝置逐一登場

踏入理髮店，多個人氣角色以全新造型迎接粉絲們。收銀台前，穿著紅裙、剪了齊瀏海的 Blunt Bangs LABUBU 率先登場；櫃檯背面則有以 Twinning Looks 亮相的 LABUBU 和 MOKOKO 閨蜜組合，捲著時髦髮型展現個性態度。場內更設有多個互動打卡位，包括「精靈哈哈放大鏡」讓你輕鬆拍出 IG-able 趣怪照片、「Style Spectrum 風格靈感牆」由穿著紅點洋裝的 Loose Waves LABUBU 提供百變造型靈感，以及「染髮調色黑膠唱盤」讓 ZIMOMO 以大師級眼光為你調配潮流髮色，感受美式理髮店的悠閒慢活格調。

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展覽另一亮點是星級改造區，以鏡子與小燈泡營造出後台化妝間氛圍，集合5大打卡場景。TYCOCO 店長倚靠彩燈招攬生意、美容師 COWAWA 練習剪刀功之際學徒 SPOOKY 失手出糗，而 Get a Perm LABUBU 則安坐懷舊電髮區翻閱時尚雜誌，畫面趣致滿分，粉絲可結伴倚坐合照，盡享打卡樂趣。


近8米高復古理髮店屋頂掛著搶眼的「THE MONSTERS」招牌，三色旋轉理髮燈徐徐轉動 Get a Perm LABUBU 早已安坐於充滿懷舊氣息的電髮區內，細閱全新一季的時尚雜誌， 為約會亮麗造型作準備 近4米高的ZIMOMO立體裝置首度換上優雅的職人服裝，在理髮店門口迎接各位顧客，更帶來了私藏的裝備 巨大化剪刀，準備為大家打造全新形象 邂逅最新THE MONSTERS HAIR SALON系列造型 (1) 邂逅最新THE MONSTERS HAIR SALON系列造型 必到「Style Spectrum風格靈感牆」，穿著紅點洋裝的Loose Waves LABUBU為你提供適合不同場合的造型靈感，展現出百變的時尚魅力 歡迎你諮詢櫃檯背面以一身Twinning Looks現身的LABUBU和MOKOKO閨蜜專業意見，為你度身訂造出最適合你的造型，今個夏日以最具個性的嶄新形象參加THE MONSTERS復古大派對 美容師 COWAWA 正在練習「剪刀功」時，轉頭一看，竟發現學徒小精靈 SPOOKY 失手了 感受美式理髮店的悠閒慢活格調 踏入店內更是驚喜不斷，身穿紅裙現身的可愛Blunt Bangs LABUBU於收銀台等待大家光臨！ GenZ最愛的「精靈哈哈放大鏡」，不論是selfie或合照，都可輕鬆拍出最IG able照片 「Style Spectrum風格靈感牆」 至於喜愛帶點玩味的朋友則不可錯過「染髮調色黑膠唱盤」，感受復古美髮的潮流時尚，唱盤造型中的ZIMOMO拿著剪刀與染髮膏，以大師級眼光為大家調配最新興髮色 全港首間「THE MONSTERS 復古理髮店主題展@太古城中心」 走到致敬20世紀黑白默劇的剪影動畫區，以法式幽默描繪LABUBU的反差感，讓大家窺探頂尖髮型師ZIMOMO大展身手全過程。 倚靠著彩燈 的 TYCOCO 店長正在招攬生意，目標當然是想以煥然一新造型迎接初夏的各位顧客 星級改造區：頂尖髮型師坐鎮 懷舊電髮體驗

必影THE MONSTERS拍照亭即影即印4格相

除了大型裝置，場內還特設THE MONSTERS復古理髮店拍照亭，粉絲可與LABUBU一同拍攝4格相留念。LIVE+會員只需追蹤太古城中心及POP MART Hong Kong指定Instagram帳戶，並以500 LIVE+積分即可換領拍照體驗一次，可獲實體相片兩張。

必到THE MONSTERS復古理髮店拍照亭 LIVE+會員獨家專享

必到THE MONSTERS復古理髮店拍照亭

「THE MONSTERS 復古理髮店主題展@太古城中心」活動詳情 

日期： 2026 年 6 月 26 日至 8 月 2 日 

時間： 星期一至五 12nn – 9pm 星期六、日及公眾假期 11am – 9pm 

地點： 太古城中心二樓中庭及中橋 

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