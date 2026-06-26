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生活
出版：2026-Jun-26 07:30
更新：2026-Jun-26 07:30

賽馬會平行心間: 從學生主導理念出發 全方位支援身心靈需要

(資料由客戶提供)

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賽馬會平行心間: 從學生主導理念出發 全方位支援身心靈需要

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青少年在重重壓力與課業之中，是多麼渴望被理解與支持。他們需要的，是有人在成長路上溫柔地告訴自己：人生不必步步都走得精準無誤，也可以停一停、靠一靠。正因如此，「賽馬會平行心間」的成立——讓每一個青年人，都能在這裡找到接納及放鬆的空間。

從點到面：編織校園的守望網絡

現今青少年在生活中面對着不同的挑戰。他們的生理和心理正急速發展，容易因轉變而感到壓力。

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，「賽馬會平行心間」自2019年起，致力為12至24歲、面對不同程度壓力的青少年建立一套身心靈健康服務模式。計劃透過在社區設立8間青年友善的專屬空間，在第一階段的五年間為超過20,000名青少年提供服務。研究顯示，曾使用服務的青少年表示焦慮症狀和壓力水平分別下降43%和32%。計劃亦培育新一代的青年服務工作者，包括培訓了超過140名註冊社工應用身心靈健康服務模式。

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承接第一階段令人鼓舞的成效，「賽馬會平行心間」第二階段自2024年起進一步擴大服務規模，在全港18區設立45間青年友善的專屬空間，並於 130 所中學設立由學生共創及帶動的「賽馬會平行心間站」和「平行心間學會」，同時為青年及老師提供「身心健康自我管理課程」。計劃亦連結「賽馬會平行心間心理e療站」與「Open噏」兩個網上平台，打造全天候線上線下無縫銜接的青少年精神健康服務，讓青少年得到貼心及適時的協助。

校園裡的微光：當學生開始守望學生

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對於青少年而言，校園見證成長與夢想，也承載著無形的壓力與焦慮。既然情緒在此萌生，支援亦應融入日常。學生最能理解彼此的需要。當他們由「受助者」轉為「主導者」，以朋輩的共鳴及信任彼此守望，往往能為注入更深層的關懷與轉變。

賽馬會平行心間的參與學校——聖公會莫壽增會督中學的平行心間學會，於校內成功舉辦了一場別開生面的午間身心靈健康活動——「獸夠了！」。這個幽默的名字由學生構想，精準地捕捉了同學們面對課業與生活壓力時的心聲。平行心間學會幹事呼應教育局《4Rs精神健康約章》中的「Rest（休息）、Relax（放鬆）、Relationship（人際關係）及Resilience（抗逆力）」框架，透過設計及籌辦吸引又富教育性的活動，為繁忙的校園生活注入療癒能量。

活動當日吸引約100位學生踴躍參與，現場氣氛非常熱鬧。同學們聚精會神地搓揉黏土，將無形的壓力轉化，親手塑造成一隻隻搞怪可愛的「小萌獸」，藉由指尖的創作抒發內心情緒及壓力。這種專注於手作的觸感與體驗，讓同學得以在步履不停的校園節奏中暫時抽離，安頓心靈，從中找到了紓壓的出口。

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202603010nghk 平行心間學會學生訪問 06

同學們熱情投入「小萌獸」製作，並於大型集體作品展板上延伸創意，學會成員鼓勵同學展現個人巧思，眾人積極參與，合力完成。

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同學們熱情投入「小萌獸」製作，並於大型集體作品展板上延伸創意，學會成員鼓勵同學展現個人巧思，眾人積極參與，合力完成。

從挫折中誕生的「小萌獸」

負責籌劃是次活動的是平行心間學會幹事周珈盈和方穎姸。談及活動的靈感來源，珈盈分享道，選擇黏土作為媒介，正因為它簡單且毫無門檻：「很多人小時候都玩過黏土。我們希望透過這個熟悉的動作，讓大家找回童年那份無憂無慮的純粹，從而達到減壓的效果。」她們將這些創造作品命名為「小萌獸」，同學可以隨心所欲地將黏土捏造成各種形狀，再自由加上手腳和裝飾，創造出獨一無二的陪伴角色，「無論是溫習還是上學，這個小萌獸都可以在身邊陪伴。其實，光是搓揉黏土的過程本身，就已經是一個抒發情緒的絕佳出口。」

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然而，這個看似充滿童趣且簡單的活動，背後卻經歷了一番波折。穎姸透露，除了「小萌獸」，她們野心勃勃，曾構想是製作一個真人比例的3D巨型萌獸。當時團隊嘗試用無數氣球組裝，豈料製作過程中，氣球接二連三地爆開，令大家頓時陷入巨大的挫敗感中。但這場意外，反而成為她們最深刻的經歷。這場挫折不僅考驗了團隊的解難和應變的能力，更促成了一次精彩的轉型。在社工協助與啟發下，她們決定重整思維、靈活變通，迅速改用前家長日活動留下的展板，與黏土結合，打造出一個半立體的「集體創作區」。這塊大型展板成功打破了空間限制，讓全校同學都能共同參與，合力完成一幅大型集體藝術品。「看到同學們反應熱烈，甚至自發拿出自己的小物件來裝飾展板，我們真的非常欣慰，成就感滿滿。」當同學們圍在展板旁，互相了解及欣賞作品時，無形中拉近了彼此的距離。這場從挫折中孵化出的活動，不僅透過迅速調整方案展現了團隊的「Resilience（抗逆力）」，更在展板前凝聚了全校力量，深化了同儕間的「Relationship（人際關係）」。

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202603010nghk 平行心間學會學生訪問 01

賽馬會平行心間 - 平行心間學會幹事方穎姸 (聖公會莫壽增會督中學)

202603010nghk 平行心間學會學生訪問 08

賽馬會平行心間 - 平行心間學會幹事周珈盈 (聖公會莫壽增會督中學)

學生主導 更貼地推廣精神健康

被問及當初為何決定加入學會時，珈盈和穎姸不約而同地表示，她們都是主動報名參與的。珈盈十分關注精神健康議題，對心理學抱有濃厚興趣，且熱愛團隊協作，認為這個平台非常適合自己。而穎姸則敏銳地留意到身邊不少同學正默默承受著情緒困擾：「那時我就希望，能透過學習更多相關知識來幫助身邊的人，並在學校更廣泛地推廣精神健康。」她們共同期望，透過這次活動讓同學明白：情緒是可以被安全抒發的，甚至能轉化為一種陪伴；同時也希望大家意識到彼此的心靈互有關聯，從而減少對精神健康的誤解與隔閡。

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賽馬會平行心間的核心亮點，正正植根於「學生主導」和「同儕共創」的理念。計劃聯合策劃機構代表、香港心聆青年項目主管鄭宇珊女士解釋：「共創的奇妙之處，在於過程從來沒有標準答案。在決策空間裡，學生有充分的機會經歷策略失敗的碰壁或執行上的困難。計劃團隊及老師的角色是同行者，我們並非急於代為解決問題，而是織起一張安全網，讓學生在可控的挫折中學會如何復原，這正是韌性（Resilience）最真實的實踐。」

與校園關愛文化同行從「被動接收」到「主動主導」

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聖公會莫壽增會督中學王莉莉校長指出，學校當初申請參與賽馬會平行心間，正是看中其強調「學生主導」與「朋輩互助」的理念，並結合教師培訓，與校內一貫推動的關愛文化相契合。王校長表示：「計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，為期三年，具備穩定資源和清晰框架，讓學校即使在人手限制下，仍能有系統化地推進精神健康工作。」同時，計劃聯同多間非牟利機構及大專院校合作，結合專業支援及研究評估，進一步提升校內支援的質素 。

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在校園的日常觀察中，王校長留意到，參與平行心間學會的學生幹事，在籌劃活動過程中，其組織、溝通及應變能力均明顯提升。她指出：「當精神健康活動由學生主導，設計與語言更貼近朋輩文化，有效提升參與度與共鳴，亦讓同學更容易打開心扉，主動尋求協助。」她補充，老師的角色也經歷了轉化——他們退居幕後，由主導者轉為「傾聽者」與「協作者」，專注提供資源與引導，從而深化師生間的互信與安全感。


202603010nghk 平行心間學會學生訪問 04

兩位平行心間學會幹事方穎姸及周珈盈向王校長闡述攤位理念，期望同學能透過製作專屬「小萌獸」以抒發負面情緒。

建構可持續的精神健康友善校園

為落實長遠且具持續性的精神健康支援，賽馬會平行心間向參與學校提供高達港幣 20 萬元的資助，兼顧「空間」與「活動」兩大核心面向：透過打造由師生共建的「賽馬會平行心間站」，為校園提供心靈休憩空間；同時支持「平行心間學會」的運作，賦權學生自主策劃多元化的身心靈健康活動。透過持續推動及資源支持，培育新一代學生幹事接棒推展，逐步鞏固其作為校內恆常平台的角色，從而建立具延續性的校園精神健康文化。

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202603010nghk 平行心間學會學生訪問 02

王校長表示校內輔導組及駐校社工仍持續推薦有潛質的同學參與賽馬會平行心間，期望平行心間學會帶來的正面影響能持續不斷，感染至校園每一角落。

賽馬會平行心間的影響力，在於把精神健康的自我關懷與對話，自然融入校園日常。透過學生的創意實踐，以更貼近朋輩語言的方式傳遞，使原本抽象或沉重的精神健康議題變得更易理解、更有共鳴；同時逐步打破污名與標籤，讓關心與求助在校園中自然發生、流動。截至 2026 年 3月底，計劃已於 86 所學校成立平行心間學會，成功舉辦超過 190 個學生主導的身心靈健康活動，並陪伴及服務了超過43,100位學生。展望未來，賽馬會平行心間繼續培育更多學生自主策劃校本活動，共建構一個更健康、更關愛的成長環境。

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