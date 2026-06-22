編輯試上手夠輕巧 Glampalm新風筒兼顧速乾護髮

韓國專業美髮品牌 Glampalm 最近推出全新 GP717 高效速乾造型風筒，主打輕巧機身、強勁風力及低溫護髮科技，讓用家在家中亦可享受接近沙龍級的吹整體驗。機身重量約 390 克，配合低重心人體工學手柄設計，使用時不易出現「頭重腳輕」的感覺。編輯親身過上手，第一感覺確實相當輕巧，不易感到手攰。對於每日需要吹頭的上班族、長髮人士，甚至長時間工作的專業髮型師來說，輕量設計有助減少手腕及手臂負擔，提升日常使用舒適度。

高速摩打帶來集中風力 新機採用 Shooting Blast 航空直噴技術，將氣流集中輸出，令風力更強、更穩定。設計可加快吹乾速度，縮短頭髮暴露於熱風下的時間，同時亦可令頭髮絲keep住保濕度、提升絲滑光澤，減少頭髮受損。隨機附送 4 款專業造型噴嘴，可因應直髮、捲髮、蓬鬆髮根或局部塑型等需要靈活轉換。機身設有 3 段風速，並支援冷暖風切換，方便用家按髮質及造型習慣調整設定。