Minions主題輕鐵登場 過百隻迷你兵現身車箱 $88包戲飛+限定紀念品+車飛

今年暑假，各位迷你兵團粉絲又有新打卡活動！港鐵與照明娛樂合作推出《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車，過百隻迷你兵團及電影中的怪獸角色將現身車廂內外。主題列車將於6月27日至7月12日期間指定周末及公眾假期行走屯門、元朗及天水圍路段，大家更加可以購買「輕鐵旅遊證」套裝，一次過體驗主題列車同睇戲。
過百隻Minions現身車廂內外
今次主題列車以即將上映的《迷你兵團與大怪獸》為主題，車身換上電影限定設計，過百隻迷你兵團與怪獸角色集結車廂外觀，化身流動打卡熱點。列車將於6月27日至7月12日期間的星期六、日及公眾假期行走指定「輕鐵發現號」旅遊專線，由兆康站出發，分別前往屯門站及天水圍站。
即使未有登車，大家都有機會在屯門、元朗及天水圍沿線「偶遇」主題列車，捕捉迷你兵團穿梭社區的身影。
車廂化身《迷你兵團與大怪獸》電影世界
除了車身設計，車廂內部同樣加入電影元素。天花位置重現電影中的巨型怪獸角色，營造置身電影場景的感覺。多個座位亦加入電影角色裝飾，全新角色James占士及Henry阿亨驚喜現身，以不同趣怪表情陪伴乘客展開旅程，成為粉絲拍照留念的焦點。
$88套票包主題列車、戲飛同限定貼紙
有意乘搭主題列車的粉絲們可以購買售價$88的《迷你兵團與大怪獸》「輕鐵旅遊證」套裝。套裝包括一次指定班次主題列車乘車體驗、同日無限次乘搭其他輕鐵路線、一張《迷你兵團與大怪獸》電影換票證，以及一份電影主題玻璃貼紙。
套票將於6月28日、7月1日、7月4日至5日及7月11日至12日發售，乘客可於活動當日上午10時起到兆康站4號月台購買，每人每班次限購兩套，數量有限，售完即止。
MTR Mobile會員優先體驗
MTR Mobile會員可於6月25日下午3時起，以3,000 MTR分換領優先班次電子換購證，並於6月27日首航日以優惠價78元購買套裝，率先登上主題列車。
優先班次設於6月27日上午11時及下午1時30分，由兆康站出發。成功換領電子換購證的會員需於指定班次開出前15分鐘到場購票，每位會員每班次最多可換領兩張電子換購證。
《迷你兵團與大怪獸》主題輕鐵列車詳情
活動日期：6月27日至7月12日期間指定星期六、日及公眾假期（包括7月1日）
出發地點：輕鐵兆康站
班次時間：上午11時及下午1時30分
套票售價：$88（MTR Mobile會員首航優先班次優惠價$78）