LABUBU登陸太古城中心　4米高ZIMOMO現身復古理髮店主題展　11大打卡位/即影即印拍照亭

LABUBU粉絲們注意！今個暑假又有新打卡熱點。太古城中心聯同潮玩品牌POP MART合作，將於6月26日至8月2日舉辦「THE MONSTERS 復古理髮店主題展@太古城中心」，打造全港首個THE MONSTERS理髮店主題展。場內除了有4米高ZIMOMO立體裝置首度亮相，更設有11個大型角色裝置及多個美式復古理髮店場景，以及主題即影即有拍照亭，粉絲們暑假記得抽空去打卡！

4米高ZIMOMO化身首席造型師

整個展覽以美式復古理髮店為設計概念，近8米高的店面外觀掛上搶眼的「THE MONSTERS」招牌，配合經典三色旋轉理髮燈，氣派十足，將商場二樓中庭化身復古理髮店。入口位置有一個高近4米的ZIMOMO巨型裝置。ZIMOMO換上理髮師造型，手持巨大剪刀迎接粉絲。

店內亦有多位THE MONSTERS角色換上全新造型亮相，包括身穿紅裙的Blunt Bangs LABUBU、Twinning Looks LABUBU及MOKOKO等，營造出熱鬧的理髮派對氛圍。

11大全新THE MONSTERS造型立體裝置逐一登場

踏入理髮店，多個人氣角色以全新造型迎接粉絲們。收銀台前，穿著紅裙、剪了齊瀏海的 Blunt Bangs LABUBU 率先登場；櫃檯背面則有以 Twinning Looks 亮相的 LABUBU 和 MOKOKO 閨蜜組合，捲著時髦髮型展現個性態度。場內更設有多個互動打卡位，包括「精靈哈哈放大鏡」讓你輕鬆拍出 IG-able 趣怪照片、「Style Spectrum 風格靈感牆」由穿著紅點洋裝的 Loose Waves LABUBU 提供百變造型靈感，以及「染髮調色黑膠唱盤」讓 ZIMOMO 以大師級眼光為你調配潮流髮色，感受美式理髮店的悠閒慢活格調。