CASETiFY全新話題聯乘　G-DRAGON潮牌玩轉《反斗奇兵》 聯乘系列6.24開售

CASETiFY再度帶來話題聯乘，今次聯同Disney、Pixar及由G-DRAGON創立的潮流品牌PEACEMINUSONE，把近期大熱的《反斗奇兵》與街頭時尚美學結合，推出一系列全新手機殼及生活配件。系列以電影角色作靈感，並加入PEACEMINUSONE標誌性的「小雛菊」元素，為經典動畫注入更具個性的潮流語言。
童年回憶結合G-DRAGON美學
《反斗奇兵》陪伴住多代觀眾成長，胡迪、巴斯光年等角色早已成為不少人的集體回憶。今次聯乘系列沒有單純複製動畫形象，而是透過全新獨家藝術印花，將角色與PEACEMINUSONE一貫帶有反叛感及玩味的設計風格重新演繹，令熟悉的角色呈現出更時尚、更具收藏價值的一面。
作為CASETiFY首位「Global iCON」，G-DRAGON的個人風格亦成為系列焦點之一。品牌希望透過可客製化及日常可用的科技配件，把「人生首段友誼」這份情感轉化成可隨身攜帶的設計，讓粉絲在日常生活中延續兒時對玩具、朋友與夢想的想像。
慶祝雙重里程碑 同步推出限量膠囊系列
今次合作亦別具紀念意義，既慶祝PEACEMINUSONE成立10週年，同時呼應《反斗奇兵5》電影即將上映的話題。除CASETiFY核心科技配件外，系列亦率先獨家發售「TOY STORY | PEACEMINUSONE：THE FIRST FAN」商品系列，進一步把動畫世界延伸至時裝與生活層面。
該膠囊系列由韓國角色周邊商品製造商PLAY IN THE BOX打造，當中包括潮流服飾、生活用品，以及以「小雛菊」為設計重點的珠寶胸針等限量單品。對喜歡G-DRAGON、PEACEMINUSONE或《反斗奇兵》的粉絲來說，今次聯乘不只是手機配件，更是一套具紀念性與話題度的收藏系列。
開售詳情
聯乘系列將於2026年6月24日起，透過 CASETiFY 官方網站、CASETiFY Co-Lab app 及全線 CASETiFY STUDiO 門市發售；至於「TOY STORY | PEACEMINUSONE：THE FIRST FAN」商品系列，則只限於 CASETiFY 官方網站獨家開售。粉絲即日起可登記加入優先選購名單 >>>按此登記<<<，以獲取優先購買系列產品的機會。想了解更多詳情，可留意 CASETiFY 官方網站及其 Instagram、Facebook 專頁公布。