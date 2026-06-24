居家護髮教學｜8個洗髮前後護理步驟養出光澤髮

想擁有順滑有光澤的頭髮，重點不只在於使用昂貴的護髮產品，更在於日常護理步驟是否正確。香港天氣潮濕，加上不少人經常染髮、燙髮或使用風筒、造型工具，髮絲容易變得乾旱、毛躁，甚至失去彈性。其實居家護髮只要掌握正確8個步驟，便能逐步改善髮質，令頭髮看起來更健康柔順。

居家8個護髮步驟

居家護髮步驟 1. 洗髮前先梳順髮絲 洗髮前先把頭髮輕輕梳開，是不少人容易忽略的護髮細節。髮絲在濕水後會變得較脆弱，如果頭髮本身容易打結，洗髮時便會容易因拉扯而斷裂。所以建議先由髮尾開始梳理，再慢慢往上梳至髮根，減少打結及拉扯，為之後的清潔程序打好基礎。 居家護髮步驟 2. 頭皮按摩有助放鬆 梳順頭髮後，可用指腹或頭皮梳輕柔按摩頭皮，幫助放鬆繃緊的頭皮，同時促進頭皮血液循環。按摩時應避免用指甲抓刮，以免刺激頭皮；力度以感覺舒適為原則，每次約數分鐘即可。

居家護髮步驟 3. 乾髮先為髮尾補水 髮尾通常是最容易乾燥、分叉的位置，洗髮前可先在乾髮的髮尾位置塗上適量髮膜，停留約5-10分鐘左右，讓護髮成分有時間包覆髮絲。這個步驟有助減低洗髮後的毛躁感，特別適合經常染燙或髮尾明顯乾旱的人。 居家護髮步驟 4. 髮油集中用於髮中至髮尾 塗上髮膜後，可再於髮中至髮尾位置加上少量髮油，並用手指輕輕梳開，停留約5分鐘。髮油能提升髮絲表面的柔順度與光澤感，但用量不宜過多，也應避免接觸頭皮，以免令髮根顯得扁塌或油膩。

居家護髮步驟 5. 先起泡再清潔 洗髮水不宜把洗髮精直接倒在頭皮上搓揉，較理想的做法是先在掌心加水起泡，再把泡沫帶到頭皮。以泡沫輕輕按摩頭皮約3分鐘，能幫助清潔油脂與污垢，同時減少洗髮精集中接觸頭皮所帶來的刺激。最後要用清水徹底沖洗乾淨，避免殘留。 居家護髮步驟 6. 洗後再加強髮尾修護 洗走泡沫後，可先用手輕輕擠走多餘水分，再於髮尾塗上髮膜，停留約5分鐘後沖洗乾淨。由於髮尾較少接收到頭皮自然分泌的油脂，容易變得乾旱，定期加強修護有助改善粗糙及打結情況。

居家護髮步驟 7. 濕髮避免大力搓揉 洗髮後的頭髮較脆弱，毛鱗片仍處於打開狀態，若用毛巾大力搓揉，容易令髮絲受損及變得毛躁。建議以毛巾輕壓頭皮和髮絲，吸走多餘水分後再吹乾；同時應避免在頭髮仍然很濕時用力梳理。 居家護髮步驟 8. 吹髮前後加入免沖洗護理 在吹髮前或乾髮後，可把少量髮油、髮乳塗於髮中至髮尾，為髮絲增加保護，同時提升光澤與柔順度。若屬細軟髮或頭皮容易出油，應由少量開始使用，避免令髮型看起來厚重。

沖洗式與免沖洗式護髮怎樣分？ 市面上的護髮產品種類繁多，最簡單可分為沖洗式及免沖洗式兩大類。兩者並非可以互相取代，而是分別用於不同護理時機；懂得配合使用，才能令護髮效果更完整。 洗式護髮一般在洗髮後使用，包括潤髮乳、護髮素及髮膜等，主要作用是補充滋潤、改善乾燥及提升柔順度。使用時應集中塗於髮中至髮尾，停留數分鐘後徹底沖淨，適合作為日常護髮或定期深層修護。

免沖洗式護髮則多在吹髮前或造型後使用，例如髮油、髮乳及護髮噴霧。這類產品可在髮絲表面形成保護，減低熱風吹整造成的乾燥感，亦能即時改善毛躁，適合經常造型或生活節奏較忙碌的人。

按髮質挑選護髮產品

按髮質挑選護髮產品 選擇護髮產品時，應先了解自己的髮質狀況，再決定保濕、修護或清爽控油的方向，避免因產品過於厚重或滋潤不足而影響效果。 乾性或毛躁髮：可選擇保濕度較高、滋潤感較明顯的髮膜或護髮乳，集中改善髮尾乾旱與毛躁。

染燙或受損髮：宜選擇主打修護及補充養分的產品，幫助改善因化學處理而出現的粗糙感。

油性或細軟髮：應以清爽、不厚重為原則，並避免把護髮產品塗近髮根，以維持頭皮清爽及髮型蓬鬆。

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