Minions主題輕鐵登場 過百隻迷你兵現身車箱 $88包戲飛+限定紀念品+車飛

今年暑假，各位迷你兵團粉絲又有新打卡活動！港鐵與照明娛樂合作推出《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車，過百隻迷你兵團及電影中的怪獸角色將現身車廂內外。主題列車將於6月27日至7月12日期間指定周末及公眾假期行走屯門、元朗及天水圍路段，大家更加可以購買「輕鐵旅遊證」套裝，一次過體驗主題列車同睇戲。

過百隻Minions現身車廂內外

今次主題列車以即將上映的《迷你兵團與大怪獸》為主題，車身換上電影限定設計，過百隻迷你兵團與怪獸角色集結車廂外觀，化身流動打卡熱點。列車將於6月27日至7月12日期間的星期六、日及公眾假期行走指定「輕鐵發現號」旅遊專線，由兆康站出發，分別前往屯門站及天水圍站。

即使未有登車，大家都有機會在屯門、元朗及天水圍沿線「偶遇」主題列車，捕捉迷你兵團穿梭社區的身影。