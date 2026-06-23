英皇戲院推《反斗奇兵5》狗狗友善場 可帶毛孩一齊睇胡迪 6.25起送獨家印刷海報

全球大熱動畫電影《反斗奇兵5》(Toy Story 5)，將於本月26日周四在港上映，英皇戲院宣布推出獨家「狗狗友善場」，讓各位主人可以帶同家中的汪星人進場，在超大銀幕前與胡迪、巴斯光年及翠絲等老朋友「人寵同樂」，同步感受粵語版配音的搞笑魅力。 即場得到獨家發聲狗狗拔河玩具 為了令一眾毛孩看得投入，英皇戲院貼心準備了豐富禮遇。凡成功購買「狗狗友善場」戲票的觀眾，每隻入場的毛孩均可即場獲贈「獨家發聲狗狗拔河玩具」1件，各位狗主記得提早到場換領禮物，與毛孩影相打卡留念。購買狗狗友善場戲票，不論主人或狗狗，均須單獨購買一張戲飛入場，並提早至少30分鐘到場，而所有狗隻必須要自備尿片及尿墊，並在戲院內全程使用尿片，座位上亦需放置尿墊。(「狗狗友善場」入場須知)

《反斗奇兵 5 》狗狗友善場限定場次： 第一場：黃竹坑 THE SOUTHSIDE 日期：6月27日(六) 時間：下午4:55 第二場：將軍澳康城 日期：6月28日(日) 時間：下午2:00 查詢及購票︰英皇戲院

英皇戲院獨家印刷《反斗奇兵 5 》海報 此外，非狗主的《反斗奇兵5》戲迷亦不用失望，凡購買6月25日起任何正場戲票 1 張，並前往英皇戲院禮品兌換平台登記，即可免費獲贈限量版「獨家 A3特殊印刷海報」。海報除有胡迪、巴斯、翠絲、紅心外，新角色Lilypad亦會首度同框亮相，極具收藏價值！現場更有《反斗奇兵5》主題爆谷餐第二彈同步登場，各位玩具迷切勿錯過。 查詢及購票：英皇戲院禮品兌換平台