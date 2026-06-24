牛涮鍋聯乘Ganto Gelato推夏日火鍋放題 入座即送4款泰式限定美食

炎炎夏日，不少人都偏愛酸辣開胃的泰式料理。牛涮鍋（Mou Mou Club）即日起至8月9日推出全新「滿腹．泰爽－盛夏泰爽食旅」120分鐘火鍋放題，以泰國經典冬蔭功風味作主題，帶來海老冬蔭功湯底、澳洲和牛前腿肉，以及多款限定泰式配料和甜品，同時聯乘本地人氣手工意式雪糕品牌Ganto Gelato推出雙向優惠。

今次牛涮鍋新餐目以海老冬蔭功湯作為主打湯底，選用原隻虎蝦及鮮草菇熬製，再加入香茅、檸檬葉及青檸等材料，呈現酸、辣、鮮、香兼備的泰式風味。餐廳推薦搭配澳洲和牛前腿肉享用，肉質結實而帶有油花，涮煮後吸收冬蔭功湯汁的香氣，層次更豐富。

泰奶雪糕及芒果糯米飯免費送上

除了湯底和肉品外，只要惠顧「滿腹．泰爽」放題，每位均可獲贈四款泰式限定禮遇，包括泰式奶茶雪糕杯、芒果椰香糯米飯、秘製泰式酸辣汁，以及芫荽和青檸組成的泰香組合。當中泰式奶茶雪糕杯以濃郁茶香配搭奶香，芒果椰香糯米飯則結合香甜芒果與椰汁糯米飯，為火鍋餐畫上甜蜜句號。

此外，菜單同時加入多款期間限定泰式食品，包括青木瓜沙拉、鮮炸蝦片（指定分店供應）、金邊粿條、爆漿鹹蛋黃蝦滑球、烏賊燒及雜菜魚餅等。其中金邊粿條特別適合吸收冬蔭功湯底精華，而鹹蛋黃蝦滑球則增添濃郁鹹香風味。