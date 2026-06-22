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出版：2026-Jun-22 12:00
更新：2026-Jun-22 12:00

Calvin Klein全新髮膚香氛噴霧登場　6款香調打造夏日清新感

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Calvin Klein全新髮膚香氛噴霧登場　6款香調打造夏日清新感

Calvin Klein全新髮膚香氛噴霧登場　6款香調打造夏日清新感

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Calvin Klein Fragrances 推出全新 CK 頭髮和身體香氛噴霧系列，以輕盈易用的噴霧形式，為頭髮與肌膚帶來柔和香氣。系列共有六款香調，當中有花香、香、麝香、雲呢拿及木質氣息，適合日常按心情轉換使用，亦方便隨身補噴，為造型和個人風格加添細節。

六款頭髮及身體香氛噴霧 六款頭髮及身體香氛噴霧

六款頭髮及身體香氛噴霧

新系列主打可用於頭髮及身體，香氣不會過分厚重，日常上班、約會或外出前均可輕輕一噴。六款香氛包括 Satin Cream、Smooth Berry、Silky Coconut、Sheer Peach、Nude Vanilla Cotton Musk。除了單獨使用外，香氛噴霧亦可按喜好互相疊噴，營造更具個人特色的香氣層次。如果想香味更突出，也可配合同品牌香氛使用，令香調更飽滿持久。配方加入甘油成分，噴灑後感覺清爽，為肌膚帶來水潤感而不黏膩。

六款香調各有個性

六款香調各有個性

六款香調各有個性

Satin Cream以雲呢拿忌廉作主調，配合木質氣息及黑加侖子香氣，感覺柔滑溫暖，適合喜歡甜美而帶成熟感香氣的人士。

Smooth Berry覆盆子沙冰香氣帶來鮮明果香，並以牡丹及麝香作平衡，整體感覺活潑甜美，適合想增添年輕氣息的日常造型。

Silky Coconut椰香遇上多汁菠蘿，再加入麝香作收結，帶有度假感與清爽餘韻，適合炎熱天氣或想營造輕鬆氛圍時使用。

Sheer Peach蜜桃甜香配合琥珀麝香，氣味明亮而柔和，不會過分甜膩，適合喜歡清新果香的用家。

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Nude Vanilla雲呢拿、麝香與琥珀木調交織，散發乾淨而溫柔的甜香，適合偏好低調、貼膚感香氣的人士。

Cotton Musk以棉花般柔和的花香配合溫暖麝香，呈現潔淨、細緻的氣息，適合日常辦公或低調場合。

產品資料

系列每支容量為 236 毫升，包裝以不同顏色區分香調：粉紅色為 Smooth Berry、黃色為 Satin Cream、藍色為 Silky Coconut、橙色為 Sheer Peach、紫色為 Nude Vanilla，綠色則為 Cotton Musk

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