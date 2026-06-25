香港麗晶酒店推港產片主題餐單　必試九龍城寨叉燒飯/食神爆漿牛丸（有片）

港產片裡的食物，從來都不只是道具。《九龍城寨之圍城》裡兄弟共享的一碟叉燒飯「加頂帽」、《花樣年華》中深宵的一碗雲吞麵、《食神》裡那顆彈到能打乒乓波的牛丸，飲食在香港電影中，往往是角色之間最含蓄也最動人的情感載體。香港麗晶酒店最近便以此為切入點，與香港電影導演會合作推出全新餐飲企劃，於酒店大堂酒廊供應一系列以港片經典場景為靈感的菜式，將銀幕上的味覺記憶，轉化為眼前可品嚐的真實料理。

最具敘事感的一道，大概是「西班牙黑毛豬叉燒煎蛋飯」（$388）。靈感來自《九龍城寨之圍城》裡那句隨口一說的「加頂帽」叉燒飯上蓋一隻煎蛋，是草根生活中最簡單的奢侈。廚師選用西班牙伊比利亞豬梅頭燒製，米飯以蘋果木煙燻培根油拌香，煎蛋邊緣微脆，最後淋上自家調配醬油，樸實中見講究。

開首是一碗「龍蝦鮮蝦雲吞麵」（$308），以手工包製的龍蝦鮮蝦雲吞配黃花魚乾熬製湯底，再加龍蝦油提香，將街頭小吃的靈魂注入精緻料理的框架中。

「頂級安格斯黑牛丸瀨尿蝦球配牛骨髓湯」（$198）則向港產片中最誇張的飲食場面致敬，就是電影《食神》中那顆能打乒乓波的「爆漿牛丸」。主廚以黑安格斯牛肉融入瀨尿蝦鮮味重新演繹，配以慢熬牛骨髓湯，是嬉笑怒罵背後的認真功夫。

甜品有兩道選擇。「北海道十勝紅豆砵仔糕」（$108）以白糖紅糖雙色砵仔糕為基底，表面輕覆焦糖，綴以開心果碎，口感柔糯中帶脆。「港式西多士」（$158）則是對茶餐廳文化的一封情書，花生醬、脆粟米片、鹹蛋黃Bordier牛油醬與本地蜂蜜層層疊加，在甜鹹之間重現那種屬於香港午後的從容節奏。