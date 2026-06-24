ICC新推脆皮雪條 升級日本製雪糕曲奇三明治 一方法獲贈Q版公仔

各位雪糕控注意！Ice Cream & Cookie Co.（ICC）招牌作雪糕曲奇三明治最近來個升級版，移師日本製作，同期新推3層脆皮雪條，均以新加坡風味的斑蘭為主打，吸引一眾斑蘭控！

新增日本生產線小批量製作 雪糕品牌來自新加坡，口味一貫帶當地風格。經過兩年密集研發後，新增日本生產線，夥拍經驗豐富的雪糕工藝師在日本製作一系列雪糕曲奇三明治，每日小批量方式製作，保持新鮮度與最佳狀態。採用優質日本乳製品製成豐厚絲滑的雪糕，並將收集了消費者的意見改良曲奇配方，令質感更扎實和具韌度，更有咬口感。

香港區首推斑蘭及黑芝麻口味 香港區首推兩款口味：斑蘭冰凍甜點配朱古力碎曲奇及黑芝麻冰凍甜點配朱古力碎曲奇。前者斑蘭椰子雪糕夾在兩塊新鮮烘焙的朱古力碎曲奇，斑蘭口味是來自馬來西亞的斑蘭萃取物，無添加人工香料。並加入不經精製的椰子花蜜帶出自然甜味，配合斑蘭的清香更突出熱帶氣息。黑芝麻則採用日本kurogoma黑芝麻，散發深沉濃郁的堅果香氣，更感豐富。

斑蘭椰子+咖啡Kopi C脆皮雪條 與此同時新推兩款新加坡經典風味的脆皮雪條，一款是斑蘭椰子脆皮雪條，外層包裹著香甜的白朱古力，加了椰絲碎點綴，內裡是斑蘭椰子雪糕及椰糖夾心，食出三重層次。另一款為咖啡「Kopi C」脆皮雪條，以朱古力曲奇脆皮包著咖啡雪糕及煉奶夾心，脆皮薄脆，咖啡微甘，與煉奶剛好互相平衡，不覺厚膩。

即睇送毛公仔方法 大家買雪糕曲奇三明治及其他產品，滿$250起便可換購自家公仔或精品，有招牌Pandan Man斑蘭先生公仔、曲奇三明治毛絨公仔隨手包、舒壓雪糕三明治按鍵吊飾等。例牌數量有限，送完即止。 City’super獨家指定推廣攤位: 由即日起至7月6日，買滿HK$250可獲贈辦公室舒壓按鍵吊飾或曲奇三明治毛絨公仔隨手包；買滿HK$350可獲贈Pandan Man斑蘭先生毛公仔。（扣除折扣後計算；並必須包含至少1款雪糕曲奇三明治） 其他售賣點: 各大超市包括百佳、Great、Fusion、Taste、惠康、Market Place、3hreesixty、一田、APITA、UNY、7-Eleven

即日起買滿HK$250可獲贈曲奇三明治毛絨公仔隨手包。（於指定推廣攤位消費，扣除折扣後計算；並必須包含至少1款雪糕曲奇三明治）

Ice Cream & Cookie Co. 地址：上環歌賦街 18 號地舖 營業時間：星期一至四12:00 - 22:00、星期五至六12:00 - 23:00、星期日12:00 - 22:00