賽馬會平行心間：由學生主導設計療癒角落 創建校園心靈綠洲

每天踏進校門，學生背負的往往不只是沉重書包，還有學業、人際、家庭關係帶來的無形壓力。有時最難熬的，或許不是壓力本身，而是找不到可以安放壓力與重擔的地方。在寸金尺土的香港，學生若想找個能放心喘一口氣的空間，談何容易？
有見及此，香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的賽馬會平行心間於全港130所中學設立由學生共創及帶動的「賽馬會平行心間站」和「平行心間學會」，同時為師生提供「身心健康自我管理課程」。計劃核心理念亦緊扣教育局《4Rs精神健康約章》，將「休息（Rest）」、「抗逆力（Resilience）」、「放鬆（Relaxation）」及「人際關係（Relationship）」融入校園生活。透過「環境營造工作坊」，師生們攜手化身為空間設計師，共同創建出專屬他們的「賽馬會平行心間站」，營造關顧身心靈健康的校園環境。
在賽馬會平行心間支持下，聖公會聖西門呂明才中學的師生便共同打造名為「幸福驛站」的賽馬會平行心間站。在這裡，學生的壓力得以暫時卸下，身心靈找到了安穩著陸的空間。
「幸福驛站」：由學生一票一票共同打造的專屬空間
「課室本就是學習與測驗的地方，身處其中實在難以放鬆心情。」
「社工室雖然開放予同學，但那終究是社工辦公的地方，有時進去總覺得打擾了人。」
以上是兩位聖公會聖西門呂明才中學兩位平行心間學會幹事——李恩彤和黎楚瑩的真實感受。校園明明是學生每天逗留最長的地方，卻往往找不到讓他們真正放鬆、躺下發呆或宣洩情緒的角落，這份身處校園的孤獨與矛盾，或許不少同學都曾默默感受過。
在賽馬會平行心間的支持與引導下，恩彤和楚瑩與32位同學組成核心團隊，由零開始構想房間的每一處細節。從牆壁的色調、燈光的明暗，到傢俱的擺設，她們甚至將多個創意方案交給全校同學投票，讓每一位使用者們用手中的選票，決定這個空間的最終面貌。整個共創過程由學生自己來說——什麼樣的空間，才是他們真正需要的？
從燈光到香氛：處處細節，皆是貼近心靈的真實需要
踏進「幸福驛站」，迎面而來的舒適感並非偶然，這裡的每一處細節，都藏著學生的一份細膩心思。
負責空間設計燈光的楚瑩分享，在籌備過程中她參考了多個案例，發現相較於課室冰冷白光燈，暖色調燈光比更能安撫神經，令人放鬆。因此，她特意選用溫柔的暖黃光，並配合淡淡的木調與檀香香薰，透過視覺與嗅覺的雙重洗滌，瞬間將外界的喧囂隔絕在外。除了氛圍營造，楚瑩更特別強調「安睡感」在校園中的重要性：「對我來說，面對排山倒海的壓力時，當下最能有效紓緩、重拾力量的的方法就是好好的睡一覺。」正因如此，她我們鋪設了多個舒適的軟墊和攬枕，讓同學可以躺下來放空、發呆，在安全的包覆感中找回內心的步調。」
除了五感的放鬆，「幸福驛站」內還設有一個名為「同『您』傾一傾」的心事信箱。談及這個設計的初衷，恩彤細心觀察到，身邊的同學在面對沉重壓力或負面情緒時，往往因為害怕被貼標籤或不知從何說起，而不願向外傾訴，大多選擇將心事鬱結藏於心中。因此，核心團隊設計了這個匿名信箱。這不只是一個投遞的盒子，更是陪伴同學以書寫方式理清壓力來源。投出的信件，隨後會由完成基本心理健康課程的平行心間學會幹事，逐一親筆回覆。這套系統在最大程度上尊重並守護了同學的私隱，同時也開闢了一條不需面對面的情緒宣洩渠道。在字裡行間的往返中，一條隱形的橋樑在朋輩之間悄悄搭建起來，連繫彼此心靈。
一個空間，多種出口：「幸福驛站」讓壓力有路可走
「幸福驛站」不單是一個靜態休息空間，更是舉辦各類創意活動的活力基地。平行心間學會至今已先後策劃了星空瓶製作、療癒塗鴉、酒精流彩畫等多元化的工作坊。楚瑩欣喜地觀察到，參與的同學往往能全然投入在創作的專注中，活動後更紛紛反饋心頭的鬱悶一掃而空，重拾愉悅的心情。這些創意工作坊為「Relaxation（放鬆）」演繹了更多可能——讓同學們明白，紓壓的途徑多姿多彩，每個人都能在其中找到最適合自己的出口。
在實踐過程中，平行心間學會幹事對情緒釋放的理解也愈發深刻。恩彤透露，他們正計劃在校內添置一部「太鼓達人」遊戲機，希望透過充滿節奏感的敲擊，為同學提供一個宣洩壓力的動態管道。楚瑩則建議增設卡拉OK設備，讓同學能在旋律中盡情吶喊，將心中積壓的憤怒或委屈痛快釋放，進而減少因情緒壓抑引發人際衝突。
從靜態藝術療癒到動態釋放，反映學生對身心健康的理解日益深化，並持續以同學需要為出發點，為「幸福驛站」注入更多活力與可能。
當學生成為主角：「幸福驛站」孕育的改變與成長
聖公會聖西門呂明才中學湯皓勛校長笑言：「『幸福驛站』大概是校內所有基建中，師長參與度最低的項目。」
湯校長指出，「幸福驛站」的出現改變了學校應對學生情緒困擾的模式—由過往以輔導介入為主轉向以「日常預防教育」為核心，讓學生在壓力初現時已有空間梳理情緒。湯校長說：「當他們來到，在寧靜中平靜下來、重新審視內在4的情緒起伏，許多問題都迎刃而解。」校長引述學校自行設計的校內問卷調查及焦點小組訪談結果，數據亦有力支持了這一點：九成學生表示使用「幸福驛站」後，幸福感和人際聯繫感皆有明顯提升，壓力和焦慮程度則顯著下降。
除了受惠的同儕，湯校長亦高度肯定核心團隊的付出。他看見這群學生在由零開始的共創過程中，培養了抗逆力、創造力、解難與跨團隊協作能力。更難能可貴的是，他們在經歷全校投票與多方協調中，深刻體會到共同決策的複雜性，並身體力行地展現了「非以役人，乃役於人」的僕人精神，真正成為校方與同學之間最堅實的溝通橋樑。
賽馬會平行心間站 由共創空間走向校園文化
目前，「幸福驛站」已於小息、午息及放學後時段有限度開放，使用率甚高，成為校園裡最受歡迎的角落之一。校方下一步計劃推動跨科組參與，只要活動與社交或情緒健康相關，均可運用此空間。湯校長深切期望，同學能在「幸福驛站」中真切體驗到愛、友善與同理心，並透過多元化的跨學科活動，在校園內培養滋養心靈的正向關係。
除了聖公會聖西門呂明才中學，賽馬會平行心間聯合策劃機構代表、香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部副主任張海活先生表示：「賽馬會平行心間的深遠意義，遠遠不只是在校園裡多擺設了一個讓同學放鬆的硬體空間。最珍貴的，是看到多位參與的同學們站在自己與同儕真實需求，由零開始細細構思每一件傢俬、裝飾的擺設，甚至親自為空間的使用訂立規則，每一環節都由同學親手主導。這份投入，為原本冰冷的房間空間注入養分、給予生命，這份由他們親手創造的歸屬感，將會一直延續下去。」
截至2026年4月，已有近20間計劃參與學校完成設置「賽馬會平行心間站」，另有44間計劃參與學校則在設計與共創階段，至今已累積吸引超過2,250名學生及570位老師共同參與。展望未來，賽馬會平行心間繼續為莘莘學子提供一個屬於他們的喘息空間。在繁忙的校園生活中，讓每一顆疲憊的心，都能在校園的某個角落裡，找到一處可以安心停泊的角落。
計畫簡介
「賽馬會平行心間」由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，自2019年起為12至24歲青少年建立身心靈健康服務模式。計劃第二階段自2024年起擴大規模，除在全港18區設立45個青年專屬空間外，更於130所中學推動「賽馬會平行心間站」及「平行心間學會」，並為師生提供「身心健康自我管理課程」。透過學生主導與共創理念，並結聯同賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」及「賽馬會平行心間心理e療站」，構建全天候線上線下無縫銜接的青少年精神健康服務，讓青少年得到貼心及適時的協助。
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