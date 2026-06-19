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生活
出版：2026-Jun-19 13:00
更新：2026-Jun-19 13:00

網上熱話｜男友主動過數請飲廢水 港女因1銀碼問題指責「有小家感覺」遭網民鬧爆

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（圖片來源：Unsplash@Annie Hatuanh、TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

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拍拖雙方價值觀也許會有不同，若能彼此接納包容，相處才能融洽。早前，一位港女在社交平台發文，揚言男友雖然主動過數請飲廢水，但就因轉帳銀碼與她心目中不相符，因而指責對方「有小家感覺」，被一眾網民群起鬧爆。

港女想飲廢水 男友主動過數請飲

有時情侶雙方互相請下嘢食嘢飲都不失為一種情趣，亦有些人「愛的語言」會與送禮物有關，盼能透過送上一些生活小驚喜表達愛意、製造浪漫。早前，一位港女在社交平台發文，直指「同朋友出街突然想飲廢水就同男朋友講」，男朋友亦好唔話得地「問我幾錢買俾我飲」、「我答完佢36蚊，佢竟然真係過足36蚊俾我」。

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圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

因1銀碼指責「有小家感覺」

原本以為男友以過數型式滿足女友「想飲廢水」的需求頗為甜蜜，但發文者就對轉帳的銀碼唔多滿意，直言「我啲朋友嘅另一半多數都會可能過50過100總之就會預鬆少少」，不禁批評男友過數剛好$36不會俾多，「雖然我知佢係想氹我開心，但係有種說不出嘅小家感覺」。

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圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

網民群起鬧爆：請你飲仲要俾你嫌

雖然發文者澄清「我冇叫我男朋友俾錢買嘢俾我，係我同朋友出街突然想飲嘢，影咗張相俾佢問佢我飲咩好，佢答完就話請我飲，我冇預過佢會請我」、「或者咁講我唔係貪佢尾數，唔駛50或者100，就算過40我都會覺得成件事好sweet。如果我話36就過36，或者咁講更容易明白，當杯嘢35.4，佢真係過35.4畀我，咁同我公司問會計部攞錢有咩分別」。但一眾網民就唔多受落，群起反擊：「請你飲仲要俾你嫌，個男仔前世做錯咗啲咩」、「真係小家嗰啲就唔會俾錢你」、「攤大手板問人攞錢，攞完仲要唔知足，話返人小家，正宗良心當狗肺」；亦有人勸分「放生你男朋友，你值得單身」。

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圖片來源：Threads 港女呻 圖片來源：Threads 1 WhatsApp Image 2026 06 15 at 12.48.47 (1) WhatsApp Image 2026 06 15 at 12.48.47 (2) WhatsApp Image 2026 06 15 at 12.48.47 (3) WhatsApp Image 2026 06 15 at 12.48.47 (4)

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