網上熱話｜Threads友嚴選12大食字餐廳名 搞笑兼有創意惹網民爆笑：食字都飽

要熟悉一個地方文化的話，有時的確需要住得夠長時間，又或是土生土長才能明白部份用語和搞Gag的背後含意。近日有Threads友就以「究竟香港有幾多間食字餐廳」為題發文，引起大批網民踴躍分享香港搞笑兼有創意的食字餐廳名，未知你又有冇聽過或食過？

1.勁餃笑

發文者先拋磚引玉，貼出食餃子的食肆以「勁餃笑」作為餐廳名，引來一眾網民紛紛貼出自己見過又有拍照的有趣食字餐廳。「勁餃笑」主打湯餃及煎餃，口味有傳統的白菜豬肉餃、新派的大葉雞肉餃、鮮蝦有帶子豬肉餃等。

2.引人飯聚

你今日又犯咗未？店名擺明玩「引人犯罪」食字，創意滿分，又講中意思：吸引大家來聚會吃飯。

3.泰瀾鑊

泰國餐廳泰瀾鑊分別位於北角、西沙及元朗。其實本地不乏泰國餐廳用「泰XX」作為餐廳名，主要想食「太」字，而網民惠顧這間店暗玩廣東話粗口「太X鑊」，食字之餘又可以感受到餐廳的鑊氣。