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生活
出版：2026-Jun-26 10:20
更新：2026-Jun-26 10:20

離線以後：當生命走向最終章的五種守護安排 走一場遺善遺愛的人生旅程

(資料由客戶提供)

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離線以後：當生命走向最終章的五種守護安排 走一場遺善遺愛的人生旅程

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「人生如逆旅，我亦是行人。」死亡及疾病從來不是遙遠的命題，而是每個人終將面對的現實。因此，生前規劃不應是冰冷的負擔，而是一份為摯愛預先準備的禮物。當生命進入「離線」狀態，你留給最愛的是溫暖守護，還是混亂負擔？

承此初心，社企遺善最樂 ForeverGift.hk 不但於過去五年推動「遺產捐贈」，更與律師、醫生、社工及禮儀師合作，成立了平安五寶中心 FiveBlessings.hk，致力將「平安五寶」這些難以啟齒的議題帶入日常生活。

今年6月13日至17日，遺善最樂於香港藝術中心舉辦《離線以後──一個關於五種守護的展覽》，透過互動藝術裝置，結合律師、醫生、社工及禮儀師等專業分享，將看似冷硬的法律與程序，轉化為對生命的深層提問，引領大眾重新思考：如何及早準備，遺善遺愛，不留遺憾。

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何謂「平安五寶」

展覽期間，經歷了黃、紅、黑雨警報，但仍無阻近逾 260 名市民到場參與。透過與展品的互動，參加者可能會問自己：「萬一我意外或中風昏迷，誰可以代我做決定？」「如果我不在，我可否把遺產交給你，用來照顧妹妹？」「這張照片中的人是你，還是他們記憶中的你？」

展覽所談的「平安五寶」，正是五種預備將來的法律工具、意願紀錄：（一）遺囑（平安紙）讓自己離世後能按個人意願分配遺產；（二）持久授權書可預先授權親友在自己精神上失去處理財產的能力時，代為處理財產；（三）預設醫療指示即預先表達晚期醫療意願，在無法自決時拒絕維持生命治療，保留尊嚴；（四）身後事規劃即規劃自己的喪葬意願及細節；（五）生命故事記錄人生歷程或想對摯愛說的話，讓生命回憶得以傳承。

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冰冷的程序化作互動裝置   逐步細說生命故事

FG 03 策展人蔡劍虹先生

策展人蔡劍虹先生

策展人蔡劍虹先生表示 ，展場設計刻意留白，在簡潔的視覺美感中，為觀眾保留深思與詮釋的空間。「整體色調以黑、白與橙三色為主，其中橙色象徵曙光，寓意即使談論死亡，也能在規劃中看見希望。」

展覽透過六組作品，將「平安五寶」轉化為心靈的叩問：從《開不了口》中承載遺囑裡未明言的牽掛；到《有口難言》揭示持久授權書如何突破資產凍結的束縛；再到以沙漏隱喻生死的《活／解》，引導參觀者在挽留與放手間思考預設醫療指示的尊嚴與抉擇；《最後一張相》體現身後事規劃的自主權；而《未完的說話》則以道歉、道謝、道愛、道諒與道別為章節，呈現人與人之間未曾表達的情感與遺憾。最後，在《帶走的故事，留下的善》展區，將委託人的心聲匯聚成一面生命故事的藝術牆。這些故事化作可攜帶的海報，讓參觀者在帶走海報之際，也能延續這份「生命影響生命」的祝福。

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FG 04 開不了口 FG 05 帶走的故事 FG 06 最後一張相 FG 07 有口難言 人群 FG 08 有口難言 男人背影 FG 09 沙漏 活解 FG 10 未完的說話 歉 FG 11 Tour FG 12 遺善最樂及平安五寶中心共同創辦人黎曉洋律師 audience

當信任漸遠：孤獨老齡化下的生前規劃課題

FG 13 遺善最樂及平安五寶中心共同創辦人黎曉洋律師

遺善最樂及平安五寶中心共同創辦人黎曉洋律師

遺善最樂及平安五寶中心共同創辦人黎曉洋律師，於分享會上首度發佈香港首份「平安五寶」統計數據。報告顯示，過去五年港人對「老、病、死」議題的心理轉變，其中持久授權書簽訂量在一年內大幅上升 330%，辦理人數直迫遺囑。黎律師分析：「這反映香港人的生死觀念已發生根本性轉變，大家不再只關心死後的遺產分配，同樣極之在乎生前若因意外昏迷或患上認知障礙症時，如何守護自己的『生前救命錢』。」

報告同時指出，移民潮與單身老齡化導致信任圈急劇萎縮。「我們發現，市民身邊可以信任和依靠的人越來越少，部份留港長者因缺乏適切支援，只能授權身處海外的親友協助處理重要事務，包括身前身後安排。」黎律師指出，以遺囑為例，每 4 位就有 1 位選擇交給律師在過身後執行其遺產分配。持久授權書方面，每人平均僅授權 1.94 名親友協助處理其資產，32.61% 更只能授權一位 (亦是唯一一位) 親友協助。黎律師促請香港社會行多一步：「我們必須盡快建立一個結合法律、醫療與照顧支援的公信力機制，成為無依長者與孤獨單身族最堅實的依靠。」 

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至於預設醫療指示，自從立法會於 2024 年 11 月 20 日通過了《維持生命治療的預作決定條例》之後，辦理人數上升 2.2 倍，當中 58.7% 選擇拒絕所有維生治療；其餘 41.3% 態度審慎，僅在末期病患或植物人等特定情況下拒絕部分治療。

從遺囑到持久授權書：拆解生前規劃的關鍵盲點

「平安五寶」中的遺囑及持久授權書均是重要的法律文件。就此，分享會邀請了合作的專業律師，從多方面拆解兩者的重要性、應注意的盲點，以及分享一些深刻的個案。

FG 14 康蕭何律師行合夥人康嘉灝律師

康蕭何律師行合夥人康嘉灝律師

康蕭何律師行合夥人康嘉灝律師指出，一般授權書在法律上有一個致命限制：當立囑人失去精神行為能力時，一般授權書 / 銀行的授權戶口就會即時自動失效，即使是聯名戶口亦有很大可能會被凍結。屆時，家人需透過昂貴、繁複及耗時的法律程序才能提款，對日常生活造成實際影響。因此，預先簽訂持久授權書尤為關鍵。康律師強調：「持久授權書並非為處理當下資產而設，而是為未來作出周全準備的法律工具。其涵蓋範圍包括物業、股票等安排，避免親友在你病重時面對沉重的法律程序，亦讓其更有效運用時間與資源，妥善照顧和陪伴你。」

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FG 15 張淑姬趙之威律師行合夥人黃智敏律師

張淑姬趙之威律師行合夥人黃智敏律師

張淑姬趙之威律師行合夥人黃智敏律師指出，近年熱議的名人爭產糾紛看似遙遠，卻可能發生在每個人身邊。例如有父親宣佈與兒子斷絕關係，但若沒有訂立遺囑，兒子仍可繼承家產。「立遺囑既能將財產留給所愛之人，也能防止其落入不希望給予的人手中。」此外，黃律師指出有長者將持久授權書誤解為「分身家」的工具而產生抗拒。「子女應向父母解釋，持久授權書是一個保護罩，防止他們晚年遭受欺騙、財產被掏空。」父母享有充分自主權，可自行決定授權範圍。他建議子女帶同父母諮詢律師或參與講座，由專業人士釐清功用，在安心坦誠的氛圍下開展生前規劃。

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FG 16 李易律師事務所合夥人李明德律師

李易律師事務所合夥人李明德律師及平安五寶中心項目經理朱婷婷社工（左至右）

平安五寶中心項目經理朱婷婷社工表示，每 4 人就有一位希望自己過身後，由律師執行自己的遺產分配，背後的原因不外  乎是​沒有親友可以代辦、擔心親友比自己早逝，或純粹不想麻煩子女。因此，遺善最樂推出了「遺善之友」服務 ​​(前身：律師執行人服務)，透過與律師樓合作，為市民提供專業而有溫度的解決方案。

李易律師事務所合夥人李明德律師表示，他們很樂意支持這個有意義的服務，一方面可以推動遺產捐贈 (每份經遺善最樂訂立的遺囑均有慈善捐贈)，另一方面遺善最樂會保管遺囑正本、與當事人保持聯繫等等，因此待當事人過身後，律師可以集中處理遺產承辦的手續和程序，減低家屬的負擔。「透過協助整理資產清單及受益人聯絡資料，遺善最樂成為律師與委託人之間的重要溝通橋樑，令整個流程更有系統和效率」。

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讓愛化成選擇：預設醫療指示正式推行在即

與預設醫療指示息息相關的《維持生命治療的預作決定條例》，將於今年 7 月 31 日正式生效。社會各界對此高度關注，醫護界亦正積極解讀新例，在多元聲音中審慎部署、嚴陣以待。

FG 17 老人科專科醫生麥英輝醫生

老人科專科醫生麥英輝

老人科專科醫生麥英輝表示，新條例旨在尊重病人自主權。若病人失去表達能力且未簽訂預設醫療指示，醫生雖會諮詢家屬並以病人最大利益為依歸，但家屬間常有分歧。醫生只能如偵探般推測病人的意願，最終決定（如是否插喉）未必符合病人本意。

麥醫生續稱，新例協助病人清晰表達個人意願，讓醫療人員有法可依。「過往，家屬常將口頭的一句『不急救』視為最終決定，但維持生命治療種類繁多，口頭交託極易產生誤解。」他補充，一份清晰、具法律效力的文件，能在危急時提供明確指引，確保病人的意願得到尊重。 

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至於健康人士是否適合訂立？他認為：「有人從事護理輔助工作，因所見而深有體會；有人因生活習慣而居安思危；每個人動機不同、準備程度也因此有所差異。」他總結，病人確實有權為自己作出決定，正如我們有權為自己的健康作出選擇一樣。

FG 18 香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施醫生

香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施

香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施從臨床經驗中指出，不少患有認知障礙症的長者抗拒對「睇醫生」，這種心態容易錯過早期的黃金診斷時機，甚至錯過在清醒時簽訂遺囑、持久授權書、預設醫療指示等等的關鍵時間。為此，她鼓勵家屬在日常生活中應用心聆聽，細心留意長者的情緒與行為變化，多花時間陪伴並建立信任。「家屬不妨透過共同活動來增加日常的互動話題，例如一起飼養寵物、做運動，或參與社區中心活動等。當需要面見醫生時，也可以改用『定期身體檢查』的模式，大幅降低長者的防備心，提升他們的接受程度。」

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由防騙到善別： 從「理財防身術」到生命告別的規劃

FG 19 香港家庭福利會理財教育中心認可理財社工楊諾謙先生

香港家庭福利會認可理財社工楊諾謙先生

根據統計，單是2026年首季，長者受騙案高達1,264宗，按季急升33%。總損失金額飆升近八成至突破5億港元，人均損失高達39萬元。作為子女，如何避免父母的血汗錢被騙徒一掃而空？

香港家庭福利會認可理財社工楊諾謙先生介紹了兩項實用的「理財防身術」。首先是專為認知障礙症長者而設的「基本戶口」，可設每日提款上限並禁用投資推銷，開戶前提是已訂立持久授權書。另一種是適合所有人的銀行「智安存」功能，可自行鎖住部分存款，解鎖時必須親臨櫃位，無法透過網上轉賬，藉由製造交易緩衝與冷靜期，有效減低受騙風險。除了善用工具，楊先生強調家人應多加關心長者的心理狀態：「與其嚴肅討論，不如從時事新聞入手自然引入話題；或鼓勵長者參加講座，在輕鬆、客觀的環境下，逐步加深對防騙工具的認識。」

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FG 20 一切從簡及平安五寶中心共同創辦人伍桂麟博士

一切從簡及平安五寶中心共同創辦人伍桂麟博士

一切從簡及平安五寶中心共同創辦人伍桂麟博士指出，生死議題的討論不應局限於年長者，退休人士有可能面對長達約三十年的銀髮歲月，應為自己建立一套積極的生涯規劃。兼任禮儀師的他，將生命終點劃分為五個「善別時間點」：包括晚期照顧、臨終陪伴、喪禮、葬禮及適應轉化。伍博士強調，第五寶「生命故事」的核心不只是對往昔的回顧，更是表達愛的傳承，跨越生命限制。「面對死亡，我們 透過整理記憶與預留心意，能為離別增添溫暖。」面對近年香港人經歷的突如其來離散與告別，他感嘆陪伴與日常互助顯得額外重要。「對留下的人而言，陪伴是最好的止痛藥。只要彼此扶持，為身邊人留下平安的守護，讓這段旅程以愛傳承、以善守望，便是最溫暖的力量。」

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《離線以後》一個關於五種守護的展覽

⁠主辦：遺善最樂 ForeverGift.hk
日期：2026 年 6 月 13–17 日
地點：香港藝術中心包氏畫廊 5 樓
費用：全免
詳情：fiveblessings.hk/exhibition2026

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