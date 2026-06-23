網上熱話｜Threads友嚴選12大食字餐廳名 搞笑兼有創意惹網民爆笑：食字都飽

要熟悉一個地方文化的話，有時的確需要住得夠長時間，又或是土生土長才能明白部份用語和搞Gag的背後含意。近日有Threads友就以「究竟香港有幾多間食字餐廳」為題發文，引起大批網民踴躍分享香港搞笑兼有創意的食字餐廳名，未知你又有冇聽過或食過？
1.勁餃笑
發文者先拋磚引玉，貼出食餃子的食肆以「勁餃笑」作為餐廳名，引來一眾網民紛紛貼出自己見過又有拍照的有趣食字餐廳。「勁餃笑」主打湯餃及煎餃，口味有傳統的白菜豬肉餃、新派的大葉雞肉餃、鮮蝦有帶子豬肉餃等。
2.引人飯聚
你今日又犯咗未？店名擺明玩「引人犯罪」食字，創意滿分，又講中意思：吸引大家來聚會吃飯。
3.泰瀾鑊
泰國餐廳泰瀾鑊分別位於北角、西沙及元朗。其實本地不乏泰國餐廳用「泰XX」作為餐廳名，主要想食「太」字，而網民惠顧這間店暗玩廣東話粗口「太X鑊」，食字之餘又可以感受到餐廳的鑊氣。
4.烤are you
懂英語的也估到店名玩「how are you」食字，店主都算聰明，突出烤的主題，原來小店力sell原隻土匪烤雞以及風林火山骨。
5.川粵時空
同場食川菜同粵菜，食完係咪真係可以穿越時空呢？
6.糍到大王
玩「遲到」食字的旺角糯米糍專門店，芒果口味糯米糍是長青產品。
7.蒸益求蒸
觀塘家常小菜館起名為「蒸益求蒸」，不但突出自己對出品有信心，就連英文名亦襯到一絕。
8.慢調私理
觀塘健康餐外賣店，英文名叫Sous Vide(低溫慢煮)，與中文店名點題。
9.眷戀串
屯門串燒店一方面表達出食客「眷戀」他們的出品，食過返尋味；另一方面又食咗「咁X串」的諧音。
10.粥君好
早年電視劇《祝君好》風靡無數市民，這間西環平民粥店就食字食得好完美！
11.餃里
本地有多間分店，賣煎餃、湯餃及上海麵。大家聽店名是否覺得係「搞你」呢？網民爆笑回應：「好餃唔餃無嘢搵嘢嚟餃！」
12.餃掂
除咗泰國餐廳鍾情用「泰」作為食肆餐廳名外，其實不少餃子店如餃掂手工餃子雲吞專門店，亦鍾意用同樣方式起名。