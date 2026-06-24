Max Mara上海舉辦75周年《The Max！》珍藏展 復刻三款傳奇羊絨大衣 全球限量200件

《The Max！》品牌珍藏檔案展，由法國時尚學家Olivier Saillard擔任策劃人，並分為9大策劃生動重現Max Mara BAI企業圖書檔案館(Biblioteca e Archivio d'Impresa，簡稱BAI)的珍貴手稿與文獻，彰顯品牌於意大利時裝的先鋒精神。

意大利時裝品牌Max Mara今年成立75周年，上周於上海龍美術館舉行2027 早春系列發布會外，更為《The Max！》品牌珍藏檔案展揭幕，並請來楊紫瓊、谷愛凌、谷愛凌及奚夢瑤等擔任嘉賓，將品牌的75年的精湛工藝與設計，一次過向公眾展示，並誠邀公眾走入Max Mara優雅的美學世界。

展覽定名The Max！，源自品牌創辦人Achille Maramotti最初對Max一詞的直覺選擇，象徵「極致」與「最佳」。在Olivier Saillard的策展敍事中，Max Mara 獨有的工藝體系，與先鋒精神徐徐展開，他的精神亦被視為意大利現代成衣體系誕生的重要起點之一。

9 大章節解碼意式匠藝精神

展覽分為9大章節，完整呈現Achille Maramotti與母親Giulia Fontanesi Maramotti裁縫學校中，最具才華的學生攜手打造第一款短大衣以來，代表傳統精湛工藝與工業效率的完美結合。還有品牌如何以獨到的匠藝與開拓精神，開創意大利現代成衣先河。

《The Max！》的展品，包括各款時裝精品、文獻、布料、照片檔案及設計傢俱等，完整展現Max Mara成立75年的歷史，以及如何透過現代感的時裝語言，令優雅真正服務每個時代的女性，賦予她們力量、獨立與自主。《The Max！》的間借鑑博物館開放式庫藏概念，以靈活生動的方式釋典藏檔案，邀請時裝愛好者訪客，懷著好奇、認真或從容態度，探索Max Mara發展的數十年時光。