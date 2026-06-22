世界盃｜男人的浪漫睇波口痕零食合集 品味男/豪邁男/毒男都啱食！

男人睇世界盃離不開口笠濕脆卜卜零食，我們深明球迷心理，一於為大家搜羅各大超市零食店過癮零食，滿足不同個性男人包括品味男、豪邁男、毒男的浪漫需要！

品味男啱歎「世干」精品有機蛋卷 注重品味的男人會巧究食材，為一眾品味男推介本地製造精品蛋卷品牌「世干」！每種原材料極講究，從世界各地搜羅具嚴格認證的有機雞蛋，雞隻的活動環境和飼料必需符合規格。而且棄用白砂糖或膨脹劑，也不含人工添加劑，混合三種不同類型的精製天然糖，打造出極低的含糖量，100克蛋卷僅含4.8克糖。並嚴選法國Brittany牧場的熟成牛油，經過15小時傳統發酵工藝，產出全世界少數含有維生素 A 的牛油。而麵粉出自百年歷史麵粉廠，採用日本優質小麥製成，質感特別細緻。蛋卷入口蛋味與牛油味天然鬆化，較輕怡不覺甜膩。蛋卷暫時除了原味，亦有桂花味，分別有長及短的選擇，每條獨立包裝，方便大家保持優雅儀態進食，避免掉屑，最適合注重品味、斯文男享用。

世干（天后旗艦店） 地址：天后廟道 9 號 營業時間：星期三至日中午 12 時至晚上 6 時 銅鑼灣期間限定店 地址：銅鑼灣恩平道 28 號利園二期低層地下 LG23 號舖 電話： 6600 0289 營業時間：上午 11 時 30 分至晚上 7 時 30 分

其他品味男之選 樂家開心果味粟米片 樂家開心果味粟米片及海鹽焦糖味粟米片以優質粟米及紐西蘭安佳牛油，採用非油炸技術烘成酥脆輕盈的口感，鹹甜平衡。另推樂家綜合種子爆谷及焦糖味爆谷，選用新鮮奶油與優質粟米粒製成，酥脆香濃。綜合種子口味加入紫蘇籽、亞麻籽及奇亞籽，口感富層次，其減糖配方輕盈不膩；焦糖味爆谷散發濃郁奶油酥糖風味，香甜酥脆。以上新品將於6月24日起陸續到舖。

豪邁男暴食熱氣炸物推介 碧咸、美斯 Lay’s 薯片 坊間各大零食店充斥著印上超人氣球星碧咸和美斯卡通look的Lay’s FIFA版本薯片，有越南產又有國內版；有蒜香麵包味、牛肉派味，亦有巴西BBQ燒排骨味、炸魚薯條味，口味都算幾特別。分別有適合暴食的筒裝及一人自私獨食的包裝。