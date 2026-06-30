生活全面被貓接管! 終極貓奴 5 大特徵

不少人自認只是單純喜歡貓，卻未必察覺日常生活其實早已被主子全面佔領，例如作息需要配合、消費優先考慮，甚至連睡眠品質也甘願為牠犧牲。如果以下 5 個行為你看完會頻頻點頭、深有同感，那就代表你極有可能已經是一位名副其實、不折不扣的「終極貓奴」。

貓奴特徵 1 ：睡覺被貓壓住胸口也不敢動 明明被主子壓到胸口發悶，甚至連頸都快要瞓到落枕，但為了不打擾牠睡覺，會寧願自己整晚保持同一個姿勢，僵硬到天光，都絕對不敢郁半分。

貓奴特徵 2：手機相簿一打開，全都是貓的照片

貓奴特徵 2 ：手機相簿一打開，全都是貓的照片 打開手機相簿，裡面幾乎全是主子的日常照：睡覺、伸懶腰、翻肚、發呆、黑面，每個角度、每個表情都要拍低。至於自己的照片？翻了半天，可能連 10 張都找不到。

貓奴特徵 3：出門前一定要跟貓道別

貓奴特徵 3 ：出門前一定要跟貓道別 明明只是落樓下買杯咖啡、去便利店幾分鐘，但出門前還是忍不住要跟主子交代行程：「主人好快返嚟，要乖乖等我。」如果牠剛好熟睡，主人更會刻意放慢腳步、壓低聲響，深怕驚擾好眠；然而臨出門一刻，目光又總會忍不住多作停留，頻頻回望，彷彿即將離家遠行，久久不能歸來。

貓奴特徵 4：買東西第一時間想到的永遠是貓

貓奴特徵 4 ：買東西第一時間想到的永遠是貓 看到可愛的貓窩、零食、玩具、抓板，總會忍不住放進購物車；明明家裡已經有一堆玩具，但還是覺得「這個牠應該會喜歡」。最後自己的東西可以省則省，但只要是主子的用品，就會毫不猶豫付款，完全是終極貓奴才會有的日常。