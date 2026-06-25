九龍海逸君綽酒店自助晚餐55折 $405起任食拖羅/雪花蟹腳/龍蝦

今個夏天想歎海鮮同日式美食的人，不妨留意九龍海逸君綽酒店The Promenade推出的全新「和風海之盛宴」極上自助晚餐。由7月1日至8月31日，以多款日本風味海鮮及人氣料理作主打，包括拖羅、北海道帶子、雪花蟹腳、佐賀和牛壽喜燒等，透過酒店eShop預訂更可享高達55折優惠，折後每位低至405.9元起，即睇以下詳情。

多款刺身壽司任食 日本空運拖羅/北海道帶子/阿根廷紅蝦 今次自助晚餐以日式海鮮盛宴為主題，刺身區供應多款精選海產，包括日本空運時令鮮魚、拖羅、三文魚籽、阿根廷紅蝦及北海道帶子等。喜歡壽司的話，亦可品嚐多款即製炙燒壽司，以輕炙手法帶出魚肉油香。 除了刺身和壽司外，餐廳亦準備多款日式熱食，包括燒日本蠔、磯煮鮑魚、蒲燒鰻魚及章魚燒等。當中佐賀和牛壽喜燒肉質柔嫩細緻，配上壽喜燒湯底更添濃郁滋味。 無限供應海鮮 海鮮迷亦可直奔冰鎮海鮮區，品嚐雪花蟹腳、香草小龍蝦及多款時令貝類。熱盤方面則有薑蔥炒鮮龍蝦及長腳蟹天婦羅等選擇，滿足不同口味需要。

甜品區同樣有不少選擇，包括柚子巴斯克芝士餅、芒果拿破崙及Mövenpick雪糕等，為一頓豐富晚餐畫上甜蜜句號。逢星期一至五晚餐時段更有現場音樂表演，增添用餐氣氛。

eShop預訂高達55折優惠 按此預訂 「和風海之盛宴」極上自助晚餐原價星期一至四每位738元、星期五至日及公眾假期前夕$788，現透過酒店eShop預訂可享高達55折優惠，折後分別為$405.9及$433.4（另收加一服務費）。 The Promenade「和風海之盛宴」極上自助晚餐 供應日期：2026年7月1日至8月31日

供應時間：晚上6時30分至10時

原價： 星期一至四：$738

星期五至日、公眾假期及前夕：$788 eShop優惠價： 星期一至四：$405.9

星期五至日、公眾假期及前夕：$433.4 *以上所有價目另收加一服務費

地址： 香港九龍黃埔花園德豐街 20 號 九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade