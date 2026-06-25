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生活
出版：2026-Jun-25 13:00
更新：2026-Jun-25 13:00

灣仔利東街夏日三重賞 免消費送1000元餐飲+購物優惠券！

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SPRING 17
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71日起，灣仔利東街送上火熱優惠「夏日三重賞」消費獎賞活動，為訪客送上驚喜。活動期間，利東街會員不需作出任何消費，即可免費領取高達$1,000元的週末餐飲及購物優惠券，讓訪客享受購物樂趣。

利東街夏日三重賞 1

10階段推出

優惠券將會分為10個階段推出，每個階段設有500個名額。利東街會員可於優惠券使用期前五天（早上11時起），透過利東街APP換領50元餐飲券及50元購物券，整個活動期內合共可領取高達HK$1,000元優惠券。

買滿$200即可使用

優惠券可於利東街超過20間指定商戶使用，包括美妝品牌Benefit、日本眼鏡品牌JINS、燒肉放題專門店牛角BuffetGODIVA等。顧客於指定商戶消費滿$200，即可使用一張$50優惠券。首輪換領優惠券由626日開始，記得mark定日子搶券！

禮券換領詳情

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禮券換領日期：

使用期間：

名額：

6月26日上午11時起（第1輪）

7月1日（星期三）

每輪500個

6月29日上午11時起（第2輪）

7月4、5日（星期六、日）

7月6日上午11時起（第3輪）

7月11、12日（星期六、日）

7月13日上午11時起（第4輪）

7月18、19日（星期六、日）

7月20日上午11時起（第5輪）

7月25、26日（星期六、日）

7月27日上午11時起（第6輪）

8月1、2日（星期六、日）

8月3日上午11時起（第7輪）

8月8、9日（星期六、日）

8月10日上午11時起（第8輪）

8月15、16日（星期六、日）

8月17日上午11時起（第9輪）

8月22、23日（星期六、日）

8月24日上午11時起（第10輪）

8月29、30日（星期六、日）

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