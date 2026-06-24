走入瑞典IKEA設計師之家 了解4種北歐家居美學！以物件色彩定調空間/老木屋翻修打造理想家園(有片)

走入瑞典IKEA設計師之家 了解4種北歐家居美學！以物件色彩定調空間/老木屋翻修打造理想家園

提到北歐風，大家或會想起米白牆與木質家具。但真正的瑞典居家美學，遠比想像中更具生命力與個人色彩。今年記者飛往宜家家居(IKEA)的起源——瑞典小鎮Älmhult，參與年度設計盛典「大眾化設計日2026」(Democratic Design Days 2026)，拜訪4位IKEA設計師的家，深入了解他們對家居色彩、材質選用的獨到見解，打破常規的空間佈局。而當地人面對有限家居空間議題，對於居住環境同樣寸金尺土的香港人來說，絕對具參考價值！ 圖、文：Rosina 鳴謝：IKEA Hong Kong

7 年翻修紅色老屋 營造北歐鄉村風格 IKEA PS 2026系列12位設計師之一的Friso Wiersma，其居所位於Loshult是離Älmhult 5公里遠的一條小村，全鎮只有90名居民。在一片田野和果園之中，有一棟由他親手打造的紅色木屋，這座老房子建於1830年，Friso與妻子Mare在2018年買下它後，便展開了一場長達7年的漫長翻新之旅。出身於木匠世家的Friso，熟諳運用各種天然木材，為守住這棟老木房的精粹，他在翻修過程中，極力保留原始木造牆身及天花板，而其餘內部結構與傢俬則全由他親手用木材打造。室內除了使用自己全新設計的IKEA PS 2026松木層架組合與儲物櫃，亦加入各種IKEA木家具互相襯托，同時為了彌補房子中採光不足的問題，Friso更重新調整房屋佈局，將廚房移至南邊，讓室內獲得更好採光。

質感燈具打造極簡家居美學 一般人規劃家居設計，往往重點落在家具的擺位與配色上，燈光設計形同配角。然而，曾為多個歐洲品牌設計燈具的設計師Lukas Bazle，卻在自己的公寓裡示範了如何用「光影」玩出極致的空間質感。Lukas的家坐落在一間麵包店的樓上，他的家幾乎沒有繁複的裝飾與多餘家具，取而代之的是造型各異、極具藝術感的燈具。同為今年IKEA PS 2026的設計師的Lukas，在客廳中掛上自己全新設計的吊燈，流暢的半月造型與柔和米紙質感，為極簡空間注入了柔和溫馨感。屋內亦裝設他為品牌New Works設計的Nebra壁燈，這款燈可像風琴般摺疊成不同形態，在牆上投射出多變的光影效果，打造出格調獨特的家居空間。

窄小空間亦能打造童話屋 不要以為瑞典人的家都是千呎大宅，瑞典市中心其實有不少僅20至40平方米的「單身公寓」(瑞典語稱為etta)，這些公寓其實與香港的窄小環境不分上下。在IKEA總部擔任Print Developer的Caisa Ericsson，就住在Älmhult這樣的小公寓中。空間小一樣能夠打造自己的小天地，Caisa把廚房、書房、客廳和臥室分別打造成藍、綠、黃及珊瑚红4組強烈鮮明的空間，完美示範利用顏色劃分生活空間，問到她如何定義房間的用色，Caisa笑言自己從不規劃用色，一切都源於在二手市場尋寶時物色到心頭好，比如一幅畫或一張梳化，就奠定了該空間的主調。在她眼中家居設計沒有定式，一切在於放膽嘗試，隨心創作。

復古與現代結合打造慵懶節奏 IKEA產品開發員Sara Ottosson的家，完全打破人們對北歐家居想像。她的家充滿美國西岸風格，面對低矮的樓底，室內特意挑選矮沙發及矮茶几等，這種低重心家具佈局拉高視覺比例，減輕天花帶來的壓迫，換來橫向延伸的空間感。Sara同時將復古感十足的花紋牆紙，與線條俐落的現代化家具完美融合。全屋家具圍繞著紅、橙、啡等暖色調布置，每當陽光穿透玻璃，室內便充斥著一種柔和慵懶的氛圍。Sara的丈夫從事音樂行業，以致家中有多達19個音響設備。為了讓生活更便利，全屋安裝了完善的智能家居系統，每天清晨與深夜，系統會自動開關屋內所有電子設備，或切換至夜間模式，燈光亦會隨著早晚調較亮度，打造充滿個性的現代復古風家居。