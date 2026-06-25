網上熱話｜內地網民因5事敬重香港人 打不死精神+對1物的堅持令人欣賞！

內地網民來港旅遊後，因為不滿香港文化和習慣的帖文比比皆是，但其實每個人的觀點與角度不同，亦有不少遊客感受香港氣氛後，認為香港以及香港人都有不少值得欣賞的地方。近日，有自稱廣東人的內地網民在小紅書發言，揚言因為5件事而「敬重香港人」，未知大家是否認同呢？

1.獅子山精神 發文者熟知港人「打不死的獅子山精神」，形容香港「從漁村拼到國際都會」、「不信命，只信雙手」，就連「金融風暴、社會變遷，再難都咬牙頂住」、「那種逆境反彈的速度，真的強」。

2.邊界感強 其中一點很多內地人讚好的，正是香港人將邊界感拿捏得宜。香港人「職場高效、排隊守序、不輕易打擾別人」，這些習慣令發文者明白「真正的素養是高效而不失溫度，嚴謹又有人情味，相處起來好舒服」。

3.對傳統的執着 香港人對部份傳統事物的確有一份執着，就連發文者亦形容港人「死守粵語韻味、節慶禮儀、街角涼茶舖、老字號雲吞麵和粥舖」等，「在全球浪潮下，他們從沒丟掉自己的『根』」、「水泥森林裏飄出的煙火氣，全靠這份對舊時光的固執與深情」。

4.守望相助 發文者形容香港人在「務實背後」，均有一顆「赤子之心」。香港人「精打細算，但絕不冷漠」、「公益事務、義工隊伍，做起來比誰都落力」、「寸土寸金的城市，唯有守望相助，才能撐起一片有情天」。

5.言出必行 至於令到發文者最敬重的一點，他坦言是「骨子裏的守時和守信」，表明「守時，是尊重別人的生命」、「守信，是擔當自己的承諾」、「一諾千金，言出必行，這也是香港人行走世界的底氣」。

網民留言認同 發文者除了表示對香港人的敬重外，亦藉此抒發「教養和素質很重要」、「尊重別人就是尊重自己」等價值觀，而帖文亦引起部份網民留言。有內地網民認同表示「粵語不能失傳」、「老輩值得敬重，很拼的」、「我上海土著表示超愛香港」，亦有港人感動留言，「知香港人好啦咩」、「我們大家互相尊重」。