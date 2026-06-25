了解幼犬心雜音：成因與治療方案

聽診是每次身體檢查的常規項目，因為獸醫可以透過聽診來評估心臟的聲音。正常的心音是清脆且清晰的，通常被描述為由心臟瓣膜開合所產生的「咚-噠」聲。 心臟雜音是一種異常的聲音，通常被描述為“呼呼”聲，表示血液流動紊亂。心雜音本身並非疾病，但它是一項重要的臨床發現，可能代表正常的變化或潛在的心臟疾病，因此應該進行進一步檢查。

心雜音出現的時間點與音量各有不同，通常被描述為輕微、響亮或可觸及的。微弱的心雜音比正常的心音輕。響亮的心雜音很容易聽到，因為其音量大於正常心音。可觸及的心雜音非常響亮，甚至可以在胸壁上感覺到震動。響亮的雜音更有可能與心臟疾病有關，但響度本身並不能決定疾病的嚴重程度。 有些幼犬即使心臟功能正常，也會聽到心雜音。這些心雜音稱為良性心雜音或生理性心雜音。它們通常出現在健康成長的幼犬身上，一般在8到16週齡之間。其確切病因尚不完全清楚，但促成因素包括血流速度快和胸壁較薄等。良性雜音通常較微弱，會在4到6個月大時自行消失，無需治療。

其他一些心雜音是由先天性心臟結構問題引起的。最常見的缺陷包括： 動脈導管未閉（PDA），即位於心臟兩側主要動脈之間的血管在出生後不久未能正常閉合而保持開放。這會導致過多的血液流入肺部。隨著時間的推移，心臟和肺部會負荷過重，最終發展為充血性心臟衰竭。如果不進行閉合治療，大多數患有嚴重動脈導管未閉的幼犬會活不過一歲。 肺動脈瓣狹窄是指控制血液從心臟右側流入肺部的瓣膜狹窄。由於瓣膜狹窄，右心必須更費力地泵血。在嚴重的情況下，這種情況會導致昏厥或猝死。

主動脈瓣狹窄是指控制血液從心臟左側流向全身的瓣膜狹窄。左心必須更費力地泵血，嚴重病例有昏厥和猝死的風險，尤其是在運動時。 室間隔缺損（VSD）是指分隔兩個下心室的肌肉壁上有孔洞。 小孔通常不會造成問題，而大孔則會導致過多血液流入肺部，進而引發心臟衰竭。 並非所有心雜音都需要檢查。良性心雜音通常會自行消失。然而，如果心雜音持續到4至6個月齡大，或任何年齡段出現響亮或可觸及的心雜音，又或伴隨呼吸急促、生長遲緩或運動耐受力差（容易疲倦）等症狀，則需進一步評估。

要確定心雜音是良性還是因心臟缺陷引起，標準的檢查方法是心臟超聲波檢查，也稱為心臟掃描。這種超聲波能清晰顯示心臟的結構、瓣膜功能和血流模式。幼犬進行心臟掃描時，無需鎮靜或麻醉，過程無痛，耗時20至30分鐘。

João LOUREIRO 醫生正在為狗狗進行心臟超聲波檢查

對於已確診患有先天性心臟缺陷的幼犬，治療方案取決於特定的診斷結果和嚴重程度。某些缺陷可以透過介入性手術（即微創手術）來治療。 例如，對於動脈導管未閉（PDA）病症，醫生會將一根導管經由腿部血管引導至心臟，並釋放一個小型裝置來封堵異常血管。這種手術無需開胸，幼犬通常只需留院觀察一晚。 對於肺動脈瓣狹窄或主動脈瓣狹窄，醫生會將帶有氣囊的導管放置於狹窄的瓣膜處並充氣，從而擴大擴闊瓣膜口。這種微創手術稱為氣囊瓣膜成形術，能有效減輕心臟泵血時的壓力。

有些缺陷，例如小型室間隔缺損（VSD），除了定期監測外，無需其他治療。 如果獸醫在您的幼犬身上聽到了心雜音，請向獸醫查問那些心雜音是屬於輕微、響亮還是可以觸及的類別。如果心雜音響亮或可觸及，或持續到幼犬4至6個月大，則需要進行心臟超聲波掃描。了解真正成因，是決定後續所有醫療方案（不論是定期觀察還是挽救生命的干預措施）的重要依據。

城大動物醫療中心心臟科專科獸醫 João LOUREIRO 醫生

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