灣仔利東街夏日三重賞 免消費送1000元餐飲+購物優惠券！

7月1日起，灣仔利東街送上火熱優惠「夏日三重賞」消費獎賞活動，為訪客送上驚喜。活動期間，利東街會員不需作出任何消費，即可免費領取高達$1,000元的週末餐飲及購物優惠券，讓訪客享受購物樂趣。

分 10 階段推出

優惠券將會分為10個階段推出，每個階段設有500個名額。利東街會員可於優惠券使用期前五天（早上11時起），透過利東街APP換領50元餐飲券及50元購物券，整個活動期內合共可領取高達HK$1,000元優惠券。

買滿$200即可使用

優惠券可於利東街超過20間指定商戶使用，包括美妝品牌Benefit、日本眼鏡品牌JINS、燒肉放題專門店牛角Buffet和GODIVA等。顧客於指定商戶消費滿$200，即可使用一張$50優惠券。首輪換領優惠券由6月26日開始，記得mark定日子搶券！

禮券換領詳情