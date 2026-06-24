暑假活動2026｜精選4大興趣班/工作坊/夏令營！ 古埃及文化/森林學校/參觀本地蜂園

暑假將至，許多家長正為孩子計劃假期活動。記者精選4大兒童興趣班及夏令營，即看下文！

暑假活動 2026 ｜西沙 GO PARK GO ！夏日小小運動家探索營 探索營推出多款全新日營體驗，包括主打大自然探索的森林學校、科學趣味工作坊及水陸運動等。西沙GO PARK首次攜手Asia Adventure Sport，參與大自然戶外探險活動的小朋友將會在專業戶外教練的帶領下，學習搭建簡易庇護所和運用木材創作自然藝術。西沙GO PARK同時新增多種運動體驗，涵蓋小帆船和非撞式欖球等。完成探索營後，參加者將會獲得證書嘉許，甚至獲贈Decathlon夏日禮物。

日期：6/7/2026 - 28/8/2026 星期一至五 日營Camp A: 6-10/7, 20-24/7, 3-7/8, 17-21/8 日營Camp B: 13-17/7, 27-31/7, 10-14/8, 24-28/8 年齡：6-12歲 價錢：每位 $1,200（連午餐） 名額：每日最多 20 人，最少 4人 報名連結 暑假活動 2026 ｜挪亞方舟夏日體驗營 香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」推出兩大日營，分別是以探索潛能為主的「多元智 Fun 探索營」及主打STEAM元素活動的「全方位 STEAM 挑戰營」。參加者可挑戰10種不同的活動，包括非洲鼓體驗、空氣炮製作和紙鳶製作等，最適合熱愛學習的小朋友。

多元智Fun探索營 日期： - 7月13日至17日(星期一至五)； - 7月20日至24日(星期一至五)； - 7月27日至31日(星期一至五)； - 8月10日至14日(星期一至五)； - 8月17日至21日(星期一至五)； - 8月24日至28日(星期一至五) 時間：上午9:30至下午3:30 費用：HK$3,400 (包括午餐、證書、免費專車來往指定集合地點) 全方位STEAM挑戰營 日期：8月3日至7日 (星期一至五) 時間：上午9:30至下午3:30 費用：HK$3,250 (包括午餐、證書、免費專車來往指定集合地點)

截止報名日期: 2026 年 7 月 5 日(晚上 23:59) 交通安排：免費專車來往青衣港鐵站、荃灣港鐵站、九龍塘港鐵站及挪亞方舟 詳情按此 暑假活動 2026 ｜香港故宮文化博物館 6 大親子工作坊 香港故宮文化博物館的親子工作坊以「古埃及文明大展」為主題，推出6大工作坊，包括重頭戲「博物館歷奇親子夜」、「小小考古學家夏令營」、「古埃及紙藝工作坊」和「解密古埃及文字工作坊」等。參加者不但可換上古埃及服飾參觀展覽，更能親手以古埃及人的植物造紙法製作紙張，趣味性十足。

詳情按此 暑假活動 2026 ｜嘉道理農場 親子夏日探險隊 親子夏日探險隊的參加者可在專人的帶領下，走進本地蜂園了解蜜蜂特性，或者近距離觀察被人類拯救的野生赤麂和豹貓。家長和小朋友更可品嘗有機素食午餐，身體力行實踐低碳生活。完成活動後，參加者可獲贈嘉道理農場自家新鮮雞蛋，延續難忘回憶。

活動日期：2026年7月18日至8月29日（逢週末） 適合對象：3歲以上的小童連同家長 活動地點：嘉道理農場暨植物園 套票售價：每位$260起（必須至少一位小童及一位或以上成人同行，即最少購買 2 套） 詳情按此