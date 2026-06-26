賽馬會平行心間: 從學生主導理念出發 全方位支援身心靈需要

青少年在重重壓力與課業之中，是多麼渴望被理解與支持。他們需要的，是有人在成長路上溫柔地告訴自己：人生不必步步都走得精準無誤，也可以停一停、靠一靠。正因如此，「賽馬會平行心間」的成立——讓每一個青年人，都能在這裡找到接納及放鬆的空間。 從點到面：編織校園的守望網絡 現今青少年在生活中面對着不同的挑戰。他們的生理和心理正急速發展，容易因轉變而感到壓力。 由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，「賽馬會平行心間」自2019年起，致力為12至24歲、面對不同程度壓力的青少年建立一套身心靈健康服務模式。計劃透過在社區設立8間青年友善的專屬空間，在第一階段的五年間為超過20,000名青少年提供服務。研究顯示，曾使用服務的青少年表示焦慮症狀和壓力水平分別下降43%和32%。計劃亦培育新一代的青年服務工作者，包括培訓了超過140名註冊社工應用身心靈健康服務模式。

承接第一階段令人鼓舞的成效，「賽馬會平行心間」第二階段自2024年起進一步擴大服務規模，在全港18區設立45間青年友善的專屬空間，並於 130 所中學設立由學生共創及帶動的「賽馬會平行心間站」和「平行心間學會」，同時為青年及老師提供「身心健康自我管理課程」。計劃亦連結「賽馬會平行心間心理e療站」與「Open噏」兩個網上平台，打造全天候線上線下無縫銜接的青少年精神健康服務，讓青少年得到貼心及適時的協助。 校園裡的微光：當學生開始守望學生

對於青少年而言，校園見證成長與夢想，也承載著無形的壓力與焦慮。既然情緒在此萌生，支援亦應融入日常。學生最能理解彼此的需要。當他們由「受助者」轉為「主導者」，以朋輩的共鳴及信任彼此守望，往往能為注入更深層的關懷與轉變。



賽馬會平行心間的參與學校——聖公會莫壽增會督中學的平行心間學會，於校內成功舉辦了一場別開生面的午間身心靈健康活動——「獸夠了！」。這個幽默的名字由學生構想，精準地捕捉了同學們面對課業與生活壓力時的心聲。平行心間學會幹事呼應教育局《4Rs精神健康約章》中的「Rest（休息）、Relax（放鬆）、Relationship（人際關係）及Resilience（抗逆力）」框架，透過設計及籌辦吸引又富教育性的活動，為繁忙的校園生活注入療癒能量。



活動當日吸引約100位學生踴躍參與，現場氣氛非常熱鬧。同學們聚精會神地搓揉黏土，將無形的壓力轉化，親手塑造成一隻隻搞怪可愛的「小萌獸」，藉由指尖的創作抒發內心情緒及壓力。這種專注於手作的觸感與體驗，讓同學得以在步履不停的校園節奏中暫時抽離，安頓心靈，從中找到了紓壓的出口。

從挫折中誕生的「小萌獸」 負責籌劃是次活動的是平行心間學會幹事周珈盈和方穎姸。談及活動的靈感來源，珈盈分享道，選擇黏土作為媒介，正因為它簡單且毫無門檻：「很多人小時候都玩過黏土。我們希望透過這個熟悉的動作，讓大家找回童年那份無憂無慮的純粹，從而達到減壓的效果。」她們將這些創造作品命名為「小萌獸」，同學可以隨心所欲地將黏土捏造成各種形狀，再自由加上手腳和裝飾，創造出獨一無二的陪伴角色，「無論是溫習還是上學，這個小萌獸都可以在身邊陪伴。其實，光是搓揉黏土的過程本身，就已經是一個抒發情緒的絕佳出口。」

然而，這個看似充滿童趣且簡單的活動，背後卻經歷了一番波折。穎姸透露，除了「小萌獸」，她們野心勃勃，曾構想是製作一個真人比例的3D巨型萌獸。當時團隊嘗試用無數氣球組裝，豈料製作過程中，氣球接二連三地爆開，令大家頓時陷入巨大的挫敗感中。但這場意外，反而成為她們最深刻的經歷。這場挫折不僅考驗了團隊的解難和應變的能力，更促成了一次精彩的轉型。在社工協助與啟發下，她們決定重整思維、靈活變通，迅速改用前家長日活動留下的展板，與黏土結合，打造出一個半立體的「集體創作區」。這塊大型展板成功打破了空間限制，讓全校同學都能共同參與，合力完成一幅大型集體藝術品。「看到同學們反應熱烈，甚至自發拿出自己的小物件來裝飾展板，我們真的非常欣慰，成就感滿滿。」當同學們圍在展板旁，互相了解及欣賞作品時，無形中拉近了彼此的距離。這場從挫折中孵化出的活動，不僅透過迅速調整方案展現了團隊的「Resilience（抗逆力）」，更在展板前凝聚了全校力量，深化了同儕間的「Relationship（人際關係）」。

賽馬會平行心間 - 平行心間學會幹事方穎姸 (聖公會莫壽增會督中學)

賽馬會平行心間 - 平行心間學會幹事周珈盈 (聖公會莫壽增會督中學)

學生主導 更貼地推廣精神健康 被問及當初為何決定加入學會時，珈盈和穎姸不約而同地表示，她們都是主動報名參與的。珈盈十分關注精神健康議題，對心理學抱有濃厚興趣，且熱愛團隊協作，認為這個平台非常適合自己。而穎姸則敏銳地留意到身邊不少同學正默默承受著情緒困擾：「那時我就希望，能透過學習更多相關知識來幫助身邊的人，並在學校更廣泛地推廣精神健康。」她們共同期望，透過這次活動讓同學明白：情緒是可以被安全抒發的，甚至能轉化為一種陪伴；同時也希望大家意識到彼此的心靈互有關聯，從而減少對精神健康的誤解與隔閡。

賽馬會平行心間的核心亮點，正正植根於「學生主導」和「同儕共創」的理念。計劃聯合策劃機構代表、香港心聆青年項目主管鄭宇珊女士解釋：「共創的奇妙之處，在於過程從來沒有標準答案。在決策空間裡，學生有充分的機會經歷策略失敗的碰壁或執行上的困難。計劃團隊及老師的角色是同行者，我們並非急於代為解決問題，而是織起一張安全網，讓學生在可控的挫折中學會如何復原，這正是韌性（Resilience）最真實的實踐。」 與校園關愛文化同行：從「被動接收」到「主動主導」

聖公會莫壽增會督中學王莉莉校長指出，學校當初申請參與賽馬會平行心間，正是看中其強調「學生主導」與「朋輩互助」的理念，並結合教師培訓，與校內一貫推動的關愛文化相契合。王校長表示：「計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，為期三年，具備穩定資源和清晰框架，讓學校即使在人手限制下，仍能有系統化地推進精神健康工作。」同時，計劃聯同多間非牟利機構及大專院校合作，結合專業支援及研究評估，進一步提升校內支援的質素 。

在校園的日常觀察中，王校長留意到，參與平行心間學會的學生幹事，在籌劃活動過程中，其組織、溝通及應變能力均明顯提升。她指出：「當精神健康活動由學生主導，設計與語言更貼近朋輩文化，有效提升參與度與共鳴，亦讓同學更容易打開心扉，主動尋求協助。」她補充，老師的角色也經歷了轉化——他們退居幕後，由主導者轉為「傾聽者」與「協作者」，專注提供資源與引導，從而深化師生間的互信與安全感。



建構可持續的精神健康友善校園 為落實長遠且具持續性的精神健康支援，賽馬會平行心間向參與學校提供高達港幣 20 萬元的資助，兼顧「空間」與「活動」兩大核心面向：透過打造由師生共建的「賽馬會平行心間站」，為校園提供心靈休憩空間；同時支持「平行心間學會」的運作，賦權學生自主策劃多元化的身心靈健康活動。透過持續推動及資源支持，培育新一代學生幹事接棒推展，逐步鞏固其作為校內恆常平台的角色，從而建立具延續性的校園精神健康文化。

賽馬會平行心間的影響力，在於把精神健康的自我關懷與對話，自然融入校園日常。透過學生的創意實踐，以更貼近朋輩語言的方式傳遞，使原本抽象或沉重的精神健康議題變得更易理解、更有共鳴；同時逐步打破污名與標籤，讓關心與求助在校園中自然發生、流動。截至 2026 年 3月底，計劃已於 86 所學校成立平行心間學會，成功舉辦超過 190 個學生主導的身心靈健康活動，並陪伴及服務了超過43,100位學生。展望未來，賽馬會平行心間繼續培育更多學生自主策劃校本活動，共建構一個更健康、更關愛的成長環境。