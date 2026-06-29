貓毛黏滿衫點算好？1招幫貓奴輕鬆清走

相信有不少貓奴都會遇上同一個煩惱：貓毛總是無處不在。無論是剛洗好的衣物、深色外套、梳化，還是床鋪，只要貓咪輕輕走過或躺過，表面很快便會沾上一層細毛。對趕時間出門的主人來說，臨出門前才發現衣服滿是貓毛，又真是令人頭痛。 最近，外國有位飼養了四隻貓的貓奴表示，自己長期與貓毛「搏鬥」，就算經常吸塵、使用黏毛滾筒，衣服依然容易再次沾上貓毛。後來，她試用以衣物柔順劑加清水製成簡單噴霧，再用超細纖維布擦拭，發現清理效果比想像中理想，亦比反覆使用黏毛滾筒更省時。

換毛季特別明顯 深色衣物最易「中招」

換毛季特別明顯 深色衣物最易「中招」 每逢換毛季，家中貓毛量一定大增，而深色衣物就最容易顯得凌亂，尤其是黑色外套、hoodies 和厚身衣物，毛髮一旦附着在布料表面，單靠手拍或普通抹布往往難以處理乾淨。 柔順劑加水製噴霧做法 方法十分簡單，只需把衣物柔順劑與清水按約1:3比例混合，倒入噴霧瓶備用。使用時，將混合液輕輕噴在需要清理的衣物表面，重點是薄薄一層即可，毋須把衣物噴至濕透。然後以乾淨的超細纖維布順着布料表面輕抹，便可把附着的貓毛帶走。

柔順劑可減低靜電 家具亦可使用

柔順劑可減低靜電 家具亦可使用 貓毛容易黏在衣物上，其實是與靜電有關係。柔順劑有助減低靜電，令毛髮與衣物纖維之間的吸附力減弱；再配合能夠抓住細毛的超細纖維布，清理過程會較順手。 除了衣服，這個方法亦可應用在部分布藝家品，例如梳化、被鋪或貓咪常躺的位置。不過，如果布料較貴重、易褪色或需要特別護理，使用前應先在不顯眼位置作小範圍測試，確認沒有水痕或變色才繼續使用。擦拭時亦應使用乾淨的超細纖維布，避免把舊毛髮或塵埃再次帶回衣物表面。