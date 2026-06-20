米芝蓮一星逸東軒推全新「珍味薈萃套餐」 每位$998歎鮑魚燕窩遼參宴

想品嚐山珍海味，又想一次過試到多款矜貴食材？香港逸東酒店米芝蓮一星中菜廳逸東軒最近推出全新「珍味薈萃套餐」，由行政總廚譚棟師傅精選龍蝦、六頭鮑魚、燕窩及遼參等食材入饌，帶來一場層次豐富的粵菜盛宴。

四味前菜揭開盛宴序幕

套餐以「逸緻一品薈萃」打頭陣，集合青蔥海蜇頭、脆皮素鵝、明爐蜜汁叉燒及蜜餞脆鱔四款前菜，從清爽、香甜到酥脆口感逐步展開，為接下來的菜式作鋪墊。

緊接登場的翠玉蟠龍伴脆皮花膠，將鮮甜龍蝦肉配上香脆花膠，帶來截然不同的口感對比。另一道雲液婆參燴燕窩則將燕窩、花膠及厚身婆參共冶一爐，湯汁濃郁而不膩，展現傳統粵菜講究的細膩功夫。

六頭鮑魚配原條遼參

主菜以六頭鮑魚扣百花釀原條遼參最具份量。原條遼參釀入蝦膠，再配搭六頭鮑魚同席上桌，鮮味層層堆疊。另一道金湯雲裳浸星斑球則以南瓜熬製金湯作底，襯托星斑球的鮮甜與嫩滑。