大熊貓安安可可生日！ 海洋公園免費派限定禮物 1類人專享半價門票優惠

大熊貓安安可可即將踏入7歲！海洋公園推出連串活動，慶祝兩位動物大使生日，包括大派限定大熊貓禮品，以及推出全新周邊精品和小食。熊貓粉絲們萬勿錯過。

一連三天派限定禮品！ 在6月26日可可生日以及6月28日安安的生日正日，公園的動物護理團隊將會為兩位壽星送上冰製生日蛋糕及特製生日豐容物。粉絲不妨到場欣賞牠們的可愛模樣，並且親手寫生日卡，送上生日祝福。公園亦於6月26至28日一連三天免費派發限定大熊貓禮品「安安和可可 Happy 7生日扇子」。想要獲得禮物的訪客，記得在當日上午10時起到「四川奇珍館」領取。

安安和可可 Happy 7生日扇子

必買全新「安安及可可珍藏幣」 公園同時推出獨家全新精品「安安及可可珍藏幣」，收藏幣分別刻劃安安與可可的可愛神態，極具收藏價值。「水都餅店」與「熊貓薈」同步推出「熊貓生日杯子蛋糕」（香蕉或朱古力味）和「熊貓曲奇」。

親手捏迷你熊貓輕黏土 吃完蛋糕曲奇後，訪客亦可參與「大熊貓主題輕黏土 DIY 工作坊」。在威威村民的帶領下，玩家可親手捏塑出迷你熊貓，完成後更可將作品帶走，紀錄對兩位壽星的生日祝福。四川奇珍館亦設有「大熊貓粉絲應援交流區」，6月26日至8月31日期間，大熊貓粉絲可在交流區內相識相聚，交換心得。

香港身份證 號碼 有指定數字即享 半價門票 為慶祝香港海洋公園保育基金成立 31 周年，由即日起至 2026年6月30日，凡香港居民身份證號碼同時包含數字「3」及「1」，購買門票可享高達半價優惠，成人及小童門票分別為港幣269元及135元。身份證號碼包含數字「3」或「1」字的訪客，亦可享成人及小童門票特別優惠，票價分別為港幣371元及186元。 大熊貓主題輕黏土DIY工作坊 日期：6月26日至28日 時間：上午11時、中午12時、下午2時30分、下午3時30分及下午4時30分（每天五節，每節 30分鐘）