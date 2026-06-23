「金二少」推足球限定飲品 同場加映Gym友專屬 雞胸飯套餐任加雞胸

四年一度的國際足球盛事正式開鑼，全城球迷進入熱血模式。由本地茶記老店第二代傳人Isaac主理的人氣樽裝奶茶品牌「金二少」，趁住這股足球狂熱，即日起至7月底推出「夏日足球狂熱」限定飲品系列，以四款特色飲品代表四支傳統勁旅，讓球迷睇波時多一個打氣儀式。與此同時，亦為健身愛好者度身推出暑假限定的「二少雞胸飯」套餐，配合全新植物蛋白飲品「K Pro」，主打高蛋白、低負擔的夏日健康路線。

金茶王二代傳人 三十年家傳秘方走入樽裝市場 「金二少」背後的故事頗具香港味道。主理人Isaac原為健身教練，數年前轉換跑道隨父親學習經營冰室，其後向茶王拜師學藝，於2021年更在國際及大灣區金茶王大賽中奪得「金茶王」殊榮。為將家族逾三十年的奶茶秘方發揚光大，他先後創立樽裝奶茶品牌「金二少」及位於尖沙咀的新派茶記「金二少冰室」。招牌奶茶以家傳茶底為藍本，歷經多次改良，茶香濃郁、奶味順滑，目前於city'super、Market Place by Jasons等多間本地超市有售，高峰時期曾錄得日銷近千支的佳績。

四款限定飲品最平$19入手 今次「夏日足球狂熱」系列共有四款飲品，分別對應四支球迷熱捧的傳統強隊： 代表葡萄牙的是品牌最經典的「絲襪奶茶」（$30/樽），採用三十年家傳金牌茶底，茶底淳厚、回甘突出、甜度適中，是金二少的鎮店之寶。 代表阿根廷的「港式鴛鴦」（$30/樽）則以招牌茶底配搭香滑咖啡，濃厚奶茶與咖啡完美融合，層次豐富。 代表英格蘭的「冷萃咖啡」（$26/樽）與本地咖啡小店合作推出，主打低酸、極順滑、無苦澀的清新口感。 至於代表巴西的「新鮮檸檬茶」（$19/樽）以新鮮檸檬製作，不含人工甜味劑，酸甜清新，是系列中最消暑的選擇。

金二少夏日足球狂熱 限定飲品

Gym友注意：$88雞胸飯無限$10追加 除了足球主題飲品，熱愛健身的Isaac亦為同道中人度身訂造暑假限定套餐。尖沙咀金二少冰室即日起推出「二少雞胸飯」，定價$88，每加$10即可追加一件厚切雞胸，數量有限，每日售完即止。套餐雞胸以秘製醬汁入味，配以烚蛋及健康蔬菜，份量十足之餘確保充足蛋白質攝取。 套餐更可配搭品牌今年新推出的「K Pro」植物蛋白飲品（$28/樽），百分百香港製造，設有港式奶茶味、阿華田味及純素友善的豆奶味三款選擇。「K Pro」是金二少與台灣品牌MARS WHEY合作研發的本地即飲植物蛋白飲品，歷時13個月開發，採用專為亞洲人體質研發的乳清蛋白配方，於香港廠房新鮮製作，不含防腐劑及人工甜味劑。每支提供約20克優質植物蛋白，有助肌肉修復及增加飽肚感，甜味來源為天然甜菊糖，適合控制體重及生酮飲食人士。



金二少冰室 地址：尖沙咀柯士甸道 71 號地舖 電話：3709 9612 營業時間：7am - 9:30pm

