米芝蓮一星逸東軒推全新「珍味薈萃套餐」 每位$998歎鮑魚燕窩遼參宴

想品嚐山珍海味，又想一次過試到多款矜貴食材？香港逸東酒店米芝蓮一星中菜廳逸東軒最近推出全新「珍味薈萃套餐」，由行政總廚譚棟師傅精選龍蝦、六頭鮑魚、燕窩及遼參等食材入饌，帶來一場層次豐富的粵菜盛宴。
四味前菜揭開盛宴序幕
套餐以「逸緻一品薈萃」打頭陣，集合青蔥海蜇頭、脆皮素鵝、明爐蜜汁叉燒及蜜餞脆鱔四款前菜，從清爽、香甜到酥脆口感逐步展開，為接下來的菜式作鋪墊。
緊接登場的翠玉蟠龍伴脆皮花膠，將鮮甜龍蝦肉配上香脆花膠，帶來截然不同的口感對比。另一道雲液婆參燴燕窩則將燕窩、花膠及厚身婆參共冶一爐，湯汁濃郁而不膩，展現傳統粵菜講究的細膩功夫。
六頭鮑魚配原條遼參
主菜以六頭鮑魚扣百花釀原條遼參最具份量。原條遼參釀入蝦膠，再配搭六頭鮑魚同席上桌，鮮味層層堆疊。另一道金湯雲裳浸星斑球則以南瓜熬製金湯作底，襯托星斑球的鮮甜與嫩滑。
砂鍋炒飯配甜品作結
來到尾聲，富貴砂鍋炒飯加入鮑魚粒及帶子同炒，以砂鍋上桌，飯粒乾身分明，帶有陣陣鑊氣。甜品則供應銀耳凝露燉霜梨伴香芒糯米卷，以清甜滋潤口感為整頓晚餐畫上句號。
「珍味薈萃套餐」原價每位$1,198，兩位起供應；朗廷卓逸會會員可享優惠價每位$998。餐廳同時提供三款日本清酒配搭，原價每位$338，會員價每位$287，讓整體用餐體驗更添層次。
「珍味薈萃套餐」現已於逸東軒供應。如欲訂座，請致電 +852 2710 1093 或電郵至 [email protected]。
逸東軒
地址 : 香港九龍彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層
電話 : +852 2710 1093
營業時間 : （星期一至五）上午11時至下午4時、晚上6時至10時30分；
（星期六、日及公眾假期）上午10時至下午4時、晚上6時至10時30分