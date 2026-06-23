Ulike首度聯乘 Hello Kitty 推限量版脫毛儀　Kitty迷必到Pop-up店打卡

今個 Pop-up 會以「Beauty Meets Cute」為主題，品牌把 Hello Kitty 標誌性的粉紅色調及甜美設計融入產品外觀，令原本偏功能性的美容儀器變得更具時尚感和收藏價值，亦較容易吸引喜歡生活美學及角色聯名產品的用家留意。

夏天是不少人整理儀容、準備換上清爽造型的季節。家用美容科技品牌Ulike近日宣布，將首度與 Hello Kitty 合作，於尖沙咀 K11 Art Mall 開設期間限定 Pop-up Store，並帶來全新 Ulike Air10 x Hello Kitty 限量版脫毛儀。

限定版 Air10 主打冰感脫毛體驗

Ulike Air10 x Hello Kitty限量版延續Air10系列的家用脫毛功能，配備雙燈管技術，透過脈衝光能量處理毛髮護理需要。品牌亦強調產品採用藍寶石冰感技術，可在使用時為出光位置降溫，減低肌膚灼熱不適感，讓用家在家中進行護理時更舒適。

產品設有Fast、Normal、High及SHR等不同模式，並加入智能膚色識別功能，可按不同膚色及護理部位調整輸出能量。對於希望節省到美容院時間、又想在家中進行日常護理的讀者而言，這類家用美容儀器提供了另一個選擇。