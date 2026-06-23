暑假好去處｜港鐵商場暑假變身「放電基地」 免費玩近4米高繩網陣/滾輪滑梯/攀石板

暑假將至，家長又要煩惱可以帶小朋友去邊到「放電」。港鐵商場今年聯同香港遊樂場協會體育服務部，由7月5日至8月27日推出「港鐵商場Summer Fun」活動，在旗下4個商場設置體能挑戰設施，主打近4米高的流動繩網「歷奇大冒險」及「感統大考驗」互動遊戲區，讓小朋友免費參與之餘，更可在遊戲中訓練身體協調與專注力。

打頭陣的是杏花新城，7月5日至19日指定日子，商場二樓活動平台將架設近4米高的流動繩網設施「歷奇大冒險」，內設八大挑戰關卡，包括繩網隧道、搖搖木、平衡木、千秋繩及木板陣等。小朋友在教練指導下穿戴安全裝備，逐一穿越所有關卡，體驗如「小泰山」般在高空繩網間穿梭飛躍的刺激感。活動採預約制，家長到指定網站登記即可免費參加；完成活動後即日於商場以電子貨幣消費滿HK$100，更可獲贈Namco代幣一份，名額有限，先到先得。

「感統大考驗」遊戲 融入感覺統合訓練

緊接其後，綠楊坊、海趣坊及新屯門商場將於7月24日至8月27日分階段推出「感統大考驗」。所謂「感統」，即「感覺統合」，是指大腦透過視覺、觸覺、前庭平衡覺及本體覺等感官系統接收並整合外界訊息，從而作出適當反應，對兒童的動作發展與學習能力尤為重要。

到時4大商場將設有互動遊戲區，結合攀爬闖關、平衡挑戰、觸感探索及簡單認知訓練等元素，小朋友可以在工作人員指導下逐一解鎖關卡，在玩樂中提升平衡力、空間感和專注力。活動同樣免費，家長只需現場排隊登記即可參加，完成遊戲並於商場即日消費，還可換領小禮物。