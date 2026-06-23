CASETiFY全新話題聯乘　G-DRAGON潮牌玩轉《反斗奇兵》 聯乘系列6.24開售

CASETiFY再度帶來話題聯乘，今次聯同Disney、Pixar及由G-DRAGON創立的潮流品牌PEACEMINUSONE，把近期大熱的《反斗奇兵》與街頭時尚美學結合，推出一系列全新手機殼及生活配件。系列以電影角色作靈感，並加入PEACEMINUSONE標誌性的「小雛菊」元素，為經典動畫注入更具個性的潮流語言。

童年回憶結合 G-DRAGON 美學

《反斗奇兵》陪伴住多代觀眾成長，胡迪、巴斯光年等角色早已成為不少人的集體回憶。今次聯乘系列沒有單純複製動畫形象，而是透過全新獨家藝術印花，將角色與PEACEMINUSONE一貫帶有反叛感及玩味的設計風格重新演繹，令熟悉的角色呈現出更時尚、更具收藏價值的一面。

作為CASETiFY首位「Global iCON」，G-DRAGON的個人風格亦成為系列焦點之一。品牌希望透過可客製化及日常可用的科技配件，把「人生首段友誼」這份情感轉化成可隨身攜帶的設計，讓粉絲在日常生活中延續兒時對玩具、朋友與夢想的想像。