LABUBU登陸太古城中心　4米高ZIMOMO現身復古理髮店主題展　11大打卡位/即影即印拍照亭

LABUBU粉絲們注意！今個暑假又有新打卡熱點。太古城中心聯同潮玩品牌POP MART合作，將於6月26日至8月2日舉辦「THE MONSTERS 復古理髮店主題展@太古城中心」，打造全港首個THE MONSTERS理髮店主題展。場內除了有4米高ZIMOMO立體裝置首度亮相，更設有11個大型角色裝置及多個美式復古理髮店場景，以及主題即影即有拍照亭，粉絲們暑假記得抽空去打卡！
4米高ZIMOMO化身首席造型師
整個展覽以美式復古理髮店為設計概念，近8米高的店面外觀掛上搶眼的「THE MONSTERS」招牌，配合經典三色旋轉理髮燈，氣派十足，將商場二樓中庭化身復古理髮店。入口位置有一個高近4米的ZIMOMO巨型裝置。ZIMOMO換上理髮師造型，手持巨大剪刀迎接粉絲。
店內亦有多位THE MONSTERS角色換上全新造型亮相，包括身穿紅裙的Blunt Bangs LABUBU、Twinning Looks LABUBU及MOKOKO等，營造出熱鬧的理髮派對氛圍。
11大全新THE MONSTERS造型立體裝置逐一登場
踏入理髮店，多個人氣角色以全新造型迎接粉絲們。收銀台前，穿著紅裙、剪了齊瀏海的 Blunt Bangs LABUBU 率先登場；櫃檯背面則有以 Twinning Looks 亮相的 LABUBU 和 MOKOKO 閨蜜組合，捲著時髦髮型展現個性態度。場內更設有多個互動打卡位，包括「精靈哈哈放大鏡」讓你輕鬆拍出 IG-able 趣怪照片、「Style Spectrum 風格靈感牆」由穿著紅點洋裝的 Loose Waves LABUBU 提供百變造型靈感，以及「染髮調色黑膠唱盤」讓 ZIMOMO 以大師級眼光為你調配潮流髮色，感受美式理髮店的悠閒慢活格調。
展覽另一亮點是星級改造區，以鏡子與小燈泡營造出後台化妝間氛圍，集合5大打卡場景。TYCOCO 店長倚靠彩燈招攬生意、美容師 COWAWA 練習剪刀功之際學徒 SPOOKY 失手出糗，而 Get a Perm LABUBU 則安坐懷舊電髮區翻閱時尚雜誌，畫面趣致滿分，粉絲可結伴倚坐合照，盡享打卡樂趣。
必影THE MONSTERS拍照亭即影即印4格相
除了大型裝置，場內還特設THE MONSTERS復古理髮店拍照亭，粉絲可與LABUBU一同拍攝4格相留念。LIVE+會員只需追蹤太古城中心及POP MART Hong Kong指定Instagram帳戶，並以500 LIVE+積分即可換領拍照體驗一次，可獲實體相片兩張。
「THE MONSTERS 復古理髮店主題展@太古城中心」活動詳情
日期： 2026 年 6 月 26 日至 8 月 2 日
時間： 星期一至五 12nn – 9pm 星期六、日及公眾假期 11am – 9pm
地點： 太古城中心二樓中庭及中橋