佛記粉麵廠三代傳人死守百年老字號 師傅每日手工打麵 力保金漆招牌

100%香港製造的傳統味道買少見少！百年歷史老字號「佛記粉麵廠」，一直堅持每天默默出爐新鮮蝦子麵，憑著真材實料與做麵工藝，填飽無數人的肚皮，成為一個值得信任的品牌。經歷三代傳承的佛記，現任掌舵人劉大光擁有心理學博士學位，2006年回港接手家族生意後，以現代化管理結合傳統工藝，繼續為香港人服務。 蝦子麵起源於清代閩南地區，由於蝦子是漁民常用的調味料，麵廠會把蝦子放入麵中作調味，水滾一碌就食得，是真正省時的方便麵。後來製作方法傳入香港，深得市民歡迎。

爺爺劉佛東莞學藝香港創業 佛記粉麵於1924年由劉大光的爺爺劉佛創立，幼年在廣東東莞學做麵手藝，來港後在筲箕灣賣艇仔粉麵起家，至今佛記已營運超過一世紀。由於出品有口皆碑，品牌因此愈做愈大，劉大光說：「佛記粉麵廠其實所有麵類都會做，包括蝦子麵、油麵、冷麵、瀨粉。為甚麼回來接手？因為爸爸說他坐骨神經痛，他說不想爺爺心血敗在他手，我就回來接手發展。」 孫輩接棒傳統手藝企業化 劉佛除了開辦佛記粉麵廠，更於七十年代的筲箕灣開設「洞天酒樓」，但在1980年代已經轉手，「年少時經常去洞天吃飯，我要吃甚麼就點甚麼，阿爺那一代洞天酒樓是東區霸主。」劉大光指，爺爺對他的影響很大，而且非常疼愛他，因此回來後由低做起，學習做麵每一步驟，更把現代化管理引入公司，「堅持在港製造，是因為香港製造已經是一個品牌價值。回來後除了更換做麵機器外，設置一條做麵方程式，維持食物質素和水準。雖然我哋全港有幾十個分銷店，亦開始發展網上銷售。」

三代員工評價好老闆 資深員工黃太，是佛記粉麵廠的三朝元老，在她眼中的劉大光是一位實務的老闆，「老闆剛回來接手時，我和丈夫教他如何做麵，他為麵廠付出不少努力，做麵的機器壞了，他就持續在廠房一個星期進行維修，連屋企亦沒有返。」黃太指，劉大光回佛記幫手，他的父母非常安慰，「前人做下來的心血，當時他肯回來接手，人人都非常開心，希望麵廠愈做愈好。」 品質好因堅持每日香港製造 黃太指，佛記的出品如此聞名，因為師傅每日新鮮製造，「師傅每日回來開麵粉、煲湯、放蝦子，逐個逐個麵人手放進爐蒸麵；蛋麵就用靚蛋炒，師傅打完麵要放隔夜，隔日早上取來蒸，麵才比較爽口和沒有鹼水味。」黃太在佛記工作多年，亦是佛記的忠實擁躉，「我最鍾意食蝦子麵，吃了幾十年。蝦子麵只要放些滾水煮兩分鐘，麵就會散開，覺得不夠鹹，可以放一些生抽，放一些葱。」