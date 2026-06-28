2026京都夏祭直擊｜1/30秒極致浪漫京都藝術花火！7月祇園祭+關西三大花火全攻略

有聽過煙花在頭頂炸裂到連地下也在震動的聲音嗎？今年夏天的關西夜空將比以往更加璀璨耀眼，從充滿歷史底蘊的傳統祭典，到現代科技感十足的煙火大會，熱鬧氛圍絕對讓人心跳加速。是時候準備好浴衣，飛一趟關西，親自走入超震撼的夏祭與花火之夜。

6月初在京都，幸運趕上停辦兩年、驚喜回歸的「2026京都藝術花火」！這場在翻新後「JRA京都競馬場」舉辦的盛事，全場採指定席，免去烈日下排隊霸位的痛苦。現場規劃完善，即使湧入2.5萬人也舒適不擁擠，門票僅需9,000日圓(約港幣$430)，CP值極高！有別於傳統煙花，這裡由日本頂尖花火編舞師操刀。當藤井風、Aimer的神曲與古典樂重音落下的瞬間，1萬3,500發高密度煙花接連在頭頂炸開，綻放點與音樂節奏的誤差竟然控制在 1/30秒內！整整60分鐘毫無冷場，當滿天金雨鋪天蓋地灑落，搭配超近距離的重低音轟鳴，整個人連同地面都在瘋狂震動，絕對是近年最震撼、最值得的花火大會！

有300多年歷史的消災祈福祭典，以世界遺產「鬼城」的懸崖峭壁當背景， 施放約 1 萬發煙火，當中包括極具臨場感的「三尺玉海上自爆」巨型花火。

關西地區規模數一數二的花火大會，預計施放約1萬2000發花火，還會配合音樂及無人機表演。

今年因為工程關係，梅田會場暫停開放，只餘十三場地，但火力依然猛烈，會放超過20,000發煙花兼有「水中煙花」睇！到時河邊開滿密密麻麻嘅小吃屋台（攤檔），祭典氣氛一流。

今年因為工程關係，梅田會場暫停開放，只餘十三場地，但火力依然猛烈，會放超過20,000發煙花兼有「水中煙花」睇！到時河邊開滿密密麻麻嘅小吃屋台（攤檔），祭典氣氛一流。

有300多年歷史的消災祈福祭典，以世界遺產「鬼城」的懸崖峭壁當背景， 施放約 1 萬發煙火，當中包括極具臨場感的「三尺玉海上自爆」巨型花火。

網址： https://www.yodohanabi.com

7月夏夜狂歡！京都祇園祭看山鉾震撼甩尾

說到京都的夏天，絕對是「祇園祭」的天下！每逢 7 月，復古療癒的「祇園囃子」樂音飄揚，整座古都街頭化身為巨型花車(山鉾)的華麗舞台。

在重頭戲「山鉾巡行」登場前，千萬別錯過靈魂前夜祭「宵山」(前祭 7/14-16、後祭 7/21-23)。入夜後四条烏丸一帶會化為行人天國，一台台點亮燈籠的山鉾佇立街頭，伴隨傳統花傘舞與藝伎表演。滿街身穿浴衣的人潮在屋台間穿梭，空氣中瀰漫著「一期一會」的夏夜祭典氛圍。而整個祭典最高潮就在7月17日及24日 的「山鉾巡行」。當高達25米、重達12 噸的巨型花車行經十字路口時，就會上演全場屏息的「辻回し」轉彎特技！幾十個壯漢一聲令下、同時發力拉動粗繩，硬生生讓龐大的花車在竹子上90度「甩尾」大轉彎！那份力與美的震撼與瘋狂，終生難忘。