網絡爆紅！$5歎STARBUCKS咖啡 買滿$30免費送限量咖啡杯 即睇小編開箱試飲報告【有片】

經常去STARBUCKS的咖啡迷留意！最近網上爆紅的全新STARBUCKS濃縮咖啡液，一推出隨即被搶購一空，引起大批網民熱烈討論。今次記者走遍港九新界，終於入手全新「星巴克濃縮咖啡液」，為大家開箱實試，即睇詳情！

一開即飲 兩大經典口味登場

新推出的STARBUCKS濃縮咖啡液，主打無須咖啡機、無須熱水，1秒即飲，讓各位都能隨時隨地歎到百分百STARBUCKS風味。咖啡液一共推出兩款經典口味，均採用優質阿拉比卡咖啡豆萃取而成，完美保留STARBUCKS咖啡香氣。這款咖啡液最大的賣點在於可以常溫保存，撕開包裝直接倒入冷水或鮮奶中，一倒即溶，非常適合辦公室打工仔或戶外露營時飲用。

STARBUCKS濃縮咖啡液一盒6包裝，售價為$30，除開每杯竟然只需$5！最近更推出活動，於便利店或超市凡購買STARBUCKS濃縮咖啡液滿$30，即免費獲送STARBUCKS經典冰咖啡杯一隻，難怪一上架旋即就被搶購一空！