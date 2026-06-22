夏日必備工藝感單品 45R香港限定系列 3款職人版型/9種盛夏配色

系列共推出3款經典版型T恤，與9種吸睛色調，從溫潤的經典藍染到亮眼盛夏色彩，滿足不同身型的搭配需求。當中最具品牌靈魂的中性款45 Star Tee，剪裁自在百搭，迷人的細節藏在下擺——一隻活靈活現的「萬年龜」手工刺繡悄悄探出頭來，翻到背面，還能摸到純手工印刷的45RPM立體字樣標誌。

如何在盛夏街頭穿搭兼顧清爽與個性，日本工藝服飾品牌45R，今季特別為香港市場量身打造「香港限定夏日T恤系列」。全系列圍繞日本經典諺語「鶴は千年、亀は万年」(鶴活千年，龜活萬年)，將象徵長壽與吉祥的千歲鶴、萬年龜幻化為精緻的手工車花圖樣，把日式祝福寓意，輕巧融入香港市民日常生活裡。

另一款專為迎合亞洲身型的M-shirt，採用落肩設計。穿上後，雙肩自然垂墜，形成優雅M字形輪廓。這款將「千歲鶴」精緻地刺在胸襟左側，每次呼吸起伏，展翅的白鶴彷彿在心口躍動，極具視覺辨識度，更是一份默默祝願。

職人手感充滿細節

偏愛復古海軍風，曾引發搶購熱潮的間條 Ocean Tee，今季驚喜回歸。寬鬆剪裁搭配短版下擺，完美拉高身材比例。最特別的是背後點綴源自牛仔褲後口袋的經典車線元素，背後亦以牛仔褲後口袋的經典元素作為點綴，帶來獨特辨識度與型格。