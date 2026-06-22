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生活
出版：2026-Jun-22 07:30
更新：2026-Jun-22 07:30

麥雅緻、位元堂、希瑪眼科中心、斧標驅風油勇奪「醫護之選—健康品牌成就大獎 2026」 嘉許健康品牌成就　匯聚業界力量建設健康社區

(資料由客戶提供)

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隨著政府積極推動慢性病防治及基層醫療等公共健康政策，社會各界對醫療保健議題的關注與日俱增。由香港醫療護理發展協會主辦的第六屆「醫護之選—健康品牌成就大獎2026」頒獎典禮於日前順利舉行，旨在表揚一眾健康品牌在社區健康推廣及相關領域的表現。

今年共頒發二十七個獎項，其中二十四個健康品牌分別涵蓋中西保健、個人護理、生活美容、女性與兒童健康、健康科技及保健品等領域，以及三位於推動社區健康及醫療科技方面有卓越貢獻的「健康成就獎」（個人）。

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各品牌需就多方面表現提交申請，包括品牌管理、品牌核心價值、ESG企業責任（環境、社會及企業管治）實踐、推動社區健康及關顧員工內部健康等，綜合各方面表現而頒發獎項，鼓勵得獎者可持續發展。

各界同心 共議社會健康責任

典禮由香港醫療護理發展協會會長汪國成教授，JP 及義務行政總監黃湫穎小姐帶領主持揭幕儀式，並邀得前醫院管理局主席梁智鴻醫生，GBM，GBS，OBE，JP 及醫院管理局港島東醫院聯網前總監陸志聰醫生，JP 擔任主禮嘉賓。

陸志聰醫生勉勵各得獎者：「推動社區健康，不僅僅是政府議題，更是商界、組織及個人的責任。」

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前無綫電視藝員麥雅緻、中文大學、香港大學教授榮獲「健康成就獎」

大獎除了表揚品牌外，大獎亦設有「醫護之選—健康成就獎」，藉以表揚在推動社區健康方面有卓越貢獻的人士。

「醫護之選—健康成就獎」得主 徐仲鍈教授

徐仲鍈教授為前香港中文大學知識轉移處處長、賽馬會公共衛生及基層醫療學院生物統計部名譽教授，也是人工智能視網膜圖像分析技術ARIA的主要研發者之一，其團隊於2024年第四十九屆日內瓦國際發明展中，憑相關技術奪得金獎及特別獎。

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徐教授提出近十年人工智能及機器學習技術的發展逐漸成熟，希望透過這些技術，能為大眾提供更多渠道，協助大家在保健品、藥物等選擇上，更容易找到適合自己身體所需要的。

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「醫護之選—健康成就獎」得主 麥雅緻女士

麥雅緻女士為前無綫電視藝員，亦為電視節目及電台主持人，持有香港教育大學兒童與家庭教育文學碩士學位，積極推動「世界無煙日」，以三孩媽媽的親身經歷鼓勵無煙家庭文化。

麥女士分享道：「過去八、九年來，我透過社交媒體平台直播，與廣大市民分享過不同的健康品牌與資訊，至今應已超過一百場直播。能夠藉此機會推廣健康教育、親子教育及心靈健康，我感到十分高興。我希望繼續向市民及家長推廣親子教育與心理健康的重要性，提醒各位家長除了關注子女學業，亦要留意自己的情緒健康，同時重視小朋友的心靈發展。」

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 「醫護之選—健康成就獎」得主 高一村教授

高一村教授為香港大學李嘉誠醫學院 臨床醫學學院微生物學系副教授，其在傳染病治療方案及醫療科技創新上的成果屢獲殊榮 ，包括2017年國際感染預防及控制聯盟(ICPIC)創新學術獎、2018年中華醫學科技獎，以及2019年國家科學技術進步獎。 

高教授表示：「香港大學微生物學系團隊已有超過十年的研究工作，希望透過研究，讓人類與細菌達致『共存』，而非單純地殺滅細菌，從而令人類與自然界建立更和諧的關係，減少疾病的產生。希望我們的研究亦能逐步與商界合作，將科研成果轉化為市民可以實際使用的產品，讓研究不止停留在學術層面，而是能夠真正落實回饋社會。」

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當日多位業界翹楚亦光臨支持，包括：關愛社會醫生聯會創辦人及行政總監李罡毅醫生、亞洲醫療復康及預防醫學聯會副主席陳家傑先生、香港能仁專上學院協理副校長馮志豪博士、香港安老及復康服務聯會主席李伯英先生，港九勞工社團聯會—香港保健員協會理事文錦麗女士、國際自然療能醫學會創會主席麥燕琼醫師、澳洲及香港註冊物理治療師黃錦鴻博士、婦產科專科醫生陳頌妍醫生、香港試管嬰兒中心總監林淑儀醫生以及註冊助產士溫玉珍女士。

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「醫護之選—健康品牌成就大獎 2026 」得獎名單：

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香港醫療護理發展協會：與品牌同心同行　共創健康可持續未來

香港醫療護理發展協會為獲稅務豁免的慈善機構，旨在集結有志社會服務的醫護界精英，透過跨專業協作和教育，鞏固行業根基，提昇醫護行業質素，並將社區健康建設作為核心使命。

協會亦致力地區公共衛生工作，透過教育刊物、健康講座、病人講座、問卷調查、新聞發布、外展講座、焦點小組研究及病人支援小組等多元渠道，提升公眾對健康知識的認知。

如有意提名及了解下屆「醫護之選—健康品牌成就大獎」的品牌，歡迎瀏覽 香港醫療護理發展協會網站 或致電 6743 4551，把握與業界同步成長的寶貴機遇。

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* 備註：
1.本大獎旨在鼓勵及表揚品牌在健康領域的貢獻，得獎並不代表本會對任何得獎品牌之產品或服務的效果、安全性或品質作出保證。公眾於選擇健康產品或服務前，建議先諮詢醫護人員的意見。 

2.部分得獎品牌獎項名稱中含有「唯一」字眼，此「唯一」是指該品牌在該年度大獎的特定類別中，為唯一的得獎品牌，並非指該品牌是市場上唯一提供相關產品或服務的機構。

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