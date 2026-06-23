反斗奇兵登陸海港城 必看全港唯一巴斯光年1:1戰車（有片）

海港城變身玩具世界！即日起，《反斗奇兵5》一眾主角登陸海港城，打造「FOREVER TOYS」嘉年華，帶來多個打卡位及限定店。焦點必屬全港唯一的1:1巴斯光年實體戰車和官方限定店，粉絲更可打卡逾2米高胡迪翠絲紅心雕塑，甚至贏走限量版999.9足金紀念票！粉絲不妨把握機會到場，盡情投入Toy Story的世界中。

必影巨大版胡迪/翠絲/紅心雕塑 活動首站是位於海運大廈露天廣場的《玩具對科技》遊戲室，粉絲記得與遊戲室門口的超過兩米高的巨大版胡迪、翠絲及紅心雕塑合照打卡。拍照時別遺漏以莉莉平板為靈感的奇幻隧道，莉莉平板的雙眼以LED屏幕製成，不停做出各種趣怪眼神，相當可愛。隧道內設有4大互動遊戲，分別以翠絲與紅心、小叉與貝嘉倫、抱抱龍及寶妮為主題，粉絲捐款$60後，即可暢玩4大遊戲和多款禮物。所有活動收益於扣除成本後將全數撥捐「願望成真基金」（Make-A-Wish Hong Kong）。

入手逾800款官方周邊 全港唯一官方限定店同步開幕，發售超過800款周邊精品和超過10件會場限定商品，周邊涵蓋毛公仔、吊飾公仔、配飾和生活用品等，滿足粉絲的各種願望。店內同時化身為「寶妮屋企」(Bonnie’s Room)，除了與多位《反斗奇兵5》角色人形立牌合照，更能拍攝限定電影主題相框，留下難忘回憶。

全港唯一的 1:1 巴斯光年跑車 巴斯光年粉絲別錯過全港唯一的1:1真車比例「巴斯光年」LB-Kaido Works R32 Skyline戰車。跑車以巴斯光年為設計靈感，加入動漫元素與街頭賽車風格改裝而成。如果想把跑車帶回家，活動推出該款1:64比例的微縮合金模型車，最適合粉絲們收藏。

打卡送 限量禮品 玩遊戲贏 999.9 足金紀念票！ 港威商場廣東道入口和海運大廈地下中庭亦有多個打卡位和互動遊戲。訪客於 AIA反斗好友打卡位完成指定任務即可免費換領高達$150禮遇，拍照打卡並將照片上載至個人社交媒體，即可換領獨家《反斗奇兵5》限量禮品。另外，完成「渣打快樂『存』遞之旅」的互動遊戲的玩家，亦有機會贏取極具收藏價值的限量版渣打彼思40周年999.9足金紀念票。

《玩具對科技》遊戲室 日期：即日起至8月9日 (為配合活動舉行，6月30日將全日關閉) 佈置開放時間：10am – 10pm 遊戲區開放時間：12pm – 8pm 地點：海運大廈露天廣場 The Forever Toy House《反斗奇兵5》主題期間限定店 日期：即日起至8月31日 時間：12pm – 8pm 地點：海運大廈地下展覽大堂 巴斯光年Tarmac實體企劃車 日期：即日起至8月9日 時間：10am – 10pm 地點：港威商場地下中庭大堂I