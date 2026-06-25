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生活
出版：2026-Jun-25 19:00
更新：2026-Jun-25 19:00

九龍海逸君綽酒店自助晚餐55折 $405起任食拖羅/雪花蟹腳/龍蝦

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九龍海逸君綽酒店自助晚餐55折 $405起任食拖羅/雪花蟹腳/龍蝦

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今個夏天想歎海鮮同日式美食的人，不妨留意九龍海逸君綽酒店The Promenade推出的全新「和風海之盛宴」極上自助晚餐。由7月1日至8月31日，以多款日本風味海鮮及人氣料理作主打，包括拖羅、北海道帶子、雪花蟹腳、佐賀和牛壽喜燒等，透過酒店eShop預訂更可享高達55折優惠，折後每位低至405.9元起，即睇以下詳情。

多款刺身壽司任食 日本空運拖羅/北海道帶子/阿根廷紅蝦

今次自助晚餐以日式海鮮盛宴為主題，刺身區供應多款精選海產，包括日本空運時令鮮魚、拖羅、三文魚籽、阿根廷紅蝦及北海道帶子等。喜歡壽司的話，亦可品嚐多款即製炙燒壽司，以輕炙手法帶出魚肉油香。

除了刺身和壽司外，餐廳亦準備多款日式熱食，包括燒日本蠔、磯煮鮑魚、蒲燒鰻魚及章魚燒等。當中佐賀和牛壽喜燒肉質柔嫩細緻，配上壽喜燒湯底更添濃郁滋味。

無限供應海鮮

海鮮迷亦可直奔冰鎮海鮮區，品嚐雪花蟹腳、香草小龍蝦及多款時令貝類。熱盤方面則有薑蔥炒鮮龍蝦及長腳蟹天婦羅等選擇，滿足不同口味需要。

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甜品區同樣有不少選擇，包括柚子巴斯克芝士餅、芒果拿破崙及Mövenpick雪糕等，為一頓豐富晚餐畫上甜蜜句號。逢星期一至五晚餐時段更有現場音樂表演，增添用餐氣氛。

Japanese Ocean Harvest” Deluxe Dinner Buffet 「和風海之盛宴」極上自助晚餐 Grilled Japanese Oysters 燒日本蠔 (1) Premium Sashimi 上乘刺身 Roasted Eel 蒲燒鰻魚 Cold Seafood Tower 凍海鮮 Crab Leg Tempura 蟹腳天婦羅 Snow Crab Leg 雪花蟹腳

eShop預訂高達55折優惠

按此預訂

「和風海之盛宴」極上自助晚餐原價星期一至四每位738元、星期五至日及公眾假期前夕$788，現透過酒店eShop預訂可享高達55折優惠，折後分別為$405.9及$433.4（另收加一服務費）。

The Promenade「和風海之盛宴」極上自助晚餐

供應日期：2026年7月1日至8月31日
供應時間：晚上6時30分至10時
原價：

  • 星期一至四：$738

  • 星期五至日、公眾假期及前夕：$788

eShop優惠價：

  • 星期一至四：$405.9

  • 星期五至日、公眾假期及前夕：$433.4

    *以上所有價目另收加一服務費 

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  • 地址： 香港九龍黃埔花園德豐街 20 號 九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade

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