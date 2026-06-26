Open Dialogue聯乘多個香港品牌登陸希慎廣場 利工民/#FR2梅/No Identity

時尚品牌Open Dialogue最近進駐銅鑼灣希慎廣場，打造全新期間限定聯乘空間。今次活動不僅發佈品牌全新的核心主線系列，更帶來話題度極高的第二彈重磅聯乘企劃，破天荒與人氣街頭品牌 #FR2梅、獨立腕錶品牌 No Identity，以及香港百年經典老字號「利工民」展開跨界對話，將街頭文化、本土傳統工藝與現代美學完美結合，帶來一系列極具收藏價值的全球限量單品。

聯乘亨利衫大玩街頭視覺 當中最矚目於年初引發搶購潮的#FR2梅 與「利工民」，今個夏天迎來第二度強勢聯乘。這次新作結合大膽玩味的街頭風格與俐落剪裁，重磅推出三款聯名亨利衫。系列備有經典白、純黑及柔和粉紅三種百搭配色，正面點綴低調精緻的品牌刺繡，背面則飾有視覺張力十足的對比圖騰，全球僅限量400件。此外，這次合作更破格推出顛覆日常家居概念的專屬訂製燈箱，為現代家居注入獨特的潮流藝術氛圍。

全球限量140枚腕上藝術 除了潮流服飾之外，鐘錶愛好者亦不能錯過利工民與 No Identity 攜手呈獻的兩款頂級腕錶。這系列完美平衡了粗獷實用與撞色美學，提供兩款截然不同的風格選擇。當中包括展現硬朗軍事風的軍綠色錶盤配高強度帆布錶帶，以及散發優雅質感的綠松石藍錶盤配復古棕色皮革錶帶。腕錶全球限量發行僅140枚，隨錶更附送專屬展示架，絕對是今季的藏家級珍品。

主線系列全球限量200件 至於作為品牌重要基石的 ODE Mainline 當代核心主線系列亦同步矚目登場。今季精選了9款專屬單品，大膽探索現代服裝的廓形與結構性剪裁美學。必搶焦點單品包括極具復古質感的圖騰水洗 T 恤、充滿建築線條美的黑色拼接結構襯衫，以及採用深木炭黑與大地深棕高級布料打造的寬筒長褲，輕易為日常穿搭瞬間注入俐落的高級層次感。為保持極致的稀缺性，整個主線系列全球僅限量發售200件，各位潮流達人記得把握機會到現場朝聖。

Open Dialogue期間限定聯乘空間 日期：2026 年 6 月 24 日 至 6 月 29 日 地點：希慎廣場5樓中庭