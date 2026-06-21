網上熱話｜港男視「阿基里斯腱」為重要擇偶條件 網民不解：有冇人都鍾意呢腱嘢？

對於尋找另一半，相信大家都期望找一個符合自己要求，雙方性格夾得來的人。如果有部分條件比較難搵的話，可能因此而包容其他的不足，互相忍讓。不過，部分人擇偶條件卻並非善良、孝順等，可能會較為冷門，有網民就表示偷聽到有男仔原來視「阿基里斯腱」為重要擇偶條件，引起大家好奇討論。

欲與脾氣差女友分手 因1部位決定苦忍 早前，一位網民在社交平台分享，劈頭大方表示自己與他人「傾開理想型」時，突然「諗起有次出街偷聽到隔離兩個女仔傾偈，討論緊佢個男仔fd同女朋友相處得唔開心」，直言「女仔郁啲發脾氣，次次食飯老鳳唔俾錢之類啦」、「雖然拍得幾個月，但都好唔想分手」，而決定苦忍的原因竟為女方「有阿基里斯腱」。

圖片來源：Instagram@chloe so

視阿基里斯腱為sexy特徵 據悉，阿基里斯腱位於腳踝上方，大約是小腿後側的部位，是人體最粗壯有力的肌腱，連接小腿後側肌肉（腓腸肌、比目魚肌）與腳後跟，主要它提供行走與跑步的推進力。故事中男仔之所以視阿基里斯腱為重要擇偶條件，原因為「個男仔fd鍾意超瘦嘅女仔，超超超瘦嘅女仔先會有好明顯嘅阿基里斯腱，覺得女仔有阿基里斯腱好sexy，搵女朋友一定要瘦+有阿基里斯腱，爭其中一樣都唔得，好靚好好身材都唔得，佢好難得先搵到個瘦+有阿基里斯腱嘅女朋友，所以唔想分手」。

網民不理解：有冇人都鍾意呢腱嘢？ 發文者無奈表示自己「聽到頭都痛埋」，又搞笑地用《尋秦記》中的「李斯」作為配圖，不理解但尊重地問「有冇人話我知都係呢腱嘢同好？」。帖文引起大批網民熱烈討論，有網民直言「冷靜啲先，應該無人係無阿基里斯腱嘅」、「人無咗阿基里斯腱應該要坐輪椅」，表示文中男仔「心心眼」的部位應該為「有腳踝和沒腳踝」，因此有心水清網民形容「其實都可以歸類為腳膠」，亦有人解釋「唔關肥瘦事，係天生遺傳基因」、「我哋當時有一個同學係偏肥，中學已經係160磅。但佢都有，所以我哋發現￼同肥胖無100%關係」。