The Market x 百年老字號《甄沾記》經典椰香榴槤下午茶 竟然有榴槤喇沙食！

Hotel Icon馳名榴槤自助餐，行政總廚「榴槤王子」Danny Ho今次又有新搞作，The Market與香港百年椰子品牌《甄沾記》聯乘合作，推出全新夏日限定 「經典椰香榴槤下午茶」，最爆唔係有榴槤燉湯，而係有得食榴槤喇沙！有趣有創意！

今次的榴槤下午茶最大亮點是「榴槤拼盤」，嚴選三款各具風味特色的馬來西亞頂級榴槤，包括黑刺、柔佛黃金及葫蘆。黑刺濃郁馥郁、層次分明；柔佛黃金果香細膩、奶油感豐厚；葫蘆口感柔滑、甜香平衡。滿足一眾榴槤控！

下午茶菜單多款創意鹹甜美點巧妙融入《甄沾記》傳承百年的椰香元素，其中有「鮑魚椰子榴槤燉湯」，以慢火細燉，鮑魚的鮮甜與椰子的清香襯托榴槤果肉，混合出來的效果反而溫潤順滑，一點也不突兀。最特別過癮一定是「大頭蝦榴槤喇沙」，加入椰奶、榴槤果肉及《甄沾記》傳統椰子糖製作湯底，配上鮮甜彈牙的香煎大頭蝦及濃郁榴槤果香，開胃惹味，充滿熱帶風情感覺。

自家製甄沾記椰子糖雪糕

另一款「甄沾記椰子班蘭榴槤菠蘿包」，將港式菠蘿包加入班蘭、榴槤及甄沾記椰香內餡，外層酥脆內裡鬆軟，散發濃郁椰香和果香。甜品「自家製甄沾記椰子糖雪糕配椰子蒟蒻」，用甄沾記傳統椰子糖製成幼滑雪糕，再加上清爽椰子蒟蒻，入口冰涼香甜細膩。每款榴槤美食都有新意！

甄沾記椰香咖啡

大家只要另加港幣$48就可升級歎「甄沾記椰香咖啡」一杯，滿口熱帶風情。另加港幣$108更可任飲精選紅酒、白酒、氣泡酒、啤酒及汽水。食完榴槤再飲有汽飲品，榴槤香味餘韻在口腔內徘徊，會否令榴槤控更迷醉呢？