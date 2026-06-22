Calvin Klein全新髮膚香氛噴霧登場 6款香調打造夏日清新感

Calvin Klein Fragrances 推出全新 CK 頭髮和身體香氛噴霧系列，以輕盈易用的噴霧形式，為頭髮與肌膚帶來柔和香氣。系列共有六款香調，當中有花香、香、麝香、雲呢拿及木質氣息，適合日常按心情轉換使用，亦方便隨身補噴，為造型和個人風格加添細節。

六款頭髮及身體香氛噴霧 新系列主打可用於頭髮及身體，香氣不會過分厚重，日常上班、約會或外出前均可輕輕一噴。六款香氛包括 Satin Cream、Smooth Berry、Silky Coconut、Sheer Peach、Nude Vanilla 及 Cotton Musk。除了單獨使用外，香氛噴霧亦可按喜好互相疊噴，營造更具個人特色的香氣層次。如果想香味更突出，也可配合同品牌香氛使用，令香調更飽滿持久。配方加入甘油成分，噴灑後感覺清爽，為肌膚帶來水潤感而不黏膩。

六款香調各有個性

六款香調各有個性 Satin Cream：以雲呢拿忌廉作主調，配合木質氣息及黑加侖子香氣，感覺柔滑溫暖，適合喜歡甜美而帶成熟感香氣的人士。 Smooth Berry：覆盆子沙冰香氣帶來鮮明果香，並以牡丹及麝香作平衡，整體感覺活潑甜美，適合想增添年輕氣息的日常造型。 Silky Coconut：椰香遇上多汁菠蘿，再加入麝香作收結，帶有度假感與清爽餘韻，適合炎熱天氣或想營造輕鬆氛圍時使用。 Sheer Peach：蜜桃甜香配合琥珀麝香，氣味明亮而柔和，不會過分甜膩，適合喜歡清新果香的用家。