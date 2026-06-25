灣仔利東街夏日三重賞 免消費送1000元餐飲+購物優惠券！

7月1日起，灣仔利東街送上火熱優惠「夏日三重賞」消費獎賞活動，為訪客送上驚喜。活動期間，利東街會員不需作出任何消費，即可免費領取高達$1,000元的週末餐飲及購物優惠券，讓訪客享受購物樂趣。
分10階段推出
優惠券將會分為10個階段推出，每個階段設有500個名額。利東街會員可於優惠券使用期前五天（早上11時起），透過利東街APP換領50元餐飲券及50元購物券，整個活動期內合共可領取高達HK$1,000元優惠券。
買滿$200即可使用
優惠券可於利東街超過20間指定商戶使用，包括美妝品牌Benefit、日本眼鏡品牌JINS、燒肉放題專門店牛角Buffet和GODIVA等。顧客於指定商戶消費滿$200，即可使用一張$50優惠券。首輪換領優惠券由6月26日開始，記得mark定日子搶券！
禮券換領詳情
禮券換領日期：
使用期間：
名額：
6月26日上午11時起（第1輪）
7月1日（星期三）
每輪500個
6月29日上午11時起（第2輪）
7月4、5日（星期六、日）
7月6日上午11時起（第3輪）
7月11、12日（星期六、日）
7月13日上午11時起（第4輪）
7月18、19日（星期六、日）
7月20日上午11時起（第5輪）
7月25、26日（星期六、日）
7月27日上午11時起（第6輪）
8月1、2日（星期六、日）
8月3日上午11時起（第7輪）
8月8、9日（星期六、日）
8月10日上午11時起（第8輪）
8月15、16日（星期六、日）
8月17日上午11時起（第9輪）
8月22、23日（星期六、日）
8月24日上午11時起（第10輪）
8月29、30日（星期六、日）