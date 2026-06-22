杜拜精品咖啡店Roasters進駐中環 主打珍稀藝妓咖啡/黑魚子醬意粉/鱈場蟹肉布里歐（有片）

中環打工仔留意，來自杜拜的獲獎精品咖啡品牌Roasters Specialty Coffee House將於6月底進駐歷山大廈，開設亞洲首間旗艦店。新店除了帶來多款來自世界各地的珍稀咖啡豆，還設有現場烘焙室及全日餐飲菜單，供應藝妓咖啡、特色咖啡飲品，以及鱈場蟹肉布里歐、黑魚子醬長通粉等餐點，為各位中環上班族及咖啡愛好者提供一個全新的聚腳地。

咖啡是店內主角之一。中央位置設有現場烘焙室，客人可以近距離欣賞咖啡豆由烘焙到沖煮的過程。手沖咖啡系列搜羅世界知名產區咖啡豆，包括巴拿馬卡門莊園瑰夏7號（$200）及翡翠莊園咖啡（$400），同時還有多款90分以上藝妓咖啡及卓越杯得獎咖啡豆選擇，手沖咖啡定價$120起。

新店選址中環核心地段歷山大廈，店內提供56個座位，以溫暖木系色調配搭柔和燈光，營造舒適用餐空間。無論是早上與客戶會面、下午享受咖啡時光，或下班後與朋友相聚，都有充裕空間慢慢享受。

喜歡奶咖或特色咖啡的人亦有不少選擇，例如經典意式泡沫咖啡（$50）、加入鮮榨橙汁的Espresso Sunrise（$75），以及配上手工開心果泡沫的Pistachio Latte（$75），各有風味。

除了咖啡，餐牌亦供應多款全日餐飲。早餐時段可選擇蘑菇芝士奄列（$140）及碎牛油果多士（$180）；想吃得豐富一點，則可試試鱈場蟹肉布里歐（$260），以香脆多士配上鮮甜蟹肉及菠菜；黑魚子醬長通粉（$320）則加入濃郁忌廉醬汁，口感豐厚。

甜品方面，杜拜店熱賣的聖塞巴斯蒂安芝士蛋糕（$95）亦會於香港店供應，配搭咖啡一起享受一個悠閒的下午茶。