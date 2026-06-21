馬季煞科送黃金兼派限定公仔 沙田跑馬地7月連辦兩大盛事

2025/26年度馬季即將落幕，香港賽馬會宣布將於7月12日（星期日）及7月15日（星期三）分別在沙田馬場及跑馬地馬場舉辦「馬季煞科」壓軸盛事，除了上演今季最後階段賽事，兩場活動亦加入音樂演出、騎師巡遊、限定紀念品派發及抽獎等節目，為馬季畫上句號。

沙田煞科日設黃金大抽獎 回顧馬季精彩時刻 7月12日舉行的沙田馬場煞科日，除了可以現場觀賞賽事外，大會亦將展出本季多個代表性時刻，讓入場人士重溫香港馬壇過去一年的重要畫面。 當日觀眾只需掃描場內指定二維碼，參與「投你所好－你最難忘馬季時刻」投票活動，即可自動參加「馬季煞科馬年黃金大抽獎」，有機會贏取總值超過30萬元的黃金獎品，包括價值約18.8萬元、重約100克的足金999金條套裝。 Cantomania廣東歌派對登場 除了賽事，沙田馬場2M花園當日將化身戶外音樂派對場地，由Cantomania DJ團隊帶來廣東歌電音派對。觀眾可一邊欣賞音樂，一邊觀看賽事及黃昏馬場景色，感受夏日馬場氣氛。

騎師巡遊派發限定冠軍小馬公仔 每年煞科活動的人氣環節「騎師巡遊」亦會於沙田煞科日舉行。當日賽事結束後，一眾騎師將現身馬匹亮相圈與觀眾互動，並派發限定冠軍小馬公仔。 今次共有5款造型，包括以「嘉應高昇」、「浪漫勇士」、「祝願」、「白鷺金剛」等名駒為設計藍本，以及一款以馬年為主題的特別版本，數量有限。



跑馬地煞科夜上演煙火匯演 來到7月15日的跑馬地馬場煞科夜，現場將由DJ及樂隊率先暖場，隨後由國際歌手Rechelle Mansour聯同樂隊帶來現場演出，為今季最後一個賽馬夜增添派對氣氛。場內亦將設有多架美食車，提供不同夏日小食及飲品，讓觀眾一邊觀賽、一邊享受夜間娛樂節目。 騎師草地巡遊後接力煙火騷 煞科夜焦點將於第8場賽事後登場。一眾騎師將現身草地跑道巡遊，與觀眾近距離互動，並送出限定冠軍小馬公仔。巡遊結束後，跑馬地馬場上空將舉行煙火匯演，配合大屏幕播放本季精彩回顧片段，為整個賽季劃下句號。





網上投票贏餐飲券 有機會與騎師見面 馬迷由即日起亦可參與「投你所好」系列活動。首階段由6月17日至7月5日接受網上投票，選出今季最喜愛的王者及騎師，參加者有機會贏取新馬季沙田馬場餐飲現金券。 完成投票後亦可登記領取沙田馬場煞科日餐飲券，部分參加者更有機會獲邀於煞科日與指定騎師合照，並獲贈鍍金駿馬擺件及餐飲禮遇。 馬場精品限時優惠 配合煞科活動，馬場內「馬場有禮」門店將推出限時優惠。於7月12日或15日在指定門店購買主題精品可享7折優惠；單一消費滿200元可獲贈指定盲盒一個。

另外，冠軍名駒系列精品設多件折扣優惠，購買指定小馬毛公仔更可享免費繡名服務一次。



活動詳情 沙田馬場煞科日 日期：2026年7月12日（星期日） 開放入場時間：下午2時 首場開跑時間：下午4時 地點：沙田馬場

跑馬地馬場煞科夜 日期：2026年7月15日（星期三）

開放入場時間：下午4時30分

首場開跑時間：晚上6時30分

地點：跑馬地馬場



入場及投注人士須年滿18歲，切勿沉迷賭博。

