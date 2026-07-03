賽馬會平行心間：解鎖「自我照顧」技能包——這一課不談成績，只談好好照顧自己

青年每天面對學業、人際與對未來路向的迷茫，無形的壓力在日常中逐漸累積。他們需要的，往往不只是情緒爆發後的輔導支援，而是隨時實踐的「自我照顧方法」——在壓力尚未超載前，已懂得覺察與回應自己的身心狀態。 賽馬會平行心間提供的「身心健康自我管理課程 (Wellness+ Self-Management Training，下稱”Wellness+”)」，正是帶著這份理念走進校園：每個人都是自己身心健康的專家。課程透過系統化的引導，陪伴學生從覺察情緒起步，進而收集適合自己的應對策略，逐步建立專屬的「身心健康工具箱」。同時，課程鼓勵學生自在地談論身心健康，並透過同學之間分享彼此的「身心健康工具」，在交流中學習與啟發，豐富自己的「工具箱」，也開始意識到維持身心健康其實可以從生活中的小行動做起。

作為賽馬會平行心間參與學校，順德聯誼總會李兆基中學的學生在完成整個課程後，成為「身心健康大使」。他們於校內籌辦了舉辦午間活動，親手設計互動攤位，透過打卡牆、繪馬留言牆及夾公仔機等創意形式，將知識轉化為好玩的實體體驗。這些身心健康大使，用行動為朋輩注入力量，攜手建構出更具關愛溫度的友善校園文化。

覺察身體「初期警號」 主動守護身心健康 作為賽馬會平行心間身心健康大使，范詠淳同學和鍾穎軒同學在課程中經歷了一場「看見自己」的旅程。 談起最深刻的一課，穎軒對「以便條紙重新連繫內心」的練習記憶猶新，那幫助他梳理了在匆匆生活中被遺忘的情緒。當時，他在便條紙上逐一寫下過去一年的生活點滴，並對照當下的心情：「四月去韓國交流時的雀躍，六月面對考試時的緊繃……」看著牆上密密麻麻的心情寫照，他感悟道：「原來情緒是如此多樣且流動的。這份覺察讓我學會，去接納每一個不同狀態的自己。」詠淳則分享了從中學會的自我管理技巧，她發現照顧自己其實沒有想像中複雜。無論是透過運動釋放壓力、聽音樂療癒心靈，抑或只是簡單的放空與小睡，都是讓身心重新充電的方式——這些隨手可及的小習慣，正是最貼近生活、也最重要的自我照顧。

賽馬會平行心間身心健康大使范詠淳 (順德聯誼總會李兆基中學) – 透過Feel Well 打卡牆與繪馬留言牆，為大家打造一個心靈樹洞，陪同學看見自己好狀態的一面，為每天努力的自己好好打氣。

而對這群身心健康大使而言，最珍貴的收穫莫過於學會聽懂身體的「初期警號」。穎軒坦言：「以前每逢壓力大時，我總會莫名肚痛，現在才明白那是身體在提醒我：該休息了。」詠淳也點頭認同，以前面對壓力只想逃避，如今卻多了一份從容：「我看見了身體的反應，也找到了壓力的源頭，這份了解讓我更有勇氣去面對它。」這份覺察，讓兩位身心健康大使看見並明白，每個人都在各自的風浪中航行，情緒的起伏不過是生命的自然律動。若能放下偏見，便能打破「求助等同軟弱」的迷思，讓他們明白情緒起伏其實是成長的一部分。當偏見慢慢放下，「求助等於軟弱」的迷思亦隨之瓦解——讓同學在感到脆弱時，能安心開口，在校園中彼此支持。

賽馬會平行心間身心健康大使鍾穎軒 (順德聯誼總會李兆基中學) – 喜歡在空間中透過戴上蒸氣眼罩，為自己創造一個短暫而舒緩的休息時光，讓身心好好放鬆，重新找回內在的平靜與力量。

從實踐中學習 每個人都是自己身心健康專家 「身心健康自我管理的本質，就是陪伴學生找回自我照顧的自主權。」賽馬會平行心間聯合策劃機構代表、新生精神康復會專業服務總經理（社區服務）饒欣怡女士介紹道。 她分享，Wellness+ 的核心在於引導學生重新連結身心的力量。課程引導師生細心覺察自己的身心狀態，例如辨識面對壓力時的反應和早期警號，並透過系統化的反思與互動，逐步建立專屬的「身心健康工具箱」—— 這就像在大雨將至前，先為自己預備好一把能遮風擋雨的傘。課程內容亦緊扣三大核心：

(一) 引導學生「自主選擇與自我倡導」，學會為自己的身心需求發聲；

(二) 在日常中傾注「自我照顧與關懷」，溫柔地陪伴自己；及

(三) 並在人與人之間「建立支援與連繫」，織起一張互助的網。

為了讓這份關懷在校園紮根，課程更因應學生的成長階段靈活作出校本調整：初中以互動遊戲、短片及情境故事，讓情緒教育變得生動易懂；高中及教職員則透過更深層的自我探索與討論，一同思考如何在校園建立有溫度的支援網絡，在支持他人的同時也守護自身界線。

師生共創新模式 以預防為先的情緒支援 順德聯誼總會李兆基中學劉順敏副校長表示：「新一代青年所面對的挑戰，遠比以往複雜。過去學生的壓力來源相對單一，多聚焦於學業；然而現今世代，從家庭關係、同儕網絡、對未來的迷茫，甚至是 AI 科技的興起及網絡文化的衝擊，學生要面臨的已從有形的課業壓力，演變成無形的多維度的壓迫。這也讓師長越來越難以及時覺察學生的內心起伏。」

正因如此，賽馬會平行心間著重發揮「朋輩力量」的支援，成為了校方最為看重的契機。劉副校長坦言，比起在情緒爆發後的危機介入，她更希望在爆發前，學生已建立起穩固的支援與保護網：「計劃最難得的，是先培訓學生領袖掌握身心健康知識與活動策劃技巧。當身心健康大使增長知識後，便能以同儕角色將資訊傳遞給其他同學，發揮互助影響力。更重要的是，他們憑藉着身份優勢，能在第一時間察覺到身邊同學釋出的情緒初期警號，不僅有能力即時給予陪伴，更能及早與老師聯手跟進。」

參與計劃後，劉副校長欣喜地見證了校園文化的悄然轉變：「以前同學看到同伴不開心，直覺反應就是告訴老師或社工求助；但現在，他們會主動嘗試運用所學的方法，先去傾聽、陪伴和支援身邊的人。同學之間接觸的頻率與深度，始終是老師無法比擬的。當這班種子同學散落、滲透在不同年級與班別中，對於學校建立全校性的精神健康友善氛圍，帶來了極其深遠且強大的力量。」

賽馬會平行心間參與學校 - 順德聯誼總會李兆基中學劉順敏副校長。

為同儕遞上身心健康工具：打造人人專屬的減壓法寶 完成培訓後，這群學生隨即以「身心健康大使」的身份接棒，於校內推廣課程內學到的知識。詠淳和穎軒和一眾身心健康大使在操場上設置多個互動攤位，包括「打卡牆」、「繪馬留言牆」和「夾公仔機」，將嚴肅的精神健康知識轉化為輕鬆的校園嘉年華。

Feel Well 打卡牆，讓同學知道自己好狀態時的樣子。

「我們最想做到的，是讓同學在忙碌中能有一個喘息放鬆的空間。」詠淳指著這些由他們一手包辦設計的活動介紹道，「打卡牆是想捕捉大家最無憂的笑臉；繪馬則是寫給自己的一份鼓勵，同時也讓大家學習如何用溫暖的字句成為彼此的後盾。」至於最引人駐足的夾公仔機，裡面的獎品更是藏著身心健康大使們的體貼小心思，裝滿了他們親身試用並認證過的「減壓法寶」：精緻零食與發熱眼罩。穎軒特別分享了自己的小故事：「以前每逢壓力大到失眠時，這款發熱眼罩總能幫我放鬆緊繃的眼部、安然入睡。因為自己感受過這份療癒，所以特別想把它送到同學手中。」

為了讓同儕更具體地理解壓力，他們還別出心裁地設計了挑戰反應的「眼明手快」遊戲。這不只是為了好玩，旨在讓同學在緊張刺激的瞬間，親身體驗壓力的生理反應——是心跳加速、手心出汗，還是思緒瞬間緊繃？詠淳總結這份活初衷：「我們希望大家在輕鬆玩樂中，學會辨認壓力留在身體上的痕跡。當下一次情緒風暴來臨時，大家能更早地察覺並溫柔地接住自己。」

延續計劃影響力 小種子發芽成朋輩護蔭 截至2026年4月中，賽馬會平行心間已為參與中學提供超過1,500節身心健康自我管理基礎課程，累計有逾1.2萬名初中學生曾接受相關培訓。與此同時，全港更有超過700名學生及320名教職員更進一步，完成了「身心健康大使課程」，進一步學習如何在校園內推廣身心健康自我管理理念。 透過學生的創意與實踐，身心靈健康的種子正由朋輩帶動，散播至校園每一角落。正如劉副校長所言：「學校環境本身，就是一個栽下小種子的地方。我們的努力，在今天未必能立竿見影地看到轉變，但只要有了一粒種子放在心裡，我們便深信，當有一天學生獨自遇到困難時，這粒種子可以在心裡發芽成長，成為心靈的護蔭，守護自己，也護蔭身邊的人。」