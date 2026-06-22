2026夏季限定香水推介｜果香、皮革與地中海風情！Jo Malone/SHIRO/Diptyque/Chloe 即睇開箱片

踏入夏季，又是時候為自己換上全新芬芳氣息！2026年的夏季香水陸續登場，各大品牌紛紛打破傳統，調配出耳目一新的治癒香氣。以下多款話題性極高的夏日限定香氛，不論是充滿英倫田園玩味的蔬果香、充滿故事感的粉嫩皮革調，還是法國南部的地中海風情，均展現獨有仲夏感，絕對回頭率爆表！

Jo Malone全新英倫蔬果園限量系列 Jo Malone London今年全新登場「英倫蔬果園限量系列」，絕對顛覆嗅覺想像。這個系列將英國鄉村田園中，生機盎然的蔬果盛宴完美重現。彷彿在溫暖的清晨走入花園間，迎面而來的是大自然的清香，混和藤蔓的翠綠感，與花園裡泥土的大地氣息交織。全新英倫蔬果園限量系列將推出3款獨特古龍水，分別為溫柔甜美花香調的胡蘿蔔花古龍水(Carrot Blossom Cologne)、明亮活力果香調的甜菜根古龍水(Scarlet Beetroot Cologne)，以及溫潤醇厚木質美食調的奶油南瓜古龍水(Velvety Butternut Cologne)

除了限定古龍水外，品牌同時將這份大自然活力延伸至生活美學，推出限定版蕃茄藤蔓工藝蠟燭、蕃茄藤枝擴香組，以及蕃茄葉手部清潔凝膠，帶來清新的自然草本氣息。限定系列連同精緻的限定禮盒包裝，完美展現了英倫仲夏的療癒魅力。Jo Malone London全新英倫蔬果園限量系列及禮盒包裝已即日起於全線精品店與官方網店清新登場。 售價：英倫蔬果園系列古龍水 30ml HK$670

SHIRO PERFUME馥郁辛香花香調香氛 來自北海道的人氣香氛品牌SHIRO，將於2026年6月25日限量推出兩款香水及洗手液產品。全新香氛「SUEDE MEMORIES」玻璃瓶身為限定設計，色調以慶祝新旅程伊始的櫻花盛放美景為靈感，同時融入象徵新起點的日本學生的皮革書包獨特質感，呈現帶有霧面啞光感的溫柔櫻粉色。 「SUEDE MEMORIES」主打辛香花香調香氛，配方特別採用檸檬草蒸餾水調配，前調以輕盈的佛手柑與鳶尾花交織，隨後風信子與白花卉輕柔交融，最終以柔韌的皮革調將整體包裹，於沉靜之中帶著一抹清新的通透感。同系列亦推出同名洗手液，含有金盞花萃取，溫和護理雙手，洗手時亦能沉浸於通透的花香餘韻中。

售價：SUEDE MEMORIES 柔麂印記香水 50ml HK$610

Chloe Atelier des Fleurs地中海香氛 Chloe高階香水Atelier des Fleurs系列今季將我們帶到浪漫的法國南部。全新推出的「Mediterranean Essences」香氛系列，以自然而迷人的手法深刻刻劃陽光下壯麗地中海的獨特芳香，帶來陽光下濱海小徑漫步的溫暖氣息。 系列一共帶來四款各具個性的香氛：呈現薰衣草柔和溫暖的Sable Lavande、罕有地結合乳香黃連木與珍貴黃連樹脂的Vert Soleil、以全新手法演繹法國南部盛產的無花果Plage du Figuier，以及萃取了松樹、樹皮、松葉與桉樹樹脂氣息的Sous les Pins，四款香水充滿寫意優雅的渡假感。系列提供50ml及150ml兩款容量，延續其標誌性的百褶玻璃瓶身，顏色設計上則呼應法國地中海海岸蔥鬱的綺麗風光。

售價：Mediterranean Essences系列 50ml HK$1,105；150ml HK$2,030

Diptyque水中花園系列 2026年Diptyque以「Le Jardin des Eaux (水中花園)」為主題，邀得當代馬賽克藝術家Mathilde Jonquière操刀包裝設計，以玻璃與金箔製成的威尼斯琺瑯為靈感，透過細膩的切割拼貼，將水面蕩漾的清新氣息、柔和陽光與絢爛植被完美呈現在限定系列包裝上。今季的主打「Eau des Sens (感官之水) 淡香水」將以全新面貌登場，活潑明媚的香調由清新的杜松子作引子，融入當歸根的細膩芬馥，最後以廣藿香的優雅作結，與全新馬賽克瓶身插圖互相呼應。系列更首度推出全新限量版髮香噴霧，將輕盈夏日橙香沁入髮絲，配合經典回歸的夏日禮盒及Pinède (松林) 香氛蠟燭，為這個夏天打造全方位的感官盛宴。