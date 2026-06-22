日本旅遊｜必睇三大全新旅遊政策 7.1觀光稅加碼 7類人豁免/退稅先付後退/住宿稅加價

日圓匯率持續低迷，不少港人已經準備暑假到日本大買特買！不過近期日本政府為了應對「過度旅遊」問題，今年起陸續落實三大旅遊政策，包括離境觀光稅、全新退稅機制以及各大城市的住宿稅加價。不論打算趁暑假去東京消費，還是年底到北海道滑雪，以下這幾項新規例絕對要了解清楚，即睇詳情！
政策一｜7.1「國際觀光旅客稅」加碼至3000日圓
日本自2019年起實施「國際觀光旅客稅」(離境稅)，離境稅無分國籍，凡是由日本出境的旅客均須繳付。現時的稅額為每人1,000日圓，但由今年7月1日起，稅費將會加價3倍，大幅調整至每人3,000日圓。而這筆稅款不需要在入境或過關時親自排隊繳交，而是已經直接計入機票或船票之內。
雖然7月1日起正式加稅，但官方仍設有寬限的過渡措施：
6月30日前出票可沿用舊稅率，只要旅客在6月30日或之前成功預訂機票，即使實際出境日期是在7月1日或之後，仍然可以豁免新稅率，繼續沿用舊制繳付1,000日圓稅款。
7類人豁免日本離境稅：
未滿2歲的嬰幼兒
轉機旅客(入境日本後24小時內出境的人士)
因天氣或其他不可抗力原因，而緊急降落或停靠日本的旅客
從日本出境後，因天氣或特殊原因需要折返日本的人士
船舶或飛機航班的機組人員、乘務人員
被強制遣返出境者
搭乘公務船或公務機出境的人士
政策二｜11.1退稅新制「先付後退」全面實施
為了防止不法旅客在境內非法轉售免稅品謀取暴利，日本政府宣佈將於今年11月1日起正式踏入第二階段，全面實施「先付後退」新制。新制將有以下變化：
取消商品分類：以往免稅區分「一般物品」與「消耗品」，新制下不再區分，所有商品統一合併計算，未稅價滿5,000日圓即可達標。
廢除封裝與上限：消耗品如美妝、食品，出店時無需再使用特殊密封袋包裝，且以往購買金額50萬日圓的上限亦告廢除。
90天離境期限：所有免稅商品需在購物日起90天內接受海關查驗並攜帶出境。
新制退稅三部曲教學
旅客需在購物時需使用手機進入官方網站「J-TaxRefund」
店舖購物並支付全額
前往標示「Japan Tax-Free Shop」的店舖消費滿5,000日圓(未稅價)。店員會登記免稅，但消費者需先支付含稅全額價格。結帳後，店舖會提供一張印有專屬QR Code的憑證，務必妥善保存。
掃描QR Code網上登記
使用手機掃描收據上的QR Code，連結至「J-TaxRefund」網站。首次使用需輸入護照資料、聯絡方式及選擇退款方式(包括信用卡、銀行帳戶、QR支付或現金)。往後購物只需掃描即可自動加入紀錄。若購買總額超過100萬日圓，需額外登記商品序號等詳細資訊。
機場海關確認並退款
抵達機場出境前，前往海關檢查櫃檯，將護照放在KIOSK自助機台掃描。系統會核對你的免稅申報資訊。海關人員可能會進行抽查，確認商品完整攜帶出境後，系統便會啟動退款程序，將稅款退回你登記的帳戶(或現場取現金)。整個手續必須在購物日起90天內辦理。
要注意不是所有商品均可退稅！生鮮食品如蔬菜、水果無法免稅。退稅前請確認商品是否屬消耗品或一般品範圍。
政策三｜全國各大城市住宿稅加價
去日本旅行，除了機票和購物，住酒店的成本也悄悄上升。日本各大熱門旅遊城市為了籌集觀光建設資金，近期紛紛提高或新開徵「住宿稅」，按每人每晚計算。旅客需在抵達酒店前台辦理入住或退房時，會被要求額外以現金或信用卡支付這筆稅款。
以下為大家整合日本主要大城市的住宿稅最新動態：
城市
實施與生效日期
最新住宿稅收費標準（每人每晚）
東京
已實施
房價¥10,000以下：免稅
¥10,000－¥14,999：¥100
¥15,000以上：¥200
大阪
已實施
依房價級別徵收¥200至¥500不等。
京都
已實施
依每人每晚的房價(不含餐費與消費稅)分五個級距收費，每晚金額介於 200 到 10,000 日圓之間，為全日本最高。
北海道
已實施
純住宿費未滿 20,000 日圓：¥100
住宿費 20,000～49,999 日圓：¥200 日圓
住宿費 50,000 日圓或以上：¥500
但熱門城市（如札幌、函館、小樽）會疊加自家市稅。
沖繩
2026年內
預計按住宿費用的2%比例定率徵收，每人每晚最高上限為¥2,000。