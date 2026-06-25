The Market x 百年老字號《甄沾記》經典椰香榴槤下午茶 竟然有榴槤喇沙食！

Hotel Icon馳名榴槤自助餐，行政總廚「榴槤王子」Danny Ho今次又有新搞作，The Market與香港百年椰子品牌《甄沾記》聯乘合作，推出全新夏日限定 「經典椰香榴槤下午茶」，最爆唔係有榴槤燉湯，而係有得食榴槤喇沙！有趣有創意！
食勻3款馬來西亞頂級榴槤
今次的榴槤下午茶最大亮點是「榴槤拼盤」，嚴選三款各具風味特色的馬來西亞頂級榴槤，包括黑刺、柔佛黃金及葫蘆。黑刺濃郁馥郁、層次分明；柔佛黃金果香細膩、奶油感豐厚；葫蘆口感柔滑、甜香平衡。滿足一眾榴槤控！
甄沾記椰子糖炮製喇沙湯
下午茶菜單多款創意鹹甜美點巧妙融入《甄沾記》傳承百年的椰香元素，其中有「鮑魚椰子榴槤燉湯」，以慢火細燉，鮑魚的鮮甜與椰子的清香襯托榴槤果肉，混合出來的效果反而溫潤順滑，一點也不突兀。最特別過癮一定是「大頭蝦榴槤喇沙」，加入椰奶、榴槤果肉及《甄沾記》傳統椰子糖製作湯底，配上鮮甜彈牙的香煎大頭蝦及濃郁榴槤果香，開胃惹味，充滿熱帶風情感覺。
自家製甄沾記椰子糖雪糕
另一款「甄沾記椰子班蘭榴槤菠蘿包」，將港式菠蘿包加入班蘭、榴槤及甄沾記椰香內餡，外層酥脆內裡鬆軟，散發濃郁椰香和果香。甜品「自家製甄沾記椰子糖雪糕配椰子蒟蒻」，用甄沾記傳統椰子糖製成幼滑雪糕，再加上清爽椰子蒟蒻，入口冰涼香甜細膩。每款榴槤美食都有新意！
甄沾記椰香咖啡
大家只要另加港幣$48就可升級歎「甄沾記椰香咖啡」一杯，滿口熱帶風情。另加港幣$108更可任飲精選紅酒、白酒、氣泡酒、啤酒及汽水。食完榴槤再飲有汽飲品，榴槤香味餘韻在口腔內徘徊，會否令榴槤控更迷醉呢？
The Market x 甄沾記「經典椰香榴槤下午茶」
日期：即日至2026年10月18日
時間：每日下午3時至下午5時
地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈Hotel ICON二樓The Market
電話：3400 1308
價錢：
星期一至五：每位港幣$418；每兩位港幣$698
星期六、日及公眾假期：每位港幣$468；每兩位港幣$798
每位惠顧食客獲贈法國氣泡酒一杯。
榴槤控小心失控！
馬來西亞榴槤節食盡10款榴槤
榴槤控想食盡更多款式的榴槤，怎能錯過第八屆「唯港薈馬來西亞榴槤節2026」？今屆共舉行8場活動，包括4場自助早午餐及4場自助晚餐。每位食客均可享一份有齊三款不同品種榴槤的果肉拼盤，有香濃軟糯的「D197頂級貓山王」、最矜貴被譽為榴槤界王者，較一般黑刺大顆的「D200波霸黑刺」，以及果肉厚實細滑，帶有奶油及堅果香氣的「D13金包」。此外，更可自助無限品嘗七款檳城時令榴槤，包括「D88小甜甜」、「D163葫蘆」、「D24 蘇丹王」、「柔佛黃金」、「紅蝦」、「老樹」和「XO」，原個榴槤由專人即席切開，讓大家品嘗到新鮮美味的榴槤果肉。
馬來西亞主廚炮製檳城美食
Live cooking station由馬來西亞主廚李淑光師傅帶領廚藝團隊主理，現場炮製多款經典檳城特色美食，包括檳城蝦麵、檳城水果囉喏、檳城喇沙、檳城五香肉卷、檳城炒粿條等。每位客人亦可享一份「砂鍋金湯榴槤鮑魚」及「榴槤椰子燉湯」，又有多款馬來西亞榴槤甜品。
送檳城兩晚酒店住宿禮券
每場特別送出多份大獎包括：馬來西亞檳城兩晚酒店住宿禮券、唯港薈酒店住宿禮券、米芝蓮推介餐廳天外天中菜廳餐飲禮券、The Market自助餐禮券、GREEN下午茶禮券及豐富禮品等，讓榴槤控盡興而歸！
唯港薈馬來西亞榴槤節2026
唯港薈馬來西亞榴槤節自助早午餐首場
日期：2026年7月4日（星期六）
時間：上午11時45分至下午3時
唯港薈馬來西亞榴槤節自助早午餐/晚餐
日期：2026年7月12日及26日和8月1日至2日
早午餐時間：上午11時45分至下午3時 （7月12日除外）
晚餐時間：晚上6時30分至晚上10時
價錢：成人HK$898 | 兒童（3-11歲）HK$558(須於預訂後支付全費)
地址：唯港薈一樓Silverbox宴會廳
電話：3400 1388