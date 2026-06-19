網上熱話｜男友主動過數請飲廢水 港女因1銀碼問題指責「有小家感覺」遭網民鬧爆

拍拖雙方價值觀也許會有不同，若能彼此接納包容，相處才能融洽。早前，一位港女在社交平台發文，揚言男友雖然主動過數請飲廢水，但就因轉帳銀碼與她心目中不相符，因而指責對方「有小家感覺」，被一眾網民群起鬧爆。

港女想飲廢水 男友主動過數請飲 有時情侶雙方互相請下嘢食嘢飲都不失為一種情趣，亦有些人「愛的語言」會與送禮物有關，盼能透過送上一些生活小驚喜表達愛意、製造浪漫。早前，一位港女在社交平台發文，直指「同朋友出街突然想飲廢水就同男朋友講」，男朋友亦好唔話得地「問我幾錢買俾我飲」、「我答完佢36蚊，佢竟然真係過足36蚊俾我」。

因1銀碼指責「有小家感覺」 原本以為男友以過數型式滿足女友「想飲廢水」的需求頗為甜蜜，但發文者就對轉帳的銀碼唔多滿意，直言「我啲朋友嘅另一半多數都會可能過50過100總之就會預鬆少少」，不禁批評男友過數剛好$36不會俾多，「雖然我知佢係想氹我開心，但係有種說不出嘅小家感覺」。

網民群起鬧爆：請你飲仲要俾你嫌 雖然發文者澄清「我冇叫我男朋友俾錢買嘢俾我，係我同朋友出街突然想飲嘢，影咗張相俾佢問佢我飲咩好，佢答完就話請我飲，我冇預過佢會請我」、「或者咁講我唔係貪佢尾數，唔駛50或者100，就算過40我都會覺得成件事好sweet。如果我話36就過36，或者咁講更容易明白，當杯嘢35.4，佢真係過35.4畀我，咁同我公司問會計部攞錢有咩分別」。但一眾網民就唔多受落，群起反擊：「請你飲仲要俾你嫌，個男仔前世做錯咗啲咩」、「真係小家嗰啲就唔會俾錢你」、「攤大手板問人攞錢，攞完仲要唔知足，話返人小家，正宗良心當狗肺」；亦有人勸分「放生你男朋友，你值得單身」。