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出版：2026-Jun-23 14:00
更新：2026-Jun-23 14:00

屈臣氏集團185周年迷你模型盲盒登場 必搶1841屈臣氏大藥房模型

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Joe48
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屈臣氏集團慶祝185歲生日！集團推出「屈臣氏集團 185 周年特別珍藏迷你模型」盲盒系列，以多個港人童年回憶為設計靈感，推出18款的盲盒，包括懷舊屈臣氏蒸餾水玻璃水樽和百佳復古貨車等，各位易賞錢會員萬勿錯過！

WATSONS 185th KeyVisual

屈臣氏集團推出盲盒系列

經典產品和標誌場景為主題

模型系列以集團旗下185年以來的經典產品和標誌場景為主題，涵蓋守護大家健康的「花塔餅」、懷舊屈臣氏蒸餾水玻璃水樽、經典復古百佳貨車、第一代手提電話「大哥大」、可愛的「易賞錢家族」成員等，極具收藏價值。

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易賞錢會員可以6,800 積分兌換，或者於指定門市消費滿$185，額外加$18換購。

模型換購方法

方法 1：易賞錢鑽石會員專享

全套「185 周年特別珍藏迷你模型」（1 套 8 款）優先兌換詳情

兌換日期

2026 年 6 月 24 日起至 2026 年 7 月 10 日

兌換方法

易賞錢 App 內以 6,800 積分兌換（數量有限，換完即止）

領取安排

2026 年 7 月 2 日至 7 月 24 日，成功兌換的鑽石會員可於指定屈臣氏店舖領取

方法 2：易賞錢會員

「185 周年特別珍藏迷你模型」盲盒換購詳情

換購日期

2026 年 6 月 30 日起至換完即止

換購方法

易賞錢會員凡於指定屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖門市及網店，以及百佳超級市場門 市，單一消費滿$185，即可以優惠價$18.5 換購 1 盒（價值$138），款式隨機 即睇指定門市：htps://bit.ly/4uF5Ec3

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