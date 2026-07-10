賽馬會平行心間：由學生主導設計療癒角落 創建校園心靈綠洲

每天踏進校門，學生背負的往往不只是沉重書包，還有學業、人際、家庭關係帶來的無形壓力。有時最難熬的，或許不是壓力本身，而是找不到可以安放壓力與重擔的地方。在寸金尺土的香港，學生若想找個能放心喘一口氣的空間，談何容易？ 有見及此，香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的賽馬會平行心間於全港130所中學設立由學生共創及帶動的「賽馬會平行心間站」和「平行心間學會」，同時為師生提供「身心健康自我管理課程」。計劃核心理念亦緊扣教育局《4Rs精神健康約章》，將「休息（Rest）」、「抗逆力（Resilience）」、「放鬆（Relaxation）」及「人際關係（Relationship）」融入校園生活。透過「環境營造工作坊」，師生們攜手化身為空間設計師，共同創建出專屬他們的「賽馬會平行心間站」，營造關顧身心靈健康的校園環境。

在賽馬會平行心間支持下，聖公會聖西門呂明才中學的師生便共同打造名為「幸福驛站」的賽馬會平行心間站。在這裡，學生的壓力得以暫時卸下，身心靈找到了安穩著陸的空間。

由賽馬會平行心間參與學校聖公會聖西門呂明才中學師生共創的賽馬會平行心間站 -「幸福驛站」

「幸福驛站」：由學生一票一票共同打造的專屬空間 「課室本就是學習與測驗的地方，身處其中實在難以放鬆心情。」 「社工室雖然開放予同學，但那終究是社工辦公的地方，有時進去總覺得打擾了人。」 以上是兩位聖公會聖西門呂明才中學兩位平行心間學會幹事——李恩彤和黎楚瑩的真實感受。校園明明是學生每天逗留最長的地方，卻往往找不到讓他們真正放鬆、躺下發呆或宣洩情緒的角落，這份身處校園的孤獨與矛盾，或許不少同學都曾默默感受過。

在賽馬會平行心間的支持與引導下，恩彤和楚瑩與32位同學組成核心團隊，由零開始構想房間的每一處細節。從牆壁的色調、燈光的明暗，到傢俱的擺設，她們甚至將多個創意方案交給全校同學投票，讓每一位使用者們用手中的選票，決定這個空間的最終面貌。整個共創過程由學生自己來說——什麼樣的空間，才是他們真正需要的？

賽馬會平行心間站 -「幸福驛站」房間內的前後對比圖。

從燈光到香氛：處處細節，皆是貼近心靈的真實需要 踏進「幸福驛站」，迎面而來的舒適感並非偶然，這裡的每一處細節，都藏著學生的一份細膩心思。 負責空間設計燈光的楚瑩分享，在籌備過程中她參考了多個案例，發現相較於課室冰冷白光燈，暖色調燈光比更能安撫神經，令人放鬆。因此，她特意選用溫柔的暖黃光，並配合淡淡的木調與檀香香薰，透過視覺與嗅覺的雙重洗滌，瞬間將外界的喧囂隔絕在外。除了氛圍營造，楚瑩更特別強調「安睡感」在校園中的重要性：「對我來說，面對排山倒海的壓力時，當下最能有效紓緩、重拾力量的的方法就是好好的睡一覺。」正因如此，她我們鋪設了多個舒適的軟墊和攬枕，讓同學可以躺下來放空、發呆，在安全的包覆感中找回內心的步調。」

除了五感的放鬆，「幸福驛站」內還設有一個名為「同『您』傾一傾」的心事信箱。談及這個設計的初衷，恩彤細心觀察到，身邊的同學在面對沉重壓力或負面情緒時，往往因為害怕被貼標籤或不知從何說起，而不願向外傾訴，大多選擇將心事鬱結藏於心中。因此，核心團隊設計了這個匿名信箱。這不只是一個投遞的盒子，更是陪伴同學以書寫方式理清壓力來源。投出的信件，隨後會由完成基本心理健康課程的平行心間學會幹事，逐一親筆回覆。這套系統在最大程度上尊重並守護了同學的私隱，同時也開闢了一條不需面對面的情緒宣洩渠道。在字裡行間的往返中，一條隱形的橋樑在朋輩之間悄悄搭建起來，連繫彼此心靈。

一個空間，多種出口：「幸福驛站」讓壓力有路可走 「幸福驛站」不單是一個靜態休息空間，更是舉辦各類創意活動的活力基地。平行心間學會至今已先後策劃了星空瓶製作、療癒塗鴉、酒精流彩畫等多元化的工作坊。楚瑩欣喜地觀察到，參與的同學往往能全然投入在創作的專注中，活動後更紛紛反饋心頭的鬱悶一掃而空，重拾愉悅的心情。這些創意工作坊為「Relaxation（放鬆）」演繹了更多可能——讓同學們明白，紓壓的途徑多姿多彩，每個人都能在其中找到最適合自己的出口。

在實踐過程中，平行心間學會幹事對情緒釋放的理解也愈發深刻。恩彤透露，他們正計劃在校內添置一部「太鼓達人」遊戲機，希望透過充滿節奏感的敲擊，為同學提供一個宣洩壓力的動態管道。楚瑩則建議增設卡拉OK設備，讓同學能在旋律中盡情吶喊，將心中積壓的憤怒或委屈痛快釋放，進而減少因情緒壓抑引發人際衝突。 從靜態藝術療癒到動態釋放，反映學生對身心健康的理解日益深化，並持續以同學需要為出發點，為「幸福驛站」注入更多活力與可能。

當學生成為主角：「幸福驛站」孕育的改變與成長 聖公會聖西門呂明才中學湯皓勛校長笑言：「『幸福驛站』大概是校內所有基建中，師長參與度最低的項目。」 湯校長指出，「幸福驛站」的出現改變了學校應對學生情緒困擾的模式—由過往以輔導介入為主轉向以「日常預防教育」為核心，讓學生在壓力初現時已有空間梳理情緒。湯校長說：「當他們來到，在寧靜中平靜下來、重新審視內在4的情緒起伏，許多問題都迎刃而解。」校長引述學校自行設計的校內問卷調查及焦點小組訪談結果，數據亦有力支持了這一點：九成學生表示使用「幸福驛站」後，幸福感和人際聯繫感皆有明顯提升，壓力和焦慮程度則顯著下降。



除了受惠的同儕，湯校長亦高度肯定核心團隊的付出。他看見這群學生在由零開始的共創過程中，培養了抗逆力、創造力、解難與跨團隊協作能力。更難能可貴的是，他們在經歷全校投票與多方協調中，深刻體會到共同決策的複雜性，並身體力行地展現了「非以役人，乃役於人」的僕人精神，真正成為校方與同學之間最堅實的溝通橋樑。

賽馬會平行心間站 由共創空間走向校園文化 目前，「幸福驛站」已於小息、午息及放學後時段有限度開放，使用率甚高，成為校園裡最受歡迎的角落之一。校方下一步計劃推動跨科組參與，只要活動與社交或情緒健康相關，均可運用此空間。湯校長深切期望，同學能在「幸福驛站」中真切體驗到愛、友善與同理心，並透過多元化的跨學科活動，在校園內培養滋養心靈的正向關係。 除了聖公會聖西門呂明才中學，賽馬會平行心間聯合策劃機構代表、香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部副主任張海活先生表示：「賽馬會平行心間的深遠意義，遠遠不只是在校園裡多擺設了一個讓同學放鬆的硬體空間。最珍貴的，是看到多位參與的同學們站在自己與同儕真實需求，由零開始細細構思每一件傢俬、裝飾的擺設，甚至親自為空間的使用訂立規則，每一環節都由同學親手主導。這份投入，為原本冰冷的房間空間注入養分、給予生命，這份由他們親手創造的歸屬感，將會一直延續下去。」

截至2026年4月，已有近20間計劃參與學校完成設置「賽馬會平行心間站」，另有44間計劃參與學校則在設計與共創階段，至今已累積吸引超過2,250名學生及570位老師共同參與。展望未來，賽馬會平行心間繼續為莘莘學子提供一個屬於他們的喘息空間。在繁忙的校園生活中，讓每一顆疲憊的心，都能在校園的某個角落裡，找到一處可以安心停泊的角落。

計畫簡介

「賽馬會平行心間」由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，自2019年起為12至24歲青少年建立身心靈健康服務模式。計劃第二階段自2024年起擴大規模，除在全港18區設立45個青年專屬空間外，更於130所中學推動「賽馬會平行心間站」及「平行心間學會」，並為師生提供「身心健康自我管理課程」。透過學生主導與共創理念，並結聯同賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」及「賽馬會平行心間心理e療站」，構建全天候線上線下無縫銜接的青少年精神健康服務，讓青少年得到貼心及適時的協助。