好去處｜大館「拍住上」展重現經典港產片場景

香港電影最迷人的地方之一，是銀幕上總有一對又一對難忘拍檔。他們可以是出生入死的戰友、互相試探的對手，也可以是在亂局中逐漸建立信任的同行者。大館2026年夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，正是以這份深植於香港文化的「拍住上」精神為主軸，帶觀眾重返多部經典電影的光影世界。 展覽將於6月23日至10月4日在大館舉行，由電影導演陳詠燊策展，香港電影工作者總會協辦。透過沉浸式場景、電影道具復刻及電影人訪談，展覽不只重現經典畫面，更希望讓觀眾看見香港電影人如何在不同年代並肩創作、互相成就。

「拍住上」不只是口號 「拍住上」是香港人熟悉的地道說法，帶有一起面對難關、互相撐住的意思。放在電影語境中，這句話更添一層意思：拍電影本身就是一場團隊作戰，從構思、拍攝到完成，每一步都需要不同崗位的人互相信任，才能把故事帶到大銀幕。 香港拍檔電影之所以歷久不衰，除了動作、笑料與戲劇張力，還因為角色之間的情義、猜疑、磨合與成長，往往映照出城市裏的人情味。展覽以「拍住上」為題，既回望香港電影的黃金記憶，也讓新一代觀眾重新理解拍檔關係背後的信任與默契。

九幕場景穿梭香港電影記憶 展覽分為九個主要段落，透過八部電影及其相關續作，重新鋪陳香港拍檔電影的不同面貌。觀眾先由「拍檔」導賞展開旅程，繼而進入多個沉浸式場景，包括《縱橫四海》的倒置盜寶場面、《最佳拍檔大顯神通》與《特警新人類2》的機械人對決，以及《最佳拍檔之女皇密令》中以測謊機考驗信任的經典情節。 展覽亦延伸至《黑玫瑰》與《92黑玫瑰對黑玫瑰》的傳奇世界，重現黑玫瑰住所，帶出信任破裂後留下的情感痕跡；《盲探》則呈現一動一靜、一明一暗的拍檔關係，突顯互補長短的重要。至於《警察故事III超級警察》、《臨時劫案》及《寶貝計劃》，則分別從動作、偶遇與家庭情感出發，展現拍檔關係如何在危機中轉化，甚至昇華成更深厚的連繫。

沉浸式設計重現經典一刻 今次展覽的焦點之一，是把觀眾熟悉的電影畫面轉化成可置身其中的空間。複式展室將化身《警察故事III超級警察》的動作場景，直升機、電單車與金條佈景交織出緊張刺激的視覺效果，呼應香港動作電影一貫的速度感與冒險精神。 另一邊廂，《縱橫四海》的倒置畫廊場景亦被重新呈現，配合倒掛吊燈與名畫元素，讓觀眾從另一個角度感受經典盜寶場面的巧思。展覽同時安排機械人對決場景，把不同年代的科幻動作想像放在同一空間，形成跨時空對話。

電影人親述幕後默契

電影人親述幕後默契 除了場景復刻，展覽亦加入多段訪談影片，邀請曾參與相關作品的電影人分享創作過程。這些幕前幕後的回顧，讓觀眾不止停留在「重溫經典」的層面，而是進一步理解拍檔之間如何建立默契，團隊又如何在限制與挑戰中完成一個個令人記住的銀幕瞬間。 對不少香港觀眾而言，這些電影不只是娛樂作品，也承載着成長記憶與城市情感。當熟悉的場面以展覽形式重新出現，觀眾可以再次看見香港電影的創意、膽量與人情味，亦可從不同世代的拍檔故事中，讀到合作、信任與同行的意義。

展覽資料

展覽：「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」

日期：2026年6月23日至10月4日

時間：上午11時至晚上7時

地點：大館01座警察總部大樓LG1樓及LG2樓複式展室 票務詳情

門票現於Klook >> 按此購買 << 及大館網站 >> 按此購買<<發售。標準票港幣30元；優惠票港幣20元，適用於全日制學生、60歲或以上長者及殘疾人士；四歲或以下小童免費入場。



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