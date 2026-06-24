熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jun-24 12:00
更新：2026-Jun-24 12:00

暑假活動2026｜精選4大興趣班/工作坊/夏令營！ 古埃及文化/森林學校/參觀本地蜂園

分享：
Nose 23
adblk4

暑假將至，許多家長正為孩子計劃假期活動。記者精選4大兒童興趣班及夏令營，即看下文！

3.5 全方位 STEAM 挑戰營 夏日運動會

記者精選4大兒童興趣班及夏令營！

暑假活動2026｜西沙GO PARK GO！夏日小小運動家探索營

探索營推出多款全新日營體驗，包括主打大自然探索的森林學校、科學趣味工作坊及水陸運動等。西沙GO PARK首次攜手Asia Adventure Sport，參與大自然戶外探險活動的小朋友將會在專業戶外教練的帶領下，學習搭建簡易庇護所和運用木材創作自然藝術。西沙GO PARK同時新增多種運動體驗，涵蓋小帆船和非撞式欖球等。完成探索營後，參加者將會獲得證書嘉許，甚至獲贈Decathlon夏日禮物。 

SnapInsta.to 710868831 122231451428318864 1232453850259649483 n SnapInsta.to 709306820 122231451554318864 1458677383624381908 n SnapInsta.to 710478864 122231451452318864 8680882701477292723 n SnapInsta.to 709135416 122231451434318864 5223430439322625269 n SnapInsta.to 710192902 122231451458318864 4928146797062171047 n SnapInsta.to 710374358 122231451404318864 4163962177483468186 n

日期：6/7/2026 - 28/8/2026 星期一至五

日營Camp A: 6-10/7, 20-24/7, 3-7/8, 17-21/8

日營Camp B: 13-17/7, 27-31/7, 10-14/8, 24-28/8

年齡：6-12 

價錢：每位 $1,200（連午餐） 

名額：每日最多 20 人，最少 4

報名連結

暑假活動2026｜挪亞方舟夏日體驗營

香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」推出兩大日營，分別是以探索潛能為主的「多元智 Fun 探索營」及主打STEAM元素活動的「全方位 STEAM 挑戰營」。參加者可挑戰10種不同的活動，包括非洲鼓體驗、空氣炮製作和紙鳶製作等，最適合熱愛學習的小朋友。

1.1 挪亞學堂 夏日體驗營 向來廣受歡迎 (16 比9圖) (1) 3.4 全方位 STEAM 挑戰營 小方舟歷險記 3.2 全方位 STEAM 挑戰營 拔河力士爭霸戰 (2) 3.3 全方位 STEAM 挑戰營 紙鳶飛翔任務 (1) 3.6 全方位 STEAM 挑戰營 小小羅馬兵 (2)

多元智Fun探索營

日期：

- 713日至17(星期一至五) 

- 720日至24(星期一至五) 

- 727日至31(星期一至五) 

- 810日至14(星期一至五) 

- 817日至21(星期一至五) 

- 824日至28(星期一至五)

時間：上午9:30至下午3:30

費用：HK$3,400 (包括午餐、證書、免費專車來往指定集合地點)

全方位STEAM挑戰營

日期：83日至7 (星期一至五

時間：上午9:30至下午3:30

費用：HK$3,250 (包括午餐、證書、免費專車來往指定集合地點)

adblk5

截止報名日期: 2026 7 (晚上 23:59)

交通安排：免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍塘港鐵站及挪亞方舟

詳情按此

暑假活動2026｜香港故宮文化博物館 6大親子工作坊

香港故宮文化博物館的親子工作坊以「古埃及文明大展」為主題，推出6大工作坊，包括重頭戲「博物館歷奇親子夜」、「小小考古學家夏令營」、「古埃及紙藝工作坊」和「解密古埃及文字工作坊」等。參加者不但可換上古埃及服飾參觀展覽，更能親手以古埃及人的植物造紙法製作紙張，趣味性十足。

adblk6
HKPM Summer Activity 1a (1) HKPM Summer Activity 5 (1) HKPM Summer Activity 4 (1)

詳情按此

暑假活動2026｜嘉道理農場 親子夏日探險隊

親子夏日探險隊的參加者可在專人的帶領下，走進本地蜂園了解蜜蜂特性，或者近距離觀察被人類拯救的野生赤麂和豹貓。家長和小朋友更可品嘗有機素食午餐，身體力行實踐低碳生活。完成活動後，參加者可獲贈嘉道理農場自家新鮮雞蛋，延續難忘回憶。

20260527 SLE KV Chin 20260602 Landing Page Map Chin IMG 3675

活動日期：2026718日至829日（逢週末）

適合對象：3歲以上的小童連同家長

活動地點：嘉道理農場暨植物園

套票售價：每位$260起（必須至少一位小童及一位或以上成人同行，即最少購買套）

詳情按此

ADVERTISEMENT

【👇請你去香港迪士尼樂園Pixar Summer Fest👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務