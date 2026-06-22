日本旅遊｜必睇三大全新旅遊政策 7.1觀光稅加碼 7類人豁免/退稅先付後退/住宿稅加價

日圓匯率持續低迷，不少港人已經準備暑假到日本大買特買！不過近期日本政府為了應對「過度旅遊」問題，今年起陸續落實三大旅遊政策，包括離境觀光稅、全新退稅機制以及各大城市的住宿稅加價。不論打算趁暑假去東京消費，還是年底到北海道滑雪，以下這幾項新規例絕對要了解清楚，即睇詳情！

政策一｜7.1「國際觀光旅客稅」加碼至3000日圓

日本自2019年起實施「國際觀光旅客稅」(離境稅)，離境稅無分國籍，凡是由日本出境的旅客均須繳付。現時的稅額為每人1,000日圓，但由今年7月1日起，稅費將會加價3倍，大幅調整至每人3,000日圓。而這筆稅款不需要在入境或過關時親自排隊繳交，而是已經直接計入機票或船票之內。

雖然7月1日起正式加稅，但官方仍設有寬限的過渡措施：

6月30日前出票可沿用舊稅率，只要旅客在6月30日或之前成功預訂機票，即使實際出境日期是在7月1日或之後，仍然可以豁免新稅率，繼續沿用舊制繳付1,000日圓稅款。