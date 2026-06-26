離線以後：當生命走向最終章的五種守護安排 走一場遺善遺愛的人生旅程

何謂「平安五寶」 展覽期間，經歷了黃、紅、黑雨警報，但仍無阻近逾 260 名市民到場參與。透過與展品的互動，參加者可能會問自己：「萬一我意外或中風昏迷，誰可以代我做決定？」「如果我不在，我可否把遺產交給你，用來照顧妹妹？」「這張照片中的人是你，還是他們記憶中的你？」 展覽所談的「平安五寶」，正是五種預備將來的法律工具、意願紀錄：（一）遺囑（平安紙）讓自己離世後能按個人意願分配遺產；（二）持久授權書可預先授權親友在自己精神上失去處理財產的能力時，代為處理財產；（三）預設醫療指示即預先表達晚期醫療意願，在無法自決時拒絕維持生命治療，保留尊嚴；（四）身後事規劃即規劃自己的喪葬意願及細節；（五）生命故事記錄人生歷程或想對摯愛說的話，讓生命回憶得以傳承。

冰冷的程序化作互動裝置 逐步細說生命故事

策展人蔡劍虹先生

策展人蔡劍虹先生表示 ，展場設計刻意留白，在簡潔的視覺美感中，為觀眾保留深思與詮釋的空間。「整體色調以黑、白與橙三色為主，其中橙色象徵曙光，寓意即使談論死亡，也能在規劃中看見希望。」 展覽透過六組作品，將「平安五寶」轉化為心靈的叩問：從《開不了口》中承載遺囑裡未明言的牽掛；到《有口難言》揭示持久授權書如何突破資產凍結的束縛；再到以沙漏隱喻生死的《活／解》，引導參觀者在挽留與放手間思考預設醫療指示的尊嚴與抉擇；《最後一張相》體現身後事規劃的自主權；而《未完的說話》則以道歉、道謝、道愛、道諒與道別為章節，呈現人與人之間未曾表達的情感與遺憾。最後，在《帶走的故事，留下的善》展區，將委託人的心聲匯聚成一面生命故事的藝術牆。這些故事化作可攜帶的海報，讓參觀者在帶走海報之際，也能延續這份「生命影響生命」的祝福。





當信任漸遠：孤獨老齡化下的生前規劃課題

遺善最樂及平安五寶中心共同創辦人黎曉洋律師

遺善最樂及平安五寶中心共同創辦人黎曉洋律師，於分享會上首度發佈香港首份「平安五寶」統計數據。報告顯示，過去五年港人對「老、病、死」議題的心理轉變，其中持久授權書簽訂量在一年內大幅上升 330%，辦理人數直迫遺囑。黎律師分析：「這反映香港人的生死觀念已發生根本性轉變，大家不再只關心死後的遺產分配，同樣極之在乎生前若因意外昏迷或患上認知障礙症時，如何守護自己的『生前救命錢』。」 報告同時指出，移民潮與單身老齡化導致信任圈急劇萎縮。「我們發現，市民身邊可以信任和依靠的人越來越少，部份留港長者因缺乏適切支援，只能授權身處海外的親友協助處理重要事務，包括身前身後安排。」黎律師指出，以遺囑為例，每 4 位就有 1 位選擇交給律師在過身後執行其遺產分配。持久授權書方面，每人平均僅授權 1.94 名親友協助處理其資產，32.61% 更只能授權一位 (亦是唯一一位) 親友協助。黎律師促請香港社會行多一步：「我們必須盡快建立一個結合法律、醫療與照顧支援的公信力機制，成為無依長者與孤獨單身族最堅實的依靠。」

至於預設醫療指示，自從立法會於 2024 年 11 月 20 日通過了《維持生命治療的預作決定條例》之後，辦理人數上升 2.2 倍，當中 58.7% 選擇拒絕所有維生治療；其餘 41.3% 態度審慎，僅在末期病患或植物人等特定情況下拒絕部分治療。 從遺囑到持久授權書：拆解生前規劃的關鍵盲點 「平安五寶」中的遺囑及持久授權書均是重要的法律文件。就此，分享會邀請了合作的專業律師，從多方面拆解兩者的重要性、應注意的盲點，以及分享一些深刻的個案。



康蕭何律師行合夥人康嘉灝律師

康蕭何律師行合夥人康嘉灝律師指出，一般授權書在法律上有一個致命限制：當立囑人失去精神行為能力時，一般授權書 / 銀行的授權戶口就會即時自動失效，即使是聯名戶口亦有很大可能會被凍結。屆時，家人需透過昂貴、繁複及耗時的法律程序才能提款，對日常生活造成實際影響。因此，預先簽訂持久授權書尤為關鍵。康律師強調：「持久授權書並非為處理當下資產而設，而是為未來作出周全準備的法律工具。其涵蓋範圍包括物業、股票等安排，避免親友在你病重時面對沉重的法律程序，亦讓其更有效運用時間與資源，妥善照顧和陪伴你。」

張淑姬趙之威律師行合夥人黃智敏律師

張淑姬趙之威律師行合夥人黃智敏律師指出，近年熱議的名人爭產糾紛看似遙遠，卻可能發生在每個人身邊。例如有父親宣佈與兒子斷絕關係，但若沒有訂立遺囑，兒子仍可繼承家產。「立遺囑既能將財產留給所愛之人，也能防止其落入不希望給予的人手中。」此外，黃律師指出有長者將持久授權書誤解為「分身家」的工具而產生抗拒。「子女應向父母解釋，持久授權書是一個保護罩，防止他們晚年遭受欺騙、財產被掏空。」父母享有充分自主權，可自行決定授權範圍。他建議子女帶同父母諮詢律師或參與講座，由專業人士釐清功用，在安心坦誠的氛圍下開展生前規劃。

平安五寶中心項目經理朱婷婷社工表示，每 4 人就有一位希望自己過身後，由律師執行自己的遺產分配，背後的原因不外 乎是​沒有親友可以代辦、擔心親友比自己早逝，或純粹不想麻煩子女。因此，遺善最樂推出了「遺善之友」服務 ​​(前身：律師執行人服務)，透過與律師樓合作，為市民提供專業而有溫度的解決方案。 李易律師事務所合夥人李明德律師表示，他們很樂意支持這個有意義的服務，一方面可以推動遺產捐贈 (每份經遺善最樂訂立的遺囑均有慈善捐贈)，另一方面遺善最樂會保管遺囑正本、與當事人保持聯繫等等，因此待當事人過身後，律師可以集中處理遺產承辦的手續和程序，減低家屬的負擔。「透過協助整理資產清單及受益人聯絡資料，遺善最樂成為律師與委託人之間的重要溝通橋樑，令整個流程更有系統和效率」。

讓愛化成選擇：預設醫療指示正式推行在即 與預設醫療指示息息相關的《維持生命治療的預作決定條例》，將於今年 7 月 31 日正式生效。社會各界對此高度關注，醫護界亦正積極解讀新例，在多元聲音中審慎部署、嚴陣以待。

老人科專科醫生麥英輝

老人科專科醫生麥英輝表示，新條例旨在尊重病人自主權。若病人失去表達能力且未簽訂預設醫療指示，醫生雖會諮詢家屬並以病人最大利益為依歸，但家屬間常有分歧。醫生只能如偵探般推測病人的意願，最終決定（如是否插喉）未必符合病人本意。 麥醫生續稱，新例協助病人清晰表達個人意願，讓醫療人員有法可依。「過往，家屬常將口頭的一句『不急救』視為最終決定，但維持生命治療種類繁多，口頭交託極易產生誤解。」他補充，一份清晰、具法律效力的文件，能在危急時提供明確指引，確保病人的意願得到尊重。

至於健康人士是否適合訂立？他認為：「有人從事護理輔助工作，因所見而深有體會；有人因生活習慣而居安思危；每個人動機不同、準備程度也因此有所差異。」他總結，病人確實有權為自己作出決定，正如我們有權為自己的健康作出選擇一樣。

香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施

香港中文大學醫院老人科專科醫生何韻施從臨床經驗中指出，不少患有認知障礙症的長者抗拒對「睇醫生」，這種心態容易錯過早期的黃金診斷時機，甚至錯過在清醒時簽訂遺囑、持久授權書、預設醫療指示等等的關鍵時間。為此，她鼓勵家屬在日常生活中應用心聆聽，細心留意長者的情緒與行為變化，多花時間陪伴並建立信任。「家屬不妨透過共同活動來增加日常的互動話題，例如一起飼養寵物、做運動，或參與社區中心活動等。當需要面見醫生時，也可以改用『定期身體檢查』的模式，大幅降低長者的防備心，提升他們的接受程度。」

由防騙到善別： 從「理財防身術」到生命告別的規劃

香港家庭福利會認可理財社工楊諾謙先生

根據統計，單是2026年首季，長者受騙案高達1,264宗，按季急升33%。總損失金額飆升近八成至突破5億港元，人均損失高達39萬元。作為子女，如何避免父母的血汗錢被騙徒一掃而空？ 香港家庭福利會認可理財社工楊諾謙先生介紹了兩項實用的「理財防身術」。首先是專為認知障礙症長者而設的「基本戶口」，可設每日提款上限並禁用投資推銷，開戶前提是已訂立持久授權書。另一種是適合所有人的銀行「智安存」功能，可自行鎖住部分存款，解鎖時必須親臨櫃位，無法透過網上轉賬，藉由製造交易緩衝與冷靜期，有效減低受騙風險。除了善用工具，楊先生強調家人應多加關心長者的心理狀態：「與其嚴肅討論，不如從時事新聞入手自然引入話題；或鼓勵長者參加講座，在輕鬆、客觀的環境下，逐步加深對防騙工具的認識。」

一切從簡及平安五寶中心共同創辦人伍桂麟博士

一切從簡及平安五寶中心共同創辦人伍桂麟博士指出，生死議題的討論不應局限於年長者，退休人士有可能面對長達約三十年的銀髮歲月，應為自己建立一套積極的生涯規劃。兼任禮儀師的他，將生命終點劃分為五個「善別時間點」：包括晚期照顧、臨終陪伴、喪禮、葬禮及適應轉化。伍博士強調，第五寶「生命故事」的核心不只是對往昔的回顧，更是表達愛的傳承，跨越生命限制。「面對死亡，我們 透過整理記憶與預留心意，能為離別增添溫暖。」面對近年香港人經歷的突如其來離散與告別，他感嘆陪伴與日常互助顯得額外重要。「對留下的人而言，陪伴是最好的止痛藥。只要彼此扶持，為身邊人留下平安的守護，讓這段旅程以愛傳承、以善守望，便是最溫暖的力量。」

《離線以後》一個關於五種守護的展覽 ⁠主辦：遺善最樂 ForeverGift.hk

日期：2026 年 6 月 13–17 日

地點：香港藝術中心包氏畫廊 5 樓

費用：全免

詳情： fiveblessings.hk/exhibition2026