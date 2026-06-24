熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jun-24 15:00
更新：2026-Jun-24 15:00

Max Mara上海舉辦75周年《The Max！》珍藏展 復刻三款傳奇羊絨大衣 全球限量200件

分享：
Wayne 01

Max Mara上海舉辦75周年《The Max！》珍藏展 復刻三款傳奇羊絨大衣 全球限量200件

adblk4

意大利時裝品牌Max Mara今年成立75周年，上周於上海龍美術館舉行2027 早春系列發布會外，更為《The Max！》品牌珍藏檔案展揭幕，並請來楊紫瓊、谷愛凌、谷愛凌及奚夢瑤等擔任嘉賓，將品牌的75年的精湛工藝與設計，一次過向公眾展示，並誠邀公眾走入Max Mara優雅的美學世界。

「極致」美學賦予女性力量

The Max！》品牌珍藏檔案展，由法國時尚學家Olivier Saillard擔任策劃人，並分為9大策劃生動重現Max Mara BAI企業圖書檔案館(Biblioteca e Archivio d'Impresa，簡稱BAI)的珍貴手稿與文獻，彰顯品牌於意大利時裝的先鋒精神。

adblk5

展覽定名The Max！，源自品牌創辦人Achille Maramotti最初對Max一詞的直覺選擇，象徵「極致」與「最佳」。在Olivier Saillard的策展敍事中，Max Mara 獨有的工藝體系，與先鋒精神徐徐展開，他的精神亦被視為意大利現代成衣體系誕生的重要起點之一。

06 01. A Tailoring School 1SM 12 02. A Tailoring School 1SM 46 03. Dressing the Era 2AZ 40 05

9大章節解碼意式匠藝精神

展覽分為9大章節，完整呈現Achille Maramotti與母親Giulia Fontanesi Maramotti裁縫學校中，最具才華的學生攜手打造第一款短大衣以來，代表傳統精湛工藝與工業效率的完美結合。還有品牌如何以獨到的匠藝與開拓精神，開創意大利現代成衣先河。

The Max！》的展品，包括各款時裝精品、文獻、布料、照片檔案及設計傢俱等，完整展現Max Mara成立75年的歷史，以及如何透過現代感的時裝語言，令優雅真正服務每個時代的女性，賦予她們力量、獨立與自主。《The Max！》的間借鑑博物館開放式庫藏概念，以靈活生動的方式釋典藏檔案，邀請時裝愛好者訪客，懷著好奇、認真或從容態度，探索Max Mara發展的數十年時光。

adblk6

08.NRR05109 HDR WEBres2500 09. Playing with Appearance 7CP C 5 10.Playing with Appearance 7CP 3 4 3 4a 4b 14a 14c 8CS 25 12.Clothing for Life 9MB C 24 11

復刻三款傳奇羊絨打造大衣

值此周年盛典，品牌特別推出75周年限量復刻版典藏大衣系列，限量復刻 MeridianMilleniaMetric三款傳奇大衣。系列採用頂級羊絨與革新工藝打造，全球每款僅限量 200 件並附專屬編號，於展覽及全球精選門店同步上市，完美詮釋歷久彌新的永恆經典。三款限量復刻大衣將於展覽紀念品商店發售，並於全球精選門店同步上市，香港分店亦可購買。

The Max！》品牌珍藏檔案展詳情：

日期：即日起至6 28

地點：上海市徐匯區龍騰大道3398 上海龍美術館

adblk7

票價：免費入場

查詢：2722 9606

07.NRR05094 HDR WEBres2500 13.Max Mara Meridian Coat HKD61390 14.Max Mara Metric Coat HKD54590 15.Max Mara Millenia Coat HKD54590
16 18.MM Resort 27 archivio 025 17.Playing with Appearance 8CS 52 abcd

ADVERTISEMENT

【👇請你去香港迪士尼樂園Pixar Summer Fest👇】

ad
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務